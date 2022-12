Kroatian Marcelo Brozović mittauttaa hurjia kilometrejä jalkapallon MM-kisoissa.

Kroatian Marcelo Brozović, 30, teki MM-ennätyksen neljännesvälieräottelussa Japania vastaan. Ruutupaitojen kivikovan keskikentän ankkuri juoksi 16,7 kilometriä, uutisoi italialainen La Gazzetta Dello Sport.

Lukema on kovin koskaan jalkapallon MM-kisoissa tilastoitu luku. Paljon sähköjäniksen rautaisesta kunnosta kertoo se, että edellinenkin ennätys (16,3 km) oli hänen nimissään. Kovan työnteon lisäksi Brozović osui Japania vastaan rangaistuspotkukilpailussa ja oli näin ratkaisemassa ottelua.

Edellisen ennätyksen Brozović kirjautti vuoden 2018 MM-kisojen välieräottelussa Englantia vastaan.

Italialaista Interiä seurajoukkuetasolla edustavan kroatialaisen huippukunnosta kielii lisää se, että Brozović loukkaantui syyskuun lopussa Kroatian ja Itävallan välisen Kansojen liigan ottelun alussa. Mies kuntoutti itsensä ja rehkii MM-viheriöillä kovemmin kuin kukaan muu pelaaja.

Brozović toki pelasi jatkoajalle venyneessä ottelussa 120 minuuttia, mutta liki 17 kilometriä on silti tolkuton lukema. Esimerkiksi Englannin Valioliigassa pelaajat juoksevat keskimäärin reilut 10 kilometriä 90 minuuttia kohden.

Kroatia ja Brozović joutuvat hurjaan testiin perjantaina, kun he kohtaavat puolivälieräottelussa turnauksen suursuosikki Brasilian.

Eurooppalaiset tietävät brassien tason ja mitä tuleman pitää.

”Heidän joukkueensa on koko turnauksen vahvin. Heidän kokoonpanonsa syvyys on pelottava. Mutta heidän on kuitenkin valmistauduttava hyvin meitä vastaan”, Kroatian päävalmentaja Zlatko Dalić sanoi tiistaisessa lehdistötilaisuudessa.

Neljä vuotta sitten MM-finaaliin porskuttanut Kroatia lähtee perjantaiseen otteluun selkeänä altavastaajana. Ottelu alkaa Suomen aikaa kello 17.

