Qatarista tuli ikävä suru-uutinen.

Kenialainen turvahenkilö on kuollut jalkapallon MM-turnauksessa Qatarissa, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

BBC:n mukaan hän kuoli pudottuaan Lusailin stadionilla Argentiinan ja Hollannin välisen puolivälieräottelun jälkeen perjantaina.

Turvahenkilö John Njau Kibuen, 24, kerrottiin aluksi joutuneen sairaalaan. Hänen tilansa kerrottiin olevan vakaa, mutta kriittinen. Lopulta tuli kuitenkin suru-uutinen kuolemasta.

MM-kisojen järjestäjät ovat kertoneet tutkivansa tapausta.

John Njau Kibuen sisko Ann Wanjiru on todennut CNN:lle, ettei uhrin omaisille ole ainakaan toistaiseksi annettu selvitystä tapahtuneesta.

”Haluamme oikeutta. Haluamme tietää, mikä aiheutti hänen kuolemansa. He eivät ole koskaan lähettäneet meille kuvaa siitä, missä hän putosi tai antaneet mitään muutakaan tietoa”, Ann Wanjiru sanoi.

Kibuen perheen mukaan tämä oli aloittanut työskentelyn qatarilaisessa turvallisuusyrityksessä marraskuussa.

BBC:n mukaan Kibue on toinen siirtotyöläinen, jonka kuolema on tullut tietoon MM-kisojen aikana. The Athletic on aiemmin raportoinut ikävästä tapauksesta, jossa filippiiniläinen työntekijä putosi ja kuoli Saudi-Arabian joukkueen harjoitusalueella MM-kisoissa.

Qatarin ihmisoikeustilanne puhutti paljon jo ennen MM-kisojen alkua. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan yhteensä tuhansia siirtotyöläisiä on kuollut Qatarin työmailla, joissa olot ovat heikot etenkin paahtavan kuumuuden takia. Qatar on kiistänyt ihmisoikeusjärjestöjen luvut kuolonuhrien määrästä.