Mbappé kohtasi MM-kisojen välierässä seurajoukkuetoverinsa Achraf Hakimin.

Ranska eteni odotetusti jalkapallon MM-finaaliin, kun se kaatoi Marokon välieräottelussa lukemin 2–0. Marokko taisteli sinnikkäästi, muttei lopulta pystynyt jatkamaan historian tekemistä.

Marokko on ensimmäinen afrikkalainen maa MM-kisojen välierissä, ja siitä voi edelleen tulla ensimmäinen MM-mitalin ottanut afrikkalaismaa, jos se kaataa lauantain pronssiottelussa Kroatian.

Välierän ennakkoon yksi mielenkiintoisimmista taistelupareista oli Ranskan vasemman laitahyökkääjän Kylian Mbappén ja Marokon oikean puolustajan Achraf Hakimin kohtaaminen.

Kaksikko on seuratovereita Paris Saint-Germainista, ja kentällä nähtiin muutaman tiukan tilanteen lisäksi paljon kunnioitusta. Maaleja ei Mbappé tehnyt, joten siinä mielessä taisto kääntyi Hakimille. Lopputulos on kuitenkin ainoa, millä on merkitystä.

Ottelun jälkeen Mbappé meni lohduttamaan Hakimia, ja miehet vaihtoivat pelipaitoja. Lopulta Mbappé juhli finaalipaikkaa Hakimin paita päällään.

Mbappén käytös sai runsaasti kehuja sosiaalisessa mediassa. Hän julkaisi itse Twitterissä kuvan, jossa miehet halaavat.

”Älä ole surullinen veli, kaikki ovat ylpeitä teistä, teitte historiaa”, Mbappé kirjoitti.