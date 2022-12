Skotti Robert McIntyre sai 500 palloa, ja tehtävänä oli yrittää lyödä 130 metrin päästä pallo reikään.

Golfin miesten Euroopan-kiertue, nykyiseltä sponsorinimeltään DP World Tour, on viime vuosina järjestänyt valikoiduille pelaajilleen erityisen haasteen: onnistuuko ammattilaiselta hole-in-one eli pallon lyöminen avauslyönnillä reikään, kun käytössä on 500 palloa?

Keskiviikkona kiertue julkaisi videon, jossa skotti Robert MacIntyre tarttuu viidentenä pelaajana haasteeseen.

MacIntyre lyö palloja Portugalin Algarvessa Pinheiros Altos Golf Clubin kentällä par-kolmosella, jolla matkaa lipulle on 130 metriä.

Vasemmalta puolelta svingaava MacIntyre lyö pallon useita kertoja 20–30 sentin päähän reiästä, kiroilee ja puhisee turhautuneen oloisena.

Sitten tulee lyönti numero 103.

”Oho”, hän kommentoi, kun pallo on ollut ilmassa vasta pari sekuntia.

Pallo lentää oikeassa linjassa, osuu maahan hieman lipun takana ja pakittaa siitä reikään. Pelaajalta pääsee villi tuuletusjuoksu.

”Homma hoidettu”, hän toteaa lopuksi hymyillen.

Yhden laskelman mukaan todennäköisyys ammattipelaajan holarille on 1:2 500.

MacIntyre siis toimitti pallon reikään tavallaan reilusti alle tämän todennäköisyyden.

Aiemmista samaan haasteeseen tarttuneista neljästä pelaajasta vain yksi oli onnistunut. Englantilainen Andy Sullivan onnistui vuonna 2019 The London Clubin kentällä 230. yrityksellään tekemään hole-in-onen.

MacIntyre, 26, on voittanut Euroopan pääkiertueella kaksi kilpailua. Maailmanlistalla hän on tällä hetkellä sijalla 72, eurooppalaisista 15:nneksi parhaana. Paras suomalainen, Kalle Samooja, on sijalla 226.

MacIntyre on kilpaillut myös Suomessa. Vuonna 2018 hän hävisi Vierumäellä Euroopan haastajakiertueen kilpailussa uusintareiällä Kim Koivulle.