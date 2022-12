Tim Sparv ja Leo Pusa ohjaajat palkintostipendit nuorten urheiluun. Urheilutekopalkinto on Urheiluopistosäätiön hallituksen myöntämä tunnustuspalkinto liikunnan ja urheilun hyväksi tehdystä työstä Suomessa.

Urheiluopistosäätiö jakoi 70-vuotisen taipaleen kunniaksi kolme Urheilutekopalkintoa. Palkinnot saivat Tim Sparv, valmentaja Leo Pusa ja Yleisurheilijat ry.

Sparv on Suomen jalkapallomaajoukkueen entinen kapteeni. Hän on tehnyt näkyvää työtä urheilun yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suomen jalkapallomaajoukkue on myös profiloitunut vahvasti suvaitsevaisuutta ja rasismin vastaisuutta ajavana urheilujoukkueena.

Pusa on pitkän uran tehnyt keihäänheittovalmentaja, joka on valmentanut useita suomalaisia huippuheittäjiä, kuten Tapio Korjusta, Heli Rantasta, Aki Parviaista ja Lassi Etelätaloa, joka heitti EM-pronssia elokuussa.

EM-mitali huipensi Pusan ja Etelätalon vuosien yhteistyön. Kaksikon valmennussuhde päättyi tähän kauteen.

Vuonna 2021 perustettu Yleisurheilijat ry on yleisurheilijoiden edunvalvontajärjestö. Se on ottanut aktiivisesti kantaa urheilun tasa-arvoisuuden ympärillä käytyyn julkiseen keskusteluun.

Palkitut saavat 5 000 euron stipendin. Pusa ohjaa palkintosumman nimeään kantavaan rahastoon, josta jaetaan stipendejä nuorille urheilijoille.

Myös Sparv aikoo edistää palkintorahoilla nuorten urheilua.

”Olen ollut mukana antamassa takaisin yhteiskunnalle ja yhteisöille rakennuttamalla minitekonurmikenttiä kotiseudulleni, Pohjanmaalle. Palkintorahat tulen käyttämään tämän työn edistämiseen ja nuorten liikkumisen kannustamiseen”, Sparv sanoi.

Yleisurheilijat ry käyttää palkintorahan vasta tuoreeltaan perustetun yhdistyksensä toiminnan edellytyksien jatkamiseen.

