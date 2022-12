Paul Pogban väitettiin tilanneen kirouksen maajoukkuekaverilleen Kylian Mbappelle. ”Jotkut menivät liian pitkälle näiden valheiden kanssa.”

Kesällä uutisoitiin laajalti erikoisesta tapauksesta, kun Juventuksen keskikenttäpelaaja Paul Pogba kertoi joutuneensa aseellisen kiristyksen sekä kidnappauksen kohteeksi.

Alkusyksystä Paulin veli Mathias Pogba pidätettiin ja häntä vastaan nostettiin syytteet veljeensä kohdistuneesta kiristyksestä.

Kiristysväitteiden yhteydessä Pogba kertoi myös, että hänen mainettaan yritettiin tahrata väittämällä, että hän olisi pyytänyt ”noitatohtoria” kiroamaan PSG:ssä pelaavan maanmiehensä Kylian Mbappén.

Ranskalainen Le Parisien haastatteli Birame D -nimellä tunnettua noitatohtoria, joka kertoi vihdoin, mitä hänen näkemyksensä mukaan oikeasti tapahtui.

Väitetysti Pogba pyysi tohtoria kiroamaan Mbappén ja koko PSG:n joukkueen ennen PSG:n ja Pogban silloisen joukkueen Manchester Unitedin Mestarien liigan pudotuspelikohtaamista.

Birame kuitenkin kiistää, että tällaista olisi ikinä tapahtunut.

”Jotkut menivät liian pitkälle näiden valheiden kanssa”, Birame kommentoi syytöksiä.

Birame vakuutti, että tarina noituudesta on täysin keksitty. Hän oli myös järkyttynyt siitä, että hänen täytyy todistella tätä.

"Paul ei koskaan pyytänyt minua kiroamaan Kylian Mbappéa, ei tähän PSG-ManU-peliin tai milloinkaan muulloin. Ainoa keskustelu mitä olemme käyneet Kylianista oli puhelinkeskustelu vuoden 2018 MM-kisojen aikaan”, Birame totesi.

Vaikka Birame ei ole viime kuukausina ollut Pogban kanssa tekemisissä ja häntä jopa syytetään joistain Pogbaan kohdistuneista rikoksista, puolustaa hän ranskalaistähteä voimakkaasti.

"Minua kuvottaa nähdä, kun ihmiset esittävät hänen ystäviään ja nyt syyttävät häntä siitä, että hän olisi pyytänyt minua langettamaan kirouksen Kylian Mbappén niskaan. Tässä ei ole mitään järkeä. Minulla on sellainen käsitys, että tämän noitumistarinan suurin tarkoitus on saada huomio pois siitä mikä on kaikista tärkeintä: Paul siepattiin ja häntä uhkailtiin aseella ja miehet vaativat häneltä seitsemää miljoonaa euroa”, Birame paasasi järkyttyneenä.

Sekä Pogba että Mbappé pelasivat Ranskan paidassa maailmanmestaruuteen päättyneissä kisoissa vuonna 2018. Tämän vuoden kisoista Pogba jäi pois kesästä asti vaivanneen polvivamman takia.

Paul Pogba ei päässyt osallistumaan Qatarin MM-kisoihin.

Ranskan fanien ei kuitenkaan ole tarvinnut olla huolissaan, sillä Mbappé johtaa käynnissä olevien MM-kisojen maalipörssiä viidellä tehdyllä maalilla.

Kokonaisuudessaan kiristyksiä sekä sieppauksen sisältävä vyyhti on todella erikoinen. Mukana on väitetty olevan Mathias-veljen ja 39-vuotiaan noitatohtorin lisäksi myös Pogban entisiä parhaita ystäviä.

Elokuussa Pogba kertoi hänen ja noitatohtorin suhteesta järjestäytynyttä rikollisuutta tutkivalle yksikölle. 29-vuotias keskikenttäpelaaja oli kertonut antaneensa lahjoituksia Senegalista kotoisin olevalle Biramelle, jotta tämä voisi hankkia ruokaa ja auttaa huonossa asemassa eläviä ihmisiä Afrikassa.

Pogba oli kuitenkin myöhemmin saanut kuulla, että rahat päätyivät suoraa huijariksi paljastuneen noitatohtorin taskuun.

