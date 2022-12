Rovanperä sai pokaalinsa FIA:n palkintogaalassa Italiassa.

Ralliautoilun kaikkien aikojen nuorin maailmanmestari Kalle Rovanperä juhli muiden tämän vuoden autourheilumestareiden kanssa perjantai-iltana Kansainvälisen autoliiton FIA:n palkintogaalassa Bolognassa. Rovanperä ja kartturi Jonne Halttunen pokkasivat mestaruuspystit ranskalaislegenda Sebastien Loebilta.

”Tämä on ollut uskomaton kausi, varsinkin kun ensimmäinen titteli on aina vaikein. Enkä pidä itseäni nuorena kun olen autossa, pyrin vain aina tekemään parhaan mahdollisen”, mestaruuden lopulta selkeällä 50 pisteen marginaalilla voittanut Rovanperä jutteli palkintoseremoniassa.

Tuleva kausi on jo pian koittamassa, sillä WRC:n kausi 2023 starttaa Monte Carlon rallilla 19.–22. tammikuuta. Rovanperä, 22, lähtee puolustamaan mestaruutta innolla, ja hän odottaa alkavasta kaudesta myös tiukkaa.

Virolaistähti Ott Tänakin tällä viikolla julkistettu sopimus M-Sport-tallin kanssa tuo uutta maustetta, sillä nyt kaikilla kolmella WRC-tallilla on WRC-voittaja riveissään täyspäiväisenä kuskina.

”Ensi kausi on ehdottomasti vaikeampi, jos MM-taistelua miettii. Kaikki tallit, etenkin Hyundai, ovat nyt paljon tiukemmin tuntumassamme kuin mitä ne olivat [tämän] kauden alkaessa”, Rovanperä pohti alkavaa kautta niin omasta kuin Toyota-tallinsa näkökulmasta Autosportin haastattelussa.

”Ja on mukava nähdä Ottin [Tänak] menevän M-Sportille, meillä on nyt voittavia ajajia kaikissa talleissa läpi koko kauden. Joten varmasti haaste on iso”, meidän on painettava entistä kovemmin ja oltava tasaisia koko kauden.