Lionel Messi johdatti Argentiinan MM-finaaliin.

Argentiinan kapteeni Lionel Messi on ollut MM-turnauksen paras pelaaja, ja hän oli avainroolissa myös tiistaina, kun joukkue murskasi Kroatian välierässä lukemin 3–0 ja eteni MM-finaaliin.

Messi laukoi ottelun voittomaalin ja alusti molemmat Julian Álvarezin osumat. Ensimmäinen syöttö oli tosin vain tökkäisy omalla kenttäpuoliskolla, jos Álvarez aloitti upean soolonsa.

3–0-maalin esityö olikin sitten Messiä parhaimmillaan. Hän sai pallon vähän puolen kentän jälkeen sivurajan tuntumassa ja ohitti Josko Gvardiolin näyttävästi. Kasvomaskissa pelaava Gvardiol sai Messin kiinni rangaistusalueen kulmassa, mutta muutamaa pyörähdystä myöhemmin Messi oli luikahtanut topparin ohi ja tarjoili päätyrajalta makoisan syötön Álvarezille, joka sijoitti pallon helposti verkkoon.

Messi nousi osumansa ansiosta turnauksen maalipörssin jaetulle kärkipaikalle yhdessä Ranskan Kylian Mbappén kanssa. Molemmat Paris-Saint Germainin miehet ovat tehneet viisi maalia. Messillä oli virallisten tilastojen mukaan ottelun jälkeen kolme syöttöä, koska 2–0-maalista ei sellaista hänelle oltu merkitty. Mbappélla syöttöjä on kaksi.

Syötöt erottavat Messin muista, ja Kroatia-ottelu oli siinä mielessä jatkoa Hollanti-puolivälierälle. Silloin Messin häikäisevä pelinluku mahdollisti upean läpisyötön Nahuel Molinan maaliin, nyt vuorossa oli hämmästyttävä puolustajan pyöritys. Vastaavia ei esitä kukaan muu.

Messi on maailman kaikkien aikojen kenties paras pelaaja, ja nyt hän on yhden voiton päässä suurimman unelmansa täyttymisestä. Hän on kantanut Argentiinaa ottelusta toiseen Qatarissa, mutta ilman uhrautuvaa keskikenttää ja puolustusta ei joukkue näin pitkälle olisi edennyt. Lisäksi Álvarez on noussut esiin ratkaisuhetkillä ja tehnyt jo neljä maalia MM-nurmilla.

Messi on ratkaissut lukemattomia otteluita taituruudellaan, ja sitä häneltä odottaa jokainen Argentiinan pelaaja ja kannattaja. Sunnuntaina Ranskaa tai Marokkoa vastaan nähdään, onnistuuko hän elämänsä tärkeimmässä paikassa, vai onko edessä uran suurin pettymys.