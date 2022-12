Eurooppalainen jalkapallo voi kokea sokin tai kollektiivisen helpotuksen torstaina.

Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamies antaa torstaina ratkaisuehdotuksensa Superliigaa ajavan tahon kanteeseen, jossa Superliiga on haastanut eurooppalaisen jalkapalloilun nykyisen mallin.

Aalto-yliopiston yritysjuridiikan professorin Petri Kuoppamäen mukaan yleensä julkisasiamiehen ratkaisuehdotus ennakoi samanlaista ratkaisua myös tuomioistuimelta.

”Mielestäni Uefan pitäisi voittaa”, Petri Kuoppamäki sanoo.

Luxemburgissa Euroopan unionin tuomioistuimen pääsalissa on ratkottu Superliigan ja Uefan välistä kannetta.

Huhtikuussa 2021 kaksitoista eurooppalaista suurseuraa kertoi perustavansa oman eurooppalaisen Superliigan. Hanke haastoi Euroopan jalkapalloliiton Uefan määräävän aseman eurooppalaisessa jalkapallossa.

Superliiga kohtasi kuitenkin niin valtavan vastustuksen kansallisista liigoista, kansallisilta jalkapalloliitoilta ja kannattajilta, että suurin osa hankkeeseen ilmoittautuneista seuroista vetäytyi siitä. Superliiga näytti hetken kuolleelta tapaukselta, mutta idea jäi elämään.

Superliigaa ajamaan jäivät suurseuroista vain Juventus, Barcelona ja Real Madrid.

Superliigan taustavoimaksi perustettu yhtiö ESL lähti ajamaan asiaansa oikeusteitse. Viime vuoden toukokuun lopussa asia saatettiin vireille EU-tuomioistuimessa. Kantajana oli juuri ESL ja vastaajina Uefa ja Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa.

Barcelona on yksi harvoista suurseuroista, jotka ovat vielä vahvasti Superliiga-hankkeen tukena. Marraskuun alussa FC Barcelonan pelaajat juhlistivat seuralegenda Gerard Piquén uran viimeistä kotiottelua.

ESL vaati ennakkoratkaisupyynnössään EU-tuomioistuinta toteamaan, että Uefa ja Fifa ovat käyttäneet väärin määräävää asemaansa kansainvälisten kilpailujen järjestämisen markkinoilla ja kilpailuihin liittyvien oikeuksien markkinoilla. ESL vaati myös turvaamistoimia, jotka mahdollistaisivat Superliigan järjestämisen.

Kanteessaan ESL halusi vastauksia siihen, ovatko Uefan ja Fifan säännöt ristiriidassa Euroopan unionin lainsäädännön kanssa, joka kieltää määräävän aseman väärinkäytön, ja ovatko Uefan ja Fifan uhkaukset kilpailukiellosta tai maajoukkuetoimintaan osallistumisen estämisestä ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa. Kanteen julkinen istunto määrättiin heinäkuulle 2022.

Kansalliset jalkapalloliitot pyrkivät järjestäytymään Uefan tueksi.

Suomen Palloliitto yritti vaikuttaa siihen, että Suomen hallitus olisi tehnyt väliintulon ja asettunut tukemaan Uefaa EU-tuomioistuimessa.

Tämä olisi ollut mahdollista, sillä EU-tuomioistuimessa jäsenmaat voivat asettua tukemaan toista asian osapuolista. Esimerkiksi Suomen hallitus tekee vuosittain useita väliintuloja eri asioissa.

HS sai tietopyynnöllä Palloliiton viime vuoden syyskuussa lähettämän kirjeen työministeri Tuula Haataiselle ja elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Palloliitto pyysi ministereitä ja Suomen hallitusta harkitsemaan kanteeseen puuttumista ja asiaan liittyvien lausuntojen lähettämistä EU-tuomioistuimeen.

Palloliitto kertoi ministereille pelkäävänsä, että mikäli Fifa ja Uefa häviäisivät kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa, voisi se johtaa lopulliseen murtumaan urheilun perusarvoissa ja merkittäviin taloudellisiin haasteisiin suomalaiselle jalkapallolle ja koko urheilukentälle.

”Arvoisa ministeri, Avoin ja demokraattinen suomalainen malli on perusta suomalaisen urheilun kansainväliselle menestykselle. Suomalainen urheilu perustuu jokaisen mahdollisuuteen osallistua – yksilön sosioekonomisesta taustasta huolimatta. Tämä pätee myös jalkapallossa. Urheilun ja jalkapallon voima on, että kaikki voivat osallistua – se on vaalimisen ja taistelemisen arvoista”, Palloliitto kirjoitti.

”ESL vääristäisi koko taloudellisen mallin, johon kansainvälinen jalkapallo perustuu. Malliin, jossa suurten seurojen menestys hyödyttää myös pieniä seuroja seuroille jaettavien solidaarisuusrahojen ja Uefan kokonaistoiminnan kautta.”

Palloliitto korosti myös sitä, että toteutuessaan Superliiga ei uhkaisi vain suomalaista jalkapalloa vaan vastaava toimintamalli voisi toteutua monissa muissakin urheilulajeissa.

Palloliitto sai vastauksen avunpyyntöönsä viime vuoden lokakuussa työministeri Tuula Haataiselta ja tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselta. Asia oli siirretty työministerille, jonka toimialaan kuuluvat kilpailu- ja kuluttajapolitiikka.

HS:n tietopyynnöllä saamassa kirjeessä ministerit ilmoittivat, että Suomi ei voisi tehdä väliintuloa asiassa.

”Oikeudellisten näkökulmien kannalta esittämäänne kannanmuodostusta tukeva osallistuminen vaikuttaa epätarkoituksenmukaiselta. Osallistumista koskevassa arvioinnissa on myös pidettävä mielessä, että EUT:n ratkaisujen vaikutukset eivät rajoitu ainoastaan kulloinkin kyseessä olevaan tapaukseen, vaan niillä on laajempaa merkitystä sääntelyn tulkinnan ja soveltamisen kannalta”, ministerit kirjoittivat.

”Näin ollen Suomen osallistumisen ennakkoratkaisupyynnön käsittelyyn ei ole tehdyn arvion perusteella katsottu olevan perusteltua tämän yksittäisen tapauksen osalta.”

Työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteeri Ville Kopra avasi HS:lle vastauksen perusteita.

”EUn kilpailusääntöjä on järjestelmällisesti tulkittu kilpailun vapautta painottavalla tavalla, mikä on vastannut myös Suomen vakiintunutta kantaa. Palloliiton näkemyksen edistäminen olisi tarkoittanut käytännössä poikkeavan linjan omaksumista eikä asian arvioinnissa käynyt esiin seikkoja, minkä vuoksi tähän olisi menty”, Kopra sanoo.

”Mikäli tässä [asiassa] omaksuttaisiin uusi tulkinta, se voisi johtaa kilpailun heikkenemiseen myös muilla toimialoilla. Kilpailulliset sisämarkkinat ovat Suomelle perinteisesti tärkeä tavoite.”

Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki HS:n lähteiden mukaan Palloliittoa ja oli sitä mieltä, että Suomenkin pitäisi tehdä väliintulo asiassa EU-tuomioistuimen julkisessa istunnossa. Työ- ja elinkeinoministeriö kuitenkin oli sitä mieltä, että Suomi ei voi niin tehdä.

Suomen Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande sanoo tavallaan ymmärtävänsä, että virkamiehet ovat asiassa hyvin puristisia.

”Mutta olen joka tapauksessa tosi pettynyt siihen, että urheilun erityispiirteet eivät saa suurempaa painoarvoa Suomessa. Tiedämme kuitenkin, miten suuret vaikutukset Superliigalla voisi olla. Panen kädet ristiin ja toivon, että lopputulos on kuitenkin oikea”, Casagrande sanoo.

Suomi jäi selvään vähemmistöön, kun 20 EU:n jäsenmaata teki asiassa väliintulon. Suomen lisäksi EU-maista vain Belgia, Bulgaria, Liettua, Luxemburg, Hollanti ja Slovakia eivät sitä tehneet.

HS kysyi marraskuun alussa Uefan varapääsihteeriltä Giorgio Marchettilta, mitä mieltä hän oli Suomen päätöksestä ja väliintulojen määrästä.

”En voi kommentoida yksittäisiä maita. Voin kuitenkin sanoa, että eurooppalaisen urheilumallin tueksi tehtyjen väliintulojen määrä oli ennennäkemätön. EU-tuomioistuimessa ei ole nähty aiemmin tällaista valtavaa yksimielistä tukea jäsenmailta”, Marchetti sanoi.

Tuomioistuimen julkisessa istunnossa Uefa perusteli, että ESL suljettuna liigana rajoittaisi kilpailua ja olisi vastoin eurooppalaista urheilun mallia ja siten vastoin EU:n tavoitteita.

Uefa vetosi myös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklaan, jossa todetaan, että ”EU voi kehittää urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta urheilukilpailuissa”.

Kilpailuoikeuden asiantuntijan, professori Petri Kuoppamäen mielestä Superliiga on muutaman rikkaan seuran idea, joka kärjistäisi jo entuudestaan polarisoitunutta jalkapallokenttää.

”Nyt on jo ongelmia, ja esimerkiksi Saksassa Bayern München on voittanut mestaruuden kymmenen kertaa peräkkäin. Sama on ollut Italiassa Juventuksen kohdalla [voitti mestaruuden yhdeksän kertaa peräkkäin 2011–2020]. Sama on Valioliigassa. Kuinka monta seuraa voi voittaa liigan realistisesti?”

Aalto-yliopiston yritysjuridiikan professorin Petri Kuoppamäen mielestä kilpailu vähenisi eurooppalaisessa jalkapallossa, jos suurseurojen ajama Superliiga toteutuisi.

Kuoppamäen mielestä Superliiga heikentäisi toteutuessaan kuluttajamarkkinaa.

”Jalkapallo tuotteena toimii hyvin, kun on reilu ja tasapuolinen kilpailu. Superliigalla sen sijaan haluttaisiin luodaan tilanne, jossa esimerkiksi Juventus, Barcelona ja Real Madrid saisivat automaattisesti suuren osan televisiotuotoista ja muut kilpailisivat rippeistä. Se olisi kilpailun vääristymä. Lajiliittojen tehtävä on puuttua tällaiseen”, Kuoppamäki toteaa.

ESL yritti syksyllä pitää hankettaan esillä ja tapasi 8. marraskuuta Uefan, Euroopan jalkapalloseurojen liiton ECA:n, Kansainvälisen pelaajayhdistyksen FifPron, European Leagues -järjestön ja fanijärjestöjen johtajat Uefan pääkonttorissa Nyonissa.

Euroopan jalkapalloliiton Uefan pääkonttori sijaitsee Sveitsin Nyonissa.

”Kaikki järjestöt yhtenä rintamana esittivät paheksuntansa Superliigalle. Sen edustajat eivät osanneet edes esittää konseptiaan, eikä jalkapalloperhe hyväksy Superliigaa”, ECA:n varapuheenjohtaja ja HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti sanoo.

Riihilahti ei odota EU-tuomioistuimen julkisasiamieheltä erityisen merkittävää kannanottoja, vaan ennemminkin joitain huomioita Uefalle, joka on niihin jo varautunut.

”Joka tapauksessa erittäin paljon pitäisi tapahtua, jotta Superliiga konseptina toteutuisi pitkään aikaan”, Riihilahti sanoo.

Euroopan unionin tuomioistuin antaa ratkaisunsa asiassa ensi kevään puolella.