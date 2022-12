Naisten suurpujotteluvoittoon Italian Sestrieressä laski Italian Marta Bassino.

Sveitsiläinen Marco Odermatt hallitsi ylivoimaisesti alppihiihdon miesten maailmancupin suurpujottelua Ranskassa. Suurpujottelun olympiavoittaja otti Val d'Iseressä kauden toisen voittonsa yli kahden sekunnin erolla seuraaviin. Hän oli paras suurpujottelija myös lokakuisessa cup-avauksessa Itävallan Söldenissä.

Odermattin, 25, alkukausi on ollut vahva, sillä hän on laskenut kärkikolmikkoon kauden kaikissa kuudessa kisassaan. Suurpujottelun lisäksi hän on kisannut syöksyssä ja supersuurpujottelussa.

Naisten suurpujotteluvoittoon Italian Sestrieressä laski Italian Marta Bassino 0,11 sekunnin erolla Ruotsin Sara Hectoriin.

Samu Torsti ja Erika Pykäläinen keskeyttivät maailmancup-kauden ensimmäiset suurpujottelunsa avauskierroksella.

Miesten maailmancup, Val d'Isere, Ranska:

Suurpujottelu: 1) Marco Odermatt Sveitsi 2.03,62 (1.01,89+1.01,73), 2) Manuel Feller Itävalta 1,40 sekuntia jäljessä (1.02,34+1.02,68), 3) Zan Kranjec Slovenia –2,05 (1.03,76+1.01,91), 4) Atle Lie McGrath Norja –2,08, 5) Henrik Kristoffersen Norja –2,26, 6) Alexander Schmid Saksa –2,31.

Suomen Samu Torsti keskeytti 1. kierroksella.

Naisten maailmancup, Sestriere, Italia:

Suurpujottelu: 1) Marta Bassino Italia 2.28,89 (1.12,37+1.16,52), 2) Sara Hector Ruotsi 0,11 sekuntia jäljessä (1.12,80+1.16,20), 3) Petra Vlhova Slovakia –0,40 (1.12,30+1.16,99), 4) Federica Brignone Italia –0,66, 5) Tessa Worley Ranska –1,26, 6) Mikaela Shiffrin USA –1,96.

Suomen Erika Pykäläinen keskeytti 1. kierroksella.