Ehtona on kuitenkin, että maiden tunnuksia ei käytetä.

Yhdysvaltain olympia- ja paralympiakomitea USOPC suhtautuu myötämielisesti venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden kilpailemiseen Pariisin vuoden 2024 olympialaisissa ja paralympialaisissa.

Ehtona on kuitenkin, että maiden tunnuksia kuten värejä tai lippuja ei käytetä eli urheilijat kilpailisivat ”neutraaleina”.

Venäjä ja Valko-Venäjä suljettiin kansainvälisestä urheilutoiminnasta sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan.

USOPC:n mukaan Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n viimeviikkoisessa tapaamisessa haluttiin löytää väylä venäläisten ja valkovenäläisten paluulle.

”Keskustelua herätti se, pitäisikö Venäjällä ja Valko-Venäjällä syntyneillä ja noiden maiden passit omaavilla urheilijoilla olla väylä kilpailla puhtaina ja neutraaleina urheilijoina jatkossa. Uskon, että halua on siihen, että tuo olisi mahdollista ajan mittaan, koska tehtävämme on tuoda maailma rauhanomaisesti yhteen urheilun kautta. Yksittäisten urheilijoiden kieltäminen kilpailemisesta on vaikea asia sallia (olympia)liikkeelle”, USOPC:n johtaja Susanne Lyons sanoi maanantaina.

Lyonsin mukaan venäläisille ja valkovenäläisille halutaan tuoda mahdollisuus neutraaleina kilpailemiseen myös siksi, että 1970- ja 1980-luvuilla olympialaisiin vaikuttaneilta boikoteilta vältyttäisiin.

”Konflikteja on ympäri maailman, sotia on joka päivä, ja kun boikotteihin ryhdytään, niin olympialiikkeen perusta murenee hyvin nopeasti.”

Venäläiset kilpailivat viime talvena Pekingin olympialaisissa Venäjän olympiakomitean lipun alla. Monilla oli kuitenkin asuissaan Venäjän lipun värit. Lyonsin mukaan venäläisten osanotto pitää tulevaisuudessa tapahtua ”täysin neutraaleissa” asuissa.

”Aiemmin, heidän kilpaillessaan neutraaleina, värit olivat samat, ja myös Venäjä-sana oli mukana (asuissa). Meillä on täysi yksimielisyys siitä, että jatkossa tämän pitäisi tapahtua täysin neutraalisti. Ei värejä, ei maan nimeä.”

Olympiaviranomaisilla olisi myös aikomus varmistaa, että urheilija ei olisi ikinä tukenut Venäjän konfliktia Ukrainassa. Lyons toki myöntää, että moinen voi olla mahdotonta toteuttaa.

”En tiedä kuinka sen (tuen) voisi tietää. Mutta (olympiatoimijat) haluavat urheilijoita, jotka eivät ole aktiivisesti tukeneet konfliktia.”