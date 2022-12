Harry Kane epäonnistui rangaistuspotkussa Ranska-ottelussa MM-kisojen puolivälierässä.

Harry Kane nousi Englannin miesten maajoukkueen kaikkien aikojen maalipörssin jaetulle ykkössijalle Wayne Rooneyn rinnalle, mutta Englanti hävisi Ranskalle 1–2 lauantaina jalkapallon miesten MM-turnauksen puolivälierissä Kanen epäonnistumisen myötä.

Kane tasoitti pelin 1–1:een rangaistuspotkulla, mutta hänen illan toinen rangaistupotkunsa 84. minuutilla lensi karkeasti yli ja Englanti putosi jatkosta.

”Tämä on vaikeaa niin minulle henkilökohtaisesti kuin joukkueellekin. Minun täytyy elää tämän kanssa ja kestää se pystyssä päin”, Kane sanoi yleisradioyhtiö BBC:lle.

Sekä Kane että Ranskan maalivahti Hugo Lloris edustavat seurajoukkuetasolla Tottenhamia.

”En voisi olla ylpeämpi pojista. Meillä oli parempia jaksoja ja parempia maalipaikkoja, mutta jalkapalloilu ratkeaa pieniin yksityiskohtiin. Kapteenina ja rangaistuspotkussa epäonnistuneena otan vastuun siitä. Valmistautumisessani ei ollut vikaa, eikä missään yksityiskohdissa ennen peliä. Tunsin oloni luottavaiseksi laukoessani, en vain onnistunut siinä haluamallani tavalla”, Kane sanoi.

Kane teki ensimmäisen maaottelumaalinsa heti maajoukkuedebyytissään vuonna 2015 ja on kerännyt 53 maalin saldon 80 ottelussa.

”Tiedämme, miten monta rangaistuspotkumaalia Harry on tehnyt meille, miten monta maalia hän on tehnyt auttaakseen meidät tähän asti. Hän on tämän vuoksi tulevaisuudessa entistä vahvempi. Hän on maailmanluokan hyökkääjä ja kapteenimme. Hän nousee tästä”, joukkuekaveri Jordan Henderson sanoi.

Myös Englannin valmentaja Gareth Southgate asettui Kanen tueksi.

”Kuten voi odottaa, Harry on alamaissa, mutta hänen ei pidä syyttää itseään mistään. Me olemme tässä asemassa hänen johtajuutensa ja maaliensa ansiosta. Voitamme ja häviämme joukkueena. Hän on ollut uskomattoman hyvä ja luotettava noissa tilanteissa. Emme olisi tässä ilman häntä”, Southgate sanoi.