Olivier Giroud, 36, kehittyi Ranskan alasarjoista Valioliiga-hyökkääjäksi, selvisi yksityiselämäänsä järkyttäneestä skandaalista ja nousi Ranskan kaikkien aikojen maalintekijäksi.

Ei ole olemassa sankareita ilman vastoinkäymisiä ja kasvutarinoita.

Ranskan maailman­mestari­joukkueen tähtihyökkääjä Olivier Giroud, 36, on kokenut uransa aikana itsensä hyljeksityksi, halveksituksi ja haukutuksi pelaajaksi, mutta nyt hän on rakastettu hurmuri.

Lähes yhdeksän vuotta sitten Giroud’n elämä oli pahassa kriisissä. Brittimediassa julkaistiin kuvia ja tietoja siitä, miten Giroud’n hotellihuoneessa oli vieraillut amerikkalainen malli muutaman tunnin ajan Valioliiga-peliä edeltävänä yönä. Lehdissä julkaistiin myös mallin ottamia kuvia Giroud’sta alushousuissaan. Niitä oli mahdotonta selittää parhain päin.

Giroud julkaisi anteeksipyyntönsä Twitterissä. Hän kirjoitti, että hänen olisi taisteltava perheensä ja seuransa puolesta ja saatava heidän anteeksiantonsa. Millään muulla ei olisi väliä.

”Pyydän anteeksi vaimoltani, perheeltäni ja ystäviltäni sekä manageriltani, joukkuekavereiltani ja Arsenal-faneilta”, hän kirjoitti.

Hän pyysi myös tarkkuutta anteeksipyyntönsä suhteen. Hän totesi tehneensä virheen, mutta sanoi, ettei ollut tehnyt aviorikosta.

Ehkä amerikkalaismallin vierailu hotellissa oli klassinen kiss-and-tell-paljastus tai sitten ei. Yhtä kaikki kokemus pakotti Giroud’n itsetutkiskeluun. Hän sanoi lehtihaastattelussa, että mikä ei tapa, vahvistaa.

”Olen vakuuttunut siitä, että kaikki minulle tapahtuva tekee minusta vahvemman. Siinä kaikki, mitä minun pitää tehdä: keskittyä kentällä ja pitää huolta perheestäni.”

Onko epäreilua nostaa esiin Giroud’n uralta yhä kahdeksan vuoden takainen virhe? Ei, jos sillä on ollut käänteentekevä vaikutus hänen uraansa – siltä nimittäin näyttää.

Sen kevään päätteeksi Arsenal voitti Englannin cupin, joka oli silloin 27-vuotiaan Giroud’n uran toinen pokaali Ranskan liigamestaruuden jälkeen. Giroud on voittanut sen jälkeen kolmetoista pokaalia lisää eri kilpailuista.

Giroud’n perhe pysyi virheestä huolimatta kasassa, ja hänellä on nyt neljä lasta vaimonsa Jenniferin kanssa.

Giroud aloitti ammattilaisuransa 19-vuotiaana Grenoblen reservijoukkueessa Ranskan viidennellä sarjatasolla. 21-vuotiaana hän haki peliaikaa Ranskan kolmannelta sarjatasolta Istresin joukkueesta.

Läpimurtokausi tuli vasta 23-vuotiaana, kun hän teki Ranskan toisella sarjatasolla Toursin joukkueessa 21 maalia kaudella 2009–2010. Euroopan suurten seurojen huomion hän sai kaudella 2011–2012 sen jälkeen, kun hän teki Montpellierissä 21 maalia ja antoi 12 maalisyöttöä. Siirto Arsenaliin tuli sen kauden jälkeen.

Olivier Giroud (oik.) ja Ranskan joukkue verryttelemässä Qatarissa.

Ranskan maajoukkueessa Giroud oli pitkään Karim Benzeman varjossa. Le Monde -lehti kertoi, miten Ranskan maajoukkuetta vuosina 2004–2010 valmentanut Raymond Domenech antoi aikanaan tylyn arvion Giroud’sta.

”Ranskalaiset eivät pidä tällaisesta pelaajasta. Iso pelaaja, emme pidä sellaisista”, Domenech sanoi.

192-senttisenä Giroud on klassinen kookas ysipaikan pelaaja. Hän tietää olevansa ”vanhan koulukunnan hyökkääjä” ja on tyytyväinen itseensä sellaisena.

”En ole niin mielikuvituksekas kuin Kylian Mbappé. Kokoni takia en voi tehdä, mitä Neymar tekee. En ole [Cristiano] Ronaldon kaltainen kone. Mutta olen Giroud”, hän sanoi pari vuotta sitten haastattelussa.

Didier Deschampsin valmentamassa Ranskan maajoukkueessa Giroud näytteli pitkään sivuosaa Benzeman takana. Brasilian MM-kisoissa 2014 Giroud oli avauskokoonpanossa kahdessa ottelussa ja teki yhden maalin.

Kaksi vuotta myöhemmin Giroud oli avauskokoonpanossa säännöllisesti, kun Karim Benzema ei saanut vuosina 2016–2020 kutsuja maajoukkueeseen. Benzema menetti paikkansa kuudeksi vuodeksi epäillystä osallisuudestaan kiristysskandaaliin.

Olivier Giroud ja Kylian Mbappe.

Fanien oli vaikea hyväksyä Giroud’ta Ranskan hyökkäyksen kärkenä. Toukokuussa 2016 Ranskan fanit buuasivat hänet kentältä siitä huolimatta, että hän oli tehnyt maalin Kamerunia vastaan.

Kun Ranska voitti maailmanmestaruuden vuonna 2018, pelasi Giroud seitsemän peliä maaleitta ja antoi kaksi maalisyöttöä. Hänellä katsottiin kuitenkin olleen tärkeä rooli hyökkäyksessä siinä, miten hän loi tilaa Mbappélle ja Antoine Griezmannille.

”Oliko niin, että emme voi voittaa maailmanmestaruutta, kun Giroud on kärjessä”, Ranskan apuvalmentaja Guy Stéphan sanoi Giroud’lle sen jälkeen, kun MM-finaali oli päättynyt.

Vuosien mittaan Giroud’n imago on kirkastunut, ja hänet on opittu tuntemaan hartaana kristittynä, joka osallistuu näkyvästi hyväntekeväisyyteen. ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu”, lukee latinaksi hänen käsivarressaan olevassa tatuoinnissa.

Giroud on myös puhunut seksuaalivähemmistöjen puolesta ja poseerannut ranskalaisessa seksuaalivähemmistöille suunnatussa Tetu-lehdessä.

”Kun liityin Montpellieriin, osallistuin taisteluun suvaitsevaisuuden puolesta ja olin Tetun kannessa. Arsenalissa pidin sateenkaarinauhoja kengissäni homoyhteisön tueksi”, hän kertoi Le Figaro -lehdessä vuonna 2018.

Neljä vuotta sitten Giroud siirtyi Arsenalista Chelseaan. Siitä tuli menestyksekäs ajanjakso, jonka aikana hän voitti Englannin cupin, Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan. Kesällä 2021 hän lähti 35-vuotiaana AC Milaniin ja voitti siellä Serie A:n.

Viime vuoden syksynä Giroud’n asema maajoukkueessa oli jälleen vaakalaudalla, kun Benzema oli palannut maajoukkueeseen. EM-kisojen pettymyksen jälkeen Giroud ei saanut kutsuja maajoukkueeseen.

Maaliskuussa 2022 hän palasi maajoukkueeseen ja teki heti kaksi maalia kahdessa ottelussa, mutta sen jälkeen hänet jätettiin taas sivuun Kansojen liigan alussa.

”Kyse on vain siitä, että päävalmentaja kutsuu minut, jos hän tarvitsee minua. Olen täysin keskittynyt AC Milaniin. Katsotaan, mitä tapahtuu”, hän sanoi The Guardianin haastattelussa.

Giroud’n kärsivällisyys palkittiin. Benzema loukkaantui, ja nyt Giroud on jälleen avainroolissa ja myös maalintekijänä.

Giroud on tehnyt kisoissa toistaiseksi neljä maalia ja noussut samalla Ranskan maajoukkueen kaikkien aikojen maalintekijäksi. Sitä tuskin olisi tapahtunut ilman Benzeman poissaoloa, mutta yhtä kaikki Giroud on todistanut arvonsa moneen kertaan.

Ennen Qatarin MM-kisojen avausottelua Didier Deschampsilta kysyttiin Giroud’sta ja viitattiin tämän vaihtelevaan suosioon Ranskassa.

”Nykyään hän on ihailtu”, Deshamps vastasi Independant-lehden mukaan.

”Jopa tässä huoneessa on monia, jotka ovat kritisoineet häntä, mutta nykyään Giroud on kiistaton mestari”, Deschamps jatkoi piikitellen samalla ranskalaismediaa.

Qatarin MM-kisoissa Giroud’n arvoa Ranskalle ei ole voinut enää kukaan kiistää.

Ranska-Marokko keskiviikkona kello 21.00 Suomen aikaa. Yle TV2 näyttää ottelun.