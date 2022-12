Ässien ykkösvitjan tehovire ratkaisi vierasvoiton HPK:sta.

Oulun Kärpät töhri voittonsa Jyväskylässä torstaina, kun JYP nousi liigaottelun päätöserässä kahden maalin takaa tasoihin ja ratkaisi pelin edukseen maalein 3–2 jatkoajalla.

Kärpät oli tylympi kaksi ensimmäistä erää ja tehtaili maalinsa ylivoimalla.

JYP heräsi taisteluun päätöserän lopulla, kun Tobias Winberg kavensi. Sen jälkeen hölmöili pahan kerran Kärppien hyökkääjä Kasper Björkqvist, joka sai ulosajon polvitaklauksesta.

Severi Lahtinen iski ylivoimalla maalin takaa ottelun tasoihin Joel Blomqvistin mailan kautta. Sama mies ratkaisi myös jatkoajalla huikean suorituksen jälkeen Sami Nikun avustuksella.

”Välillä kikkoja kannattaa kokeilla, koska maalivahdit eivät osaa niitä aina odottaa. Jostain selkärangasta ne tulevat. Itse asiassa sanoin jo aamujäillä jätkille, että jos haluatte ilmaisia syöttöpisteitä, niin pistäkää päätyyn”, kuuden pelin pisteputkessa liitävä JYP-taituri Lahtinen naureskeli.

Taitopelaaja Lahtinen on vihdoin tällä kaudella puhjennut kukkaan ja saanut kokonaisvaltaisesta pelaamisesta kiinni.

”Oma peli on kehittynyt varsinkin liikkeen osalta. Olen pyrkinyt tekemään ratkaisuja enemmän liikkeestä, kun jalkoihin on tullut voimaa lisää. Sitä kautta varmasti peli on parantunut. Yritän jatkaa samalla tavalla jatkossakin”, Lahtinen summasi.

JYP nousi voittonsa myötä takaisin kymmenenneksi pudotuspeliviivan paremmalle puolelle ohi HIFK:n. Kärpät jatkaa seitsemäntenä kuusi pistettä JYPiä edellä.

Liigan toiseksi huonoin kotijoukkue HPK jatkoi torstaina vaisuja otteita kotikentällään. HPK kärsi jo kuudennen pisteettömän tappion kotiotteluissaan, kun Ässät haki Hämeenlinnasta 2–1-vierasvoiton.

HPK on napannut 15 kotimatsistaan vain 17 pistettä.

Ässien hyökkäyksen ykköstrio Roope Talaja (1+0), Jan-Mikael Järvinen (0+2) ja Emil Erholtz (1+1) ratkaisi tehoillaan koitoksen.

”Tämä oli hyvä päivä meille. Vaihdosta toiseen pystyimme olemaan tasaisuuden päällä”, sanoi Ässien päävalmentaja Karri Kivi.

Ässien ruotsalaisveskari Niklas Rubin venyi 24 pelastuksella ottelun tähtikaartiin. HPK:n kultakypärä Michael Joly esti Rubinin nollapelin.

”Se oli tasainen peli, jossa olimme lähellä, mutta mitään ei jäänyt käteen. Ässät pelaa hyvin, mutta peli olisi voinut päättyä toisinkin”, tuumasi HPK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen.

HPK:n kapteeni Juuso Hietanen kellotti taas kerran ottelun isoimman peliajan, 24 minuuttia ja 40 sekuntia. Hietanen on pelannut sarjassa kolmanneksi isoimmalla keskimääräisellä peliajalla.