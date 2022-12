Tommi Tikka on Liigassa Ilveksen luottosentteri.

Tommi Tikka keräsi suurimman äänimäärän, kun Ilta-Sanomat kysyi Liiga-kapteeneilta ärsyttävintä pelaajaa. Sveitsin EHT:llä Tikka tekee debyyttinsä maajoukkueessa, vaikka junioreissa pelipaikkaa piti hakea lähtemällä pois Espoon Bluesista.

Kun Ilves-sentteri Tommi Tikka pääsee tänä viikonloppuna vetämään ensimmäiset luistelupiirtonsa jäähän Leijonien pelipaidassa, kirjoitetaan suomalaisen jääkiekon tarinoihin uusi luku periksi antamattomuudesta ja sitkeydestä.

Tikka, 27, ei ollut nuorena superlupaus, vaikka kantoikin kapteenin C:tä rinnassaan.

Tikka pelasi Espoon Bluesissa C- ja B-juniorien SM-sarjaa, mutta kun hän kasvoi yli B-junioreista, viesti seuraavana kesänä oli tyly. Espoossa oli tarjolla paikka vain niin sanotusta Akatemia-joukkueesta.

”Ajattelin, että haluan kuitenkin pelata SM-liigaa. Oli tuttu valmentaja Martikaisen Saku Vaasassa. Hän houkutteli sinne ja menin”, Tikka kertaa vuoden 2013 tapahtumia.

Menneitä muistellessa alla oli uran ensimmäinen päivä Leijonien mukana: matka Tampereelta Helsinkiin, majoittuminen ja harjoitukset.

Tie ylijäämäjuniorista Leijonien matkaan oli kuljettu.

Vaikka Tikka saavutti maajoukkuepelit vasta kypsällä iällä, muistijäljen hän jätti jo paljon Leijonat-debyyttiä aiemmin.

Periksiantamattomuus leimaa Tikan peliä kaukalossa. Jos Ilveksen peleissä syntyy torikokouksia, Tikka on usein tapahtumien keskipisteessä.

” ”Vastustaja tiedostaa varmasti, milloin Tikka on kentällä, ja kannattaakin tiedostaa.”

Liigan ärsyttävin jätkä on titteli, jolle Tikan tapauksessa on katetta. Ilta-Sanomat kysyi Liigan 15 kapteenilta sarjan ärsyttävintä pelaajaa tämän kauden alla. Tikka sai kuusi mainintaa eli 40 prosenttia äänistä.

Perustelut vaihtelivat suunsoitosta tökkimiseen ja rouheaan pelaamiseen. Jukurien Juhamatti Aaltonen kuvasi Tikka ”aikamoiseksi takiaiseksi”.

Tikka itse sanoo, että ärsyttäminen ei ole tietoista vaan spontaanimpaa, pelityylistä nousevaa.

”En lähde peliin hakemaan ärsyttämistä. Se tulee pelityylin mukana. Kun pelaa tunteella, vähän sattuu ja tapahtuu”, Tikka sanoo.

Fyysisesti ja tunteella pelaamisesta Tikka arvioi myös ärsyttävyyden lopulta kumpuavan.

”Ehkä pelityyli on vähän sellainen, että kaikki eivät aina tykkää. Varmaan olen sellainen periksiantamaton luonne ja pelaan tilanteet loppuun asti”, Tikka arvioi.

Siihen Tikka ei ota kantaa, kenelle oma ääni olisi mennyt, jos olisi saanut äänestää ärsyttävintä.

Ilveksen vihreässä asussa pelaava Tommi Tikka väänsi maalin edustalla KalPan Lasse Lappalaisen (vas.) ja Aapeli Räsäsen kanssa.

Yhdestä asiasta hän myöntää ärsyyntyvänsä kaukalossa: siitä, jos aloitusympyrässä on vastassa pelaaja, joka voittaa kaikki aloitukset nenän edestä.

Tässä kategoriassa esiin nousee yksi nimi, Leijonista tuttu hänkin.

”Jarkko Immonen on paha”, Tikka sanoo.

Tikka on Liiga-tasolla paljon muutakin kuin vastustajien ärsyttäjä. Hän kuuluu niihin, jotka pelaavat seurassaan sekä ylivoimaa että alivoimaa.

Alivoimalla Tikka kuuluu Ilveksen tärkeimpiin vastuunkantajiin. Ylivoimalla paikka on naulittu maalin edustalle, jossa Tikka tekee maskia vastustajan maalivahdeille.

Tehopisteetkin ovat nousemassa tasaisen vauhdin taulukolla uusiin ennätyslukemiin, 35 pisteen tuntumaan.

Kun Leijonien joukkue julkistettiin runsas viikko sitten, päävalmentaja Jukka Jalonen nosti esille nimenomaan Tikan monipuolisuuden.

Peli toimii molempiin suuntiin, kamppailupelaaminen sujuu ja hän on mailastaan vahva, Jalonen luetteli vahvuuksia.

”Sellainen fiilis on, että hänen ollessaan kentällä voi rauhallisin mielin katsella, miten peli rullaa”, Jalonen pohti.

” ”Olin nuori ja lähdin yksin asumaan Vaasaan. Se oli siihen aikaan kova paikka mutta varmasti opettavainen.”

Tikan ärsyttävyyden vastustajana Jalonenkin tunnisti ja arvioi sen johtuvan juuri fyysisyydestä: kovasta pelistä jopa äärirajoilla sekä painavista taklauksista.

”Vastustaja tiedostaa varmasti, milloin Tikka on kentällä, ja kannattaakin tiedostaa. Mutta hän ei ole pelkästään fyysinen pelaaja, osaa pelata myös muulla tavoin järkevästi”, Jalonen sanoi.

”Jos joku nassuttaa koko ajan, mitä se auttaa? Höpötä mitä höpötät, ei sillä ole mitään merkitystä. Pitää olla sellainen pelaaja, ettei ole kiva mennä kiekkoon kulmassa, koska pelaaja tulee vetämään taklauksen loppuun asti.”

Leijonilla on Sveitsin-turnausta varten koossa tuttuun tapaan miehistö, jossa on muutamia ylimääräisiä pelaajia. Hyökkääjiä matkassa on 15 kappaletta.

Leijonat pelaa ensimmäisen pelinsä Helsingissä ennen matkustusta Keski-Eurooppaan. Jos Tikka on mukana torstaina pelaavassa miehistössä, hän kiekkoilee maajoukkuedebyyttinsä kotikaupungissaan.

” ”Tikka on hieno osoitus siitä, että kovalla ja kärsivällisellä työllä kun kehittyy, voi päästä Leijoniin myöhemminkin.”

Tikka on Leijonien tämänkertaisen joukkueen ainoa Helsingissä syntynyt pelaaja, vaikkei olekaan helsinkiläisseuroja aikuisurallaan tai vanhimmissa junioreissa edustanut.

”Alun perin asuimme Pasilassa. Sitten muutimme Pikku Huopalahteen, kun olin 5- tai 6-vuotias. HIFK:n kiekkokoulusta on pelaaminen lähtenyt liikkeelle silloin 5–6-vuotiaana", Tikka kertoo.

Juniorina tie vei Espooseen, kunnes Vaasaan lähtö koitti 18-vuotiaana. Samalla alkoi nuoren miehen itsenäistyminen.

”Olin nuori ja lähdin yksin asumaan Vaasaan. Se oli siihen aikaan kova paikka mutta varmasti opettavainen. Piti pystyä huolehtimaan itsestään, kun lähti porukoiden nurkista pois”, Tikka sanoo.

Tommi Tikka on elementissään paikallispeleissä Tapparaa vastaan.

Vaasassa Tikka asui ensin kimppakämpässä, sitten yksinään, minkä jälkeen uudestaan kimppakämpässä. Kämppäkaverina Tikalla oli useampi Sportissa kiekkoillut pelaaja, tunnetuimpana NHL:ssä nykyään kiekkoileva vuoden 2019 maailmanmestari Joel Kiviranta.

Pelaajana Tikka hankki kannuksiaan aluksi puhtaammin fyysisessä ja rikkovassa roolissa. Esimerkiksi kaudella 2017–18 jäähyminuutteja tuli tilille 108. Kun pelejä tuli Tikan tilille 54, oli keskiarvo kaksi minuuttia ottelua kohden.

Fyysisyys on yhä tärkeä osa Tikan peliä, mutta jäähymäärät ovat pienentyneet. Ilveksessä Tikka kulkee kohti uransa ennätyspisteitä, ja jäähyjä on tullut jo reilusti alle minuutti peliä kohden: 18 minuuttia tämän kauden 28 pelissä.

Leijoniin pääseminen on osoitus siitä, että ura kulkee oikeaan suuntaan.

”On se minulle iso juttu. Varmasti jotain asioita tehnyt oikein, että on päässyt tähän tilanteeseen. Tosi hieno juttu”, Tikka sanoo Leijoniin pääsemisestä.

Suomen jääkiekkoilu on kasvattanut viime vuosina useita junioritähtiä. Leijoniin 27-vuotiaana nousevan Tikan tarina on kulkenut toista tietä. Siitä muistutti myös päävalmentaja Jalonen joukkuetta julkistaessaan.

”Tikka on hieno osoitus siitä, että kovalla ja kärsivällisellä työllä kun kehittyy, voi päästä Leijoniin myöhemminkin. Ei homma ole taputeltu, jos et ole kaksikymppisenä näissä karkeloissa”, Jalonen sanoi.

Fakta Sveitsin EHT:n aikataulu Torstai 15.12. 18.30 Suomi–Tšekki, Helsinki 21.15 Ruotsi–Sveitsi, Fribourg Lauantai 17.12. 14.30 Suomi–Ruotsi, Fribourg 21.15 Sveitsi–Tšekki, Fribourg Sunnuntai 18.12. 14.00 Sveitsi–Suomi, Fribourg 17.30 Tšekki–Ruotsi, Fribourg TV5 ja Discovery+ -palvelu näyttävät kaikki Leijonien pelit suorina lähetyksinä.