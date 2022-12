Ristomatti Hakola palaa kilpa­ladulle suunniteltua aikaisemmin – odotuksissa on paha olo

Ristomatti Hakola osallistuu ensi lauantaina hiihdettävään kilpailuun, vaikka alun perin hän kaavaili palaavansa kilpailemaan vasta ensi vuoden alussa.

Maajoukkuehiihtäjä Ristomatti Hakola osallistui vaikeuksien sävyttämän harjoituskauden keskellä marraskuun alussa yllättäen Suomen cupin viestiin Vuokatissa.

”Seuraavan kerran tulen varmaan viivalle ensi vuoden alussa. Ajattelin harjoitella pari kuukautta, että voin sitten taas hiihtää mukavasti”, keskenkuntoinen Hakola sanoi tuolloin Ylen tv-lähetyksessä.

Nyt Hakolan paluu kilpaladulle aikaistuu vähintään muutamalla viikolla. Hänen nimensä löytyy ilmoittautuneiden listalta tämän viikon lopulla Ristijärvellä kilpailtavissa Härkösten hiihdoissa.

Kyseessä on FIS-luokiteltu kilpailu. Hakola on ilmoittautunut lauantaina perinteisellä hiihdettävään 15 kilometrin yhteislähtöön.

”Ajattelin käydä koettamassa, jos mitään yllättävää ei tule”, Hakola sanoi HS:lle maanantaina.

Samoilla Saukkovaaran laduilla käytiin SM-hiihdot kevättalvella 2021. Silloin Hakola saavutti SM-hopeaa 15 kilometrillä (p) ja -pronssia 50 kilometrillä (v).

Suomen cupin viestin jälkeen Hakola on harjoitellut Vuokatissa, Rovaniemellä ja nyt viimeksi Rukalla.

Marraskuun lopulla Hakola myönsi Ilta-Sanomille, että ”kyllä tässä on alkanut taas aurinko jo pikkaisen pilkistää”.

Onko paluu kilpailemaan jo nyt merkki siitä, että kaikki on sujunut hyvin?

”En siitä tiedä, mutta täytyy käydä välillä koettamassa, pitääkö jatkaa kuinka pitkälle. Kilpailu on aina hyvä harjoitus”, Hakola sanoi.

Hakola sanoo odottavansa lauantain kilpailulta sitä, että saa itselleen pahan olon.

”Se riittää. Pääsee kestävyysurheilun ytimeen. Ainahan toki on mukavampi katsoa tuloslistan kärkipäätä.”

Kuluneet puolitoista kuukautta Hakola on pystynyt harjoittelemaan haluamallaan tavalla.

”Päivä kerrallaan mennään. Välillä tuolla ladulla menee ihan hyvinkin, mutta vielä ei voi sanoa, että mies on kunnossa ja kilpailee mielellään.”

Paluu maailmancupiin tapahtuu Hakolan mukaan vasta joskus vuodenvaihteen tuolla puolen. Seuraava kilpailu Ristijärven jälkeen lienee Skandinavian cup Rovaniemellä 6.–8. tammikuuta.

Viikonloppuna Hakola julkaisi Instagramissa videon, jolla hän hiihtää reippaalla vahdilla ylämäkeä Rukalla.

Hakola kirjoitti humoristisesti, että kyseessä oli 10 kilometrin (p) väliaikalähtö, jossa hän oli ainoa osallistuja.

”Kova on yritys”, Hakola totesi.

Kesäkuun jälkeen Hakola ei osallistunut terveysongelmien takia yhdellekään maajoukkueen leirille.

”Terveydellisesti on käyty aika syvällä, mutta apua on tarjottu ja apua on otettu vastaan. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet hengessä mukana viimeiset kuukaudet. Positiivista, että olen tässä”, Hakola sanoi marraskuun alussa Ylelle.

Hakolan henkilökohtaisena valmentajana toimiva päävalmentaja Teemu Pasanen totesi tuolloin HS:lle, että Hakola ei ollut juurikaan päässyt normaalisti treenaamaan koko kesänä.

”Hän ei ole vieläkään treenannut sillä tavalla kuin kansainvälisen tason urheilijan pitäisi treenata”, Pasanen sanoi HS:lle.

Hakolan viime kauteen tuli heti alussa odottamaton toipumisjakso ja kilpailutauko, kun hän kaatui vaarallisesti maailmancupin avauksessa Rukalla niin sanotussa Impilinnan laskussa. Häneltä murtui kaatumisessa kaksi kylkiluuta, ja ruhjeitakin tuli.

Toipumisen jälkeen hän palasi kilpailemaan vuodenvaihteen jälkeen Imatran SM-kisoissa ja voitti mestaruuden 15 kilometrillä.

Pekingin olympialaiset sujuivat sairastelun seurauksena alavireisesti, mutta niiden jälkeen Hakola ylsi Lahdessa yhteen uransa parhaista mc-sijoituksista, kun hän oli kymmenes 15 kilometrillä (p).

Kevättalven SM-kisoissa hän sai nivusvaivan, joka haittasi harjoittelu tiettävästi pitkään kesän aikana.

Tulevissa Planican MM-kisoissa Hakola olisi parhaassa kunnossa tärkeä hiihtäjä Suomen miesten viestijoukkueessa.

Edellisissä MM-kisoissa vuonna 2021 Saksan Oberstdorfissa Hakola saavutti sprinttiviestissä hopeaa Joni Mäen kanssa.