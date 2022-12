Suomalaiset kilpapurjehtijat saivat joululahjaksi mukavia uutisia jo itsenäisyyspäivän aattona.

Suomen olympiakomitea nosti purjehduksen kärkilajien tukiohjelmaan. Ennen purjehdusta kärkilajien tukiohjelmassa ovat olleet kesälajeista ainoastaan parayleisurheilu, talvilajeista jääkiekko ja maastohiihto.

Olympialuokkien EM-mitalisti Kaarle Tapper otti uutisen vastaan hyvällä fiiliksellä.

”Se osoittaa, että meihin uskotaan ja luotetaan. Isoin asia on, että urheilijat voivat keskittyä olennaiseen”, 27-vuotias Tapper sanoo.

Marraskuun lopulla Tapper purjehti ensimmäisen aikuisten arvokisamitalinsa. Hän oli pronssilla Ilca 7 -luokassa (International Laser Class Association), joka tunnettiin ennen Laserina. Numero 7 tarkoittaa purjeen kokoa eli 7,06 neliötä.

EM-vesillä Tapperilla oli vielä mahdollisuus parempaankin kuin pronssiin. Finaalipäivänä ei meinannut aluksi tuulla yhtään, mutta viime hetkillä ennen aikarajan umpeutumista purjehdittiin vielä yksi lähtö.

”Takana olijat olivat aika lähellä. Tilanne olisi voinut keikahtaa kumpaan suuntaan vaan”, Tapper sanoo.

Tehostamistuen kokonaissumma on 340 000 euroa, jolla tuetaan muun muassa yksittäisiä urheilijoita, valmennusta sekä lajin tutkimusta ja kehittämistä.

Käytännössä purjehtijoiden lisäpalveluita tuottaa pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea.

Tapperin lisäksi olympialuokkien purjehtijoista yksilötukea saavat lautapurjehtijat Aleksandra Blinnikka ja Jakob Eklund, 49er FX -luokan Ronja Grönblom ja Veera Hokka, Nacra 17 -luokan Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen sekä Tapperin kanssa samassa Ilca 7 -luokassa purjehtivat Nooa Laukkanen ja Valtteri Uusitalo sekä Ilca 6-luokan Monika Mikkola.

Lisätuki tulee tarpeeseen. Purjehdus on huipulla kallis laji. Harjoittelu ulkomailla maksaa, vaikka Suomessa on hyvät treeniolot huhtikuusta pitkälle syksyyn.

”Meillä rahoitus koostuu monesta pienestä purosta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on aika isossa roolissa, samoin olympiakomitea ja lajiliitto. Myös purjehdusseurat tukevat jonkin verran ja sitten on omia sponsoreita. Olen tosi kiitollinen siitä, että minulla on yhteistyökumppaneita, jotka tukevat matkaani Pariisiin”, Tapper luettelee.

Joulun alla Tapper harjoitteli Lanzarotella, ja myös talveen kuuluu harjoittelua etelän vesillä ennen maaliskuussa Andorassa Italiassa käytäviä Ilca 7 -luokan Euroopan mestaruuskisoja.

Kaarle Tapper harjoittelee talvet ulkomailla, mutta viettää joulua Suomessa.

Suomalaispurjehtijat saivat tällä kaudella kolme arvokisamitalia, kun Kurtbay ja Keskinen olivat MM-pronssilla ja EM-hopealla.

Laserissa Tapper oli viime vuonna Tokion olympiaregatassa yhdeksäs, mutta oli kärkikahinoissa kahden ensimmäisen lähdön jälkeen.

”Ekat päivät olivat superhyvää purjehdusta, sitten tuli pari vaikeaa päivää.”

Olympiatasolla Tapper on melkein konkari. Hän purjehti 20-vuotiaana jo Rion olympiakisoissa vuonna 2016 Laser-luokassa 26:nneksi.

”Olen Rion sijoitukseen ihan tyytyväinen. Olin nuori ja kokematon.”

Kolmas kerta olympialaissa voi olla edessä kesällä 2024. Suomella ei ole vielä maapaikkaa Pariisin olympiaregattaan. EM-mitalistina Tapper on suomalaisista ykkössuosikki, mutta maapaikka pitää ansaita.

Ensimmäinen mahdollisuus maapaikkaan avautuu ensi vuoden elokuussa MM-kilpailuissa Haagissa. Maapaikan jälkeen käydään Suomen sisäinen karsinta Ilca 7 -purjehtijoiden kesken.

Yksi Tapperin haastajista on hänen pikkuveljensä Aleksi. Toistaiseksi isoveli on ollut niskan päällä.

”Veljen kanssa meillä on kova kilpailu, kuten myös muiden maajoukkueen Ilca 7 -luokan purjehtijoiden kanssa. Aleksi on vielä ollut minua jäljessä.”

EM- ja MM-kisojen lisäksi kauden 2023 muita tärkeitä kilpailuja ovat Palman perinteinen regatta Trofeo Princesa Sofia huhtikuun alussa Mallorcalla ja Pariisin esiolympialaiset Marseillessa heinäkuussa.

Kaarle Tapper opiskelee Aalto-yliopistossa laskentatoimen laitoksella. Urheilu-uran jälkeen suunnitelmissa voi olla jotain laskenta-alaan liittyvää.

”Ainakin Pariisin olympialaisiin asti satsaan täysillä huippu-urheiluun. Joitain suunnitelmia uran jälkeiseen elämäänkin on, mutta toistaiseksi opiskelu kulkee urheilun ohessa. Fokukseni on täysin purjehduksessa.”

Tapperit ovat tunnettua taiteilijasukua, mutta purjehtija Tapperilla ei ole tietoa sukulaisuudestaan sinne suuntaan.

”Varmaan kaikki Tapperit ovat jotain sukua, mutta tosi kaukaista”, Kaarle Tapper sanoo.

Suomalaiset yksinpurjehtijat ovat olleet tänä vuonna vahvasti esillä. Ari Huusela kiersi maapallon Vendée Globe -kilpailussa ja Tapio Lehtinen haaksirikkoutui Golden Globe Race -purjehduksessa.

Tapper pitää yksinpurjehdusta maapallon ympäri liian rajuna, jotta itse lähtisi vastaavalle reissulle.

”En ole hirveän innostunut lähteä purjehtimaan maapallon ympäri. Tykkään mieluummin päästä illaksi rantaan ja päästä lämpimään nukkumaan”, Tapper naurahtaa.

