Giovanni Reyna oli saada lentolipun kouraansa kesken kisojen.

USA:n joukkue putosi MM-kisoista ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Hollantia vastaan. 1–3-tappiossa nähtiin myös pisin pätkä maan suurinta lupausta, Giovanni Reynaa.

Reyna oli joukkueensa vaarallisin pelaaja kentälle tulonsa jälkeen. Kun 20-vuotias ei ollut kertaakaan avauskokoonpanossa ja häntä peluutettiin kisoissa säästeliäästi, se johti kovaan kritiikkiin päävalmentaja Gregg Berhalteria kohtaan.

Sunnuntaina selvisi syy sille, miksi Borussia Dortmundin taituria ei nähty enempää kentällä. ESPN ja Athletic raportoivat lähteidensä nojalla, että Reyna oltiin lähettää kotiin kesken kisojen huonon käytöksen vuoksi.

Giovanni Reyna ei viihtynyt vaihtopenkillä.

Berhalter otti asian itse esiin seminaaripuheessaan New Yorkissa viime tiistaina. Hän puhui HOW Institute for Societyn seminaarissa moraalisesta johtajuudesta ja otti esimerkiksi MM-kisajoukkueen pelaajan, joka oltiin lähettää kotiin.

Berhalter ei paljastanut puheenvuorossa pelaajan henkilöllisyyttä. Hänen kommenttinsa julkaistiin myöhemmin Charterworksin uutiskirjeessä. Pian tämän jälkeen amerikkalaiset urheilumediat selvittivät, että kyse oli Reynasta.

”Meillä oli yksi pelaaja, jonka käytös kentällä tai sen ulkopuolella ei vastannut odotuksiamme. Kun kyse on yhdestä pelaajasta 26:n joukossa, se todella erottuu. Istuimme valmennustiimin kanssa tuntikausia juttelemassa, mitä tekisimme tilanteelle. Olimme valmiita antamaan hänelle lentolipun takaisin kotiin, tilanne oli niin paha”, Berhalter kertoi seminaarissa.

Athleticin mukaan Reyna oli erityisen laiska valmistavassa harjoituksessa ennen Walesin kohtaamista. Nuoren tähden kuvaillaan kävelleen harjoitusten läpi, mikä ärsytti kanssapelaajia. Harva osasi sanoa, harmittiko Reynaa jääminen vaihtopenkille vai yrittikö hän suojella kroppaansa loukkaantumiselta.

Pelikaverien suuttumus kasvoi entisestään, kun Reyna heitti säärisuojansa turhautuneena pois, koska ei päässyt ottelussa kentälle. Osa joukkueen kokeneista pelaajista otti Reynan puhutteluun, kun laiskottelu harjoituksissa jatkui vielä tämän jälkeenkin.

Reyna sai pelata toisen jakson Hollantia vastaan ja oli vaarallinen.

Entinen Hammarbyn valmentaja Berhalter kertoi seminaaripuheessa tiimin päättäneen, että Reynalle puhutaan asiasta vielä kerran, ja sen jälkeen pelaajan omat ratkaisut määrittelisivät, miten jatketaan.

”Uusia tilaisuuksia ei enää tulisi, lisää rikkeitä ei enää sallittaisi. Toinen asia oli, että halusimme hänen pyytävän koko joukkueelta anteeksi. Eikä vain niin, että sanoo ’Sori jätkät’, vaan pitää myös osata sanoa, miksi pyytää anteeksi.”

Berhalter valmisteli joukkueen kapteeniston siihen, että Reyna pyytää anteeksi. Näin kävikin ennen videopalaverin alkua eräänä päivänä. Anteeksipyynnön jälkeen useampi joukkueen jäsen käytti puheenvuoron vaatiakseen Reynaa tilille tämän huonon asenteen takia.

Kun asia oli käsitelty, Reynan asenne harjoituksissa parani merkittävästi. Berhalter kertoi konferenssipuheessa olleensa ylpeä joukkueensa pelaajista siitä, että he osoittivat johtajuutta tilanteessa.

”Valmentajana on toimittava arvojensa mukaisesti. On todella vaikeaa lähettää pelaaja kotiin. Siitä olisi tullut valtava kohu. Siitä olisi saanut lukea päiväkausia. Olimme silti valmiita siihen, jos hän ei olisi ollut valmis nousemaan muun joukkueen tasolle.”

USA:n jalkapalloliitto kertoi Charterworksin julkaisemien kommenttien jälkeen, että Berhalterin puheenvuoron oli tarkoitus olla täysin ’off the record’. Charterworks kertoi kommenttien julkaisun olleen vahinko.

Reynan agentti Dan Segal puolestaan kertoi tiedotteessa, että hänen asiakkaansa MM-kisakokemus oli ollut pettymys. Häneltä myös irtosi valittuja sanoja Berhalterille.

Lopulta Reyna itse kommentoi tapausta Instagramissa maanantaina.

”Toivoin, ettei minun tarvitsisi kommentoida MM-kisojen tapahtumia. Valmentaja Berhalter kertoi minulle ennen MM-kisoja, että roolini tulisi olemaan hyvin pieni. Se oli musertavaa. Pelaan intohimoisesti ja ylpeästi. Tämä on koko elämäni. Halusin epätoivoisesti auttaa joukkuetta”, Reyna kirjoitti.

”Olen tunteikas ihminen ja myönnän, että annoin tunteideni viedä. Se vaikutti harjoitteluuni ja käytökseeni. Pyysin anteeksi joukkueelta ja valmentajalta, ja minulle kerrottiin, että sain anteeksi. Sen jälkeen annoin kaikkeni.”

”Olen pettynyt, että tätä asiaa vatvotaan jatkuvasti (ja lisäksi esillä on monia täysin fiktiivisiä tarinoita) ja olen todella yllättynyt, että kukaan joukkueessa puhuisi asioista. Valmentaja Berhalter on aina sanonut, että kaikki joukkueen asiat pysyvät ryhmän sisällä, jotta voimme keskittyä joukkueen rakentamiseen.”

Reyna kertoi myös aloittavansa jo työnteon kohti 2026 kotikisoja.

Reyna on USA:n futislegendan Claudio Reynan poika.