Lionel Scaloni kertoi tappion Saudi-Arabialle olleen käänteentekevä hetki.

Jalkapallon MM-finaalissa sunnuntaina pelaavan Argentiinan päävalmentaja Lionel Scaloni kertoi turnauksen avauspelin tappion olleen käänteentekevä hetki joukkueelle.

Argentiina hukkasi supertähti Lionel Messin osumalla saamansa etumatkan ja taipui Saudi-Arabialle maalein 1–2.

”Kun hävisimme Saudi-Arabialle, tunsimme faniemme sekä koko maan ja kansan tuen ja rakkauden. Se oli uskomatonta ja antoi meille voimaa toipuessamme tappiosta”, Scaloni kertoi finaalipaikan varmistuttua medialle uutistoimisto Reutersin mukaan.

Avaustappion jälkeen Argentiina on edennyt MM-viheriöillä voitosta voittoon. Se kaatoi alkulohkossaan Meksikon ja Puolan sekä upotti pudotuspeleissä Australian, Hollannin ja Kroatian unelman maailmanmestaruudesta. Kroatia-välierä päättyi 3–0.

”Yritän olla tunteilematta liikaa, mutta se on vaikeaa, koska olen jokaisen argentiinalaisen unelmapaikassa. Maan edustaminen on tunteita herättävä asia.”

”Voit voittaa tai hävitä, mutta kyse on näistä kavereista [pelaajista] ja ihmisistämme. He ovat olleet kanssamme tappion hetkellä ja se on jotain, mitä en ole koskaan kokenut”, Scaloni lisäsi.

Argentiinan päävalmentaja Lionel Scaloni halasi supertähteään Lionel Messiä finaalipaikan varmistuttua.

Lue lisää: Finaali on Messin viimeinen MM-peli: ”Olen iloinen, että pystyin saavuttamaan tämän”

Lue lisää: Messi on MM-kisojen paras pelaaja, ja yksi välierän välähdys kertoi kaiken

Argentiina on tehnyt MM-kisoissa 12 maalia, kun Hollanti-puolivälierän rankkarikisa jätetään laskuista. Kapteeni ja supertähti Lionel Messi on ollut mukana niistä kahdeksassa: Messin virallisista tilastoista löytyy viisi maalia ja kolme maalisyöttöä.

Välierässä Messi laukoi Argentiinan avausmaalin rangaistuspotkusta ja alusti molemmat Julian Álvarezin osumat. 2–0-soolomaalista hänelle ei merkattu syöttöä.

Scaloni sanoi ottelun jälkeen, ettei hänellä ole epäilystäkään siitä, etteikö Messi olisi maailman kaikkien aikojen paras jalkapalloilija.

”On merkillistä ja jännittävää katsoa sitä joukkueen sisältä, nähdä hänen harjoittelevan ja johtavan joukkoja pukuhuoneessa. Hän herättää jokaisella kerralla jotain: sytyttää kipinän joukkuekaveriensa parissa tai ylipäätään ihmisissä, eikä vain argentiinalaisissa.”

”Meidän onneksi hän pukeutuu väreihimme”, Scaloni jatkoi.

Tuhannet argentiinalaiset juhlivat finaalipaikkaa Buenos Airesin kaduilla.

Lue lisää: Lyarin alue Pakistanissa sekosi, kun Argentiina meni MM-finaaliin

Lue lisää: Argentiina murskasi Messin johdolla Kroatian 3–0 ja eteni MM-finaaliin

Samaa kiittelivät mielessään ne tuhannet argentiinalaiset, jotka kokoontuivat juhlimaan maansa finaalipaikkaa pääkaupungin Buenos Airesin kaduille.

”Olen innoissani. Emme voi toivoa enempää, ja se tuntuu uskomattomalta”, Mauricio Gasandrea sanoi Reutersille.

Väkijoukko kuhisi lähes 70-metrisen Obelisco de Buenos Airesin juurella jo Messin osuman jälkeen. Ilo yltyi, kun finaalipaikka varmistui yksien välikisojen jälkeen.

Se sai ihmiset kiipeilemään bussipysäkkien ja patsaiden päälle sekä katulamppuihin.

Argentiina oli edellisen kerran finaalissa Brasiliassa 2014 ja putosi neljä vuotta myöhemmin jatkosta jo neljännesvälierissä tulevaa mestaria Ranskaa vastaan.

Edellisen MM-kultansa Argentiina voitti Diego Maradonan johdolla Meksikossa 1986.

Lue kaikki MM-kisajutut täältä.