Koronakeväänä 2020 Janna Jyrkinen matkusti poikkeusoloissa kolme kertaa viikossa Lappeenrannasta taitoluistelutreeneihin Helsinkiin. Hän oli silloin 13-vuotias.

Kahdessa ja puolessa vuodessa maailma on muuttunut niin, ettei Jyrkisen enää tarvitse eikä hän voisikaan harjoitella pakotteiden alla olevassa entisessä Hartwall-areenassa. Jyrkinen voi harjoitella nyt kotikaupunkinsa jäähallissa, jossa ei koronakeväänä ollut jäätä.

”Säästyy paljon aikaa, kun ei tarvitse matkustaa muualle treeneihin”, sanoo Jyrkinen. Hän on noussut Suomen parhaaksi naistaitoluistelijaksi, kun Jenni Saarinen ilmoitti lopettavansa uransa.

Marraskuussa Espoossa käydyn kansainvälisen gp-kisan jälkeen 15-vuotias Jyrkinen on vahvin ehdokas Suomen ainoalle edustuspaikalle EM-kisoihin, jotka ovat niin ikään Espoossa tammikuun lopulla.

EM-kilpailuihin nimetään ensisijaisesti nais- ja miesluistelija, jotka ovat saavuttaneet suurimman yhteenlasketun summan kahdesta parhaasta kokonaistuloksesta.

Ennen viikonloppuna Joensuussa käytäviä SM-kisoja Jyrkinen on selvä pisteykkönen naisissa. EM-edustus valitaan SM-kisojen jälkeen sunnuntaina 18. joulukuuta.

”Yritän päästä EM-kisoihin. Olen ajatellut kisapaikkaa ja pyrkinyt siihen, että saisin sen. Olisi tosi upeaa kisata kotiyleisön edessä. Tykkään kilpailla Espoossa”, nyt 15-vuotias Jyrkinen sanoo.

EM-kisat tuskin jäävät pelkäksi yritykseksi. Muista naisluisteluhuipuista Emmi Peltonen ja Linnea Ceder eivät kisaa SM-jäällä.

Ceder kärsii syksyllä alkaneesta ylikuormitustilasta, jota hoidetaan levolla. Peltonen toipuu sairasteluista ja jatkaa kilpailemista ensi vuoden puolella.

” ”Neloishyppyä olen treenannut paljon keväällä ja kesällä. Kisakaudella siihen ei ole aikaa.”

EM-kisoissa Jyrkinen yrittäisi tehdä mahdollisemman tyylipuhtaat esitykset, joita häneltä on nähtykin pitkin kautta.

Riiassa Jyrkinen luisteli ennätyspisteensä (178), mutta Kansainvälinen taitoluisteluliitto ISU laskee virallisiksi ennätyksiksi vain tietyissä kisoissa, kuten gp-kilpailuissa tai haastajasarjassa (Challenge Series), tehdyt tulokset. Riian kansainvälinen kisa ei ollut kumpaakaan.

Espoossa Jyrkisen yhteispisteet olivat 154,45. ISU:n tilastoissa Jyrkisen ennätys on 174,96, jonka hän teki marraskuussa Varsovassa.

”Itse lasken ennätyksekseni Riian kisan pisteet”, Jyrkinen sanoo.

Kevään MM-kisoihinkin Tokiossa Suomella on yksi naisten edustuspaikka. Jyrkinen voi olla ehdolla myös sinne.

”En ole käynyt Japanissa. Se olisi kiva ja erilainen maa.”

Valmentaja Marina Shirshova sanoo HS:lle, että Jyrkisen tavoitteena on näyttää tekninen ja henkinen kypsyys, jolla hän ansaitsee arvokisapaikan tai arvokisapaikat.

Shirsova kehuu nuoren suojattinsa motivaatiota ja kilpailuhenkisyyttä.

”Janna on teknisesti todella vahva ja aina tasainen harjoituksissa. Jokainen kilpailu on meille tärkeä. Niistä saadaan kokemusta, ja sitten tehdään oikeita johtopäätöksiä seuraavaan kisaan.”

Shirsova sanoo, että Jyrkinen osaa hienolla tavalla nauttia luistelustaan ja esiintymisestään.

”Taitoluistelu on taidetta. Kun luistelija nauttii, se tarttuu yleisöön ja tuomareihin. Murrosikä on tytöille kriittinen vaihe. Jos oppii nuorena temput ja hypyt, on vahvoilla”, Shirshova sanoo.

Janna Jyrkinen ja valmentaja Marina Shirshova matkaamassa junalla Helsinkiin harjoituksiin maaliskuussa 2020, kun Lappeenrannassa ei ollut luistelujäätä. Junamatka kului koulutehtävien parissa.

Koronakeväänä Jyrkinen pääsi Hartwall-areenaan vain tiettynä kellonaikana. Hän joutui odottamaan valmentajansa kanssa hallilla sisäänpääsyä usein ulkosalla siitä riippuen, miten juna tai muu kyyti järjestyi.

Treenimatka Helsinkiin saattoi venyä jopa kymmeneen tuntiin. Jo tuolloin hän oli yksi juniorisarjan lahjakkaimmista luistelijoista Suomessa ja sitä kautta tulevaisuuden lupaus. Hän voitti kaksi nuorten Pohjoismaiden mestaruutta ja noviisisarjan Suomen mestaruuden vuonna 2019.

Ulkona odotellessa Jyrkisellä oli aikaa verrytellä ja harjoitella lenkkitossuissa hyppyjä, kuten vaikeaa neloishyppyä.

Se ei ole vielä Jyrkisen muuten uusituissa ohjelmissa. Vapaaohjelma on tällä kaudella kokonaan uusi. Lyhytohjelma on viime vuodelta, mutta sekin muuttuu ensi kaudelle.

”Neloishyppyä olen treenannut paljon keväällä ja kesällä. Kisakaudella siihen ei ole aikaa. Sitä pitää treenata paljon ennen kuin sen voi ottaa ohjelmaan. Haluan, että neloishyppy menee kunnolla”, Jyrkinen kertoo ennen lähtöään päivän toisiin jääharjoituksiin.

Jyrkisellä on tiukka päiväohjelma. Kello 8–14 hän käy englanninkielistä luokkaa Kesämäen koulussa Lappeenrannassa. Kello 14.15–16 on päivän ensimmäinen jäätreeni ja kello 17.30–19.15 toinen.

”Ei ole paljon väliaikoja.”

Lauantaina ohjelmassa on yksi jääharjoitus. Sunnuntai on vapaapäivä.

Taitoluistelun SM-kisat käydään 16.–18. joulukuuta Joensuussa. Naisten lyhytohjelma on lauantaina ja vapaaohjelma sunnuntaina.

Lue lisää: Monen tunnin treenimatka