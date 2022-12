Argentiina kohtaa MM-välierässä Kroatian, ja Messin tilastot komistuvat taas.

Argentiinan kapteeni Lionel Messi on ollut viime päivät keskustelujen keskipisteenä pelitaitojensa lisäksi erityisesti käytöksensä vuoksi, mutta tänään hän pääse jälleen tositoimiin.

Messin johtama joukkue kohtaa MM-kisojen välierässä Kroatian, ja Argentiinan supertähdellä on mahdollisuus kirjoittaa nimensä vielä uudelle riville MM-kisojen historiaopusta.

Ottelu on Messille yhteensä 25. MM-lopputurnauksessa, ja hän nousee lukemalla jaetulle ykkössijalle Saksan Lothar Matthäuksen kanssa. Ennätys siirtyy Messin nimiin, jos ja kun hän pelaa pronssi- tai loppuottelussa viikonloppuna.

Kapteenina Messi on pelannut 18 ottelua MM-nurmilla. Hän jakaa tällä hetkellä ykkössijan Meksikon Rafael Márquezin kanssa, joten välierä vie Messin yksin tilaston kärkeen.

Uransa jo päättänyt Italian Paolo Maldini on pelannut kaikista pelaajista eniten MM-kisaminuutteja: 2 217. Messin lukema on tällä hetkellä 2 104, joten jos välierä menee jatkoajalle, ja Messi ei loukkaannu, hän nousee tilastoykköseksi.

Messi on ainoa pelaaja maailmassa, joka on syöttänyt maalin viidessä eri lopputurnauksessa. Hänen lisäksi viisissä eri kisoissa on ylipäätään pelanneet vain Matthäus, Márquez, Andres Guardado, Cristiano Ronaldo ja Antonio Carbajal. Ronaldo on ainoa, joka on tehnyt maalin viidessä MM-turnauksessa.

Peléllä on tilillään yhteensä kuusi maalisyöttöä MM-kisojen pudotuspelivaiheessa. Messillä syöttöjä on viisi, joten yksikin lisää nostaisi hänet kärkipaikalle brasilialaislegendan kanssa.

Messi jakaa kymmenellä maalillaan tällä hetkellä Argentiinan kaikkien aikojen MM-maalitykin tittelin Gabriel Batistutan kanssa.

Kaikkien aikojen listalla kaksikko on jaetulla kahdeksannella sijalla viiden muun pelaajan kanssa. Ykkösenä on Saksan Miroslav Klose (16) ennen Brasilian Ronaldoa (15), Saksan Gerd Mülleriä (14), Ranskan Just Fontainea (13), Peléä (12) sekä Unkarin Sándor Kocsisia ja Saksan Jürgen Klinsmannia (11).

Messi on ainoa pelaaja, joka on tehnyt maalin MM-kisoissa teini-ikäisenä, 20–29-vuotiaana sekä 30–39-vuotiaana. Hänen ensimmäisen ja toistaiseksi viimeisen MM-kisamaalin väli on 16 vuotta ja 176 päivää, mikä on 16 päivää enemmän kuin listan kakkosella Cristiano Ronaldolla.

Voittoja MM-nurmilla Messi on juhlinut 15 ottelussa. Listan kärjessä on Saksan Klose 17 voitolla, joten ykköspaikan saavuttaminen vaatii maailmanmestaruuden.