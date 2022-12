Neymar halusi näyttää, kuinka yhtenäinen Brasilian MM-joukkue on.

Jalkapallon MM-kisat päättyivät Brasilian ja sen supertähden Neymarin osalta jälleen raastavaan pettymykseen, kun monien ennakkosuosikki hävisi puolivälieräottelun Kroatialle rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

Neymar, 30, puhkesi kyyneliin jo kentällä ja on jatkanut pettymyksensä purkamista sosiaalisessa mediassa perjantain tappiota seuranneina päivinä.

Useita julkaisuja Instagram-tilillään tehnyt Neymar on muun muassa kertonut olevansa tappion jäljiltä ”henkisesti murskana”.

Sunnuntaina Neymarin vuodatus sai uuden erikoisen käänteen, kun hän julkaisi Instagram-tilinsä stories-osastossa useita kuvakaappauksia joukkuekavereidensa kanssa käymistään yksityisistä keskusteluista – vieläpä ilman heidän lupaansa.

”Päätin paljastaa keskustelut (ilman lupaa) näyttääkseni, kuinka paljon me halusimme voittaa maailmanmestaruuden ja kuinka yhtenäisiä me olemme”, Neymar selitti julkaisujaan.

Kuvankaappauksissa Neymar viestittelee harrasmieliseen sävyyn muun muassa PsG:stäkin tutun joukkuekaverinsa Marquinhosin, joukkueen nuorisokaartiin kuuluvan Rodrygon ja hyvin todennäköisesti viimeiset MM-kisansa Qatarissa pelanneen konkarin Thiago Silvan kanssa.

Rodrygo ja Marquinhos epäonnistuivat kohtalokkaasti rangaistuspotkuissaan Kroatiaa vastaan. Neymar ilmaisi viesteissä tukensa kipuileville joukkuekavereilleen.

Marquinhos vajosi maahan ratkaisevan epäonnistumisensa jälkeen.

”Halusin vain sanoa että olen fanisi. Yksi rangaistuspotku ei muuta sitä, mitä mieltä olen sinusta. Olen kanssasi ikuisesti, ja sinä tiedät sen. Rakastan sinua”, Neymar kirjoittaa yhdessä viestissään Marquinhosille.

”Halusin kovasti, että kaikki sujuisi – on kamalaa ajatella, että rankkari oli unelmiemme esteenä! Mutta annetaan mennä, meidän täytyy olla vahvoja, ottaa aikaa ja nähdä mitä jalkapallolla on meille annettavanaan”, Marquinhos vastasi.

Maajoukkueuransa joutsenlaulun Qatarissa luultavasti nähneelle Thiago Silvalle Neymar muistutti, että jumalalla on suunnitelma heidän kaikkien varalle.

”Halusin niin paljon antaa sinulle tämän mestaruuden. Sinä, minä ja Dani (Alves) olisimme ansainneet paljon”, Neymar kirjoitti.

”Veli, tämä on vaikeampaa kuin aluksi ajattelin. En pysy kasassa. En voi uskoa, että hävisimme! Joka tunti, jolloin muistutan itseäni siitä, saa minut haluamaan itkeä... mutta minä pärjään kyllä”, Thiago Silva vastasi.

Brasilia on voittanut maailmanmestaruuden viimeksi vuonna 2002. Neymarilla on nyt takanaan kolmet MM-kisat, joista paras saavutus on neljäs sija kotikisoista vuonna 2014.

