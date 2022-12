Erkka V. Lehtola on mainio jalkapallon tv-asiantuntija, mutta hänen pitäisi pysyä sivussa Argentiinan peleistä, kirjoittaa Tony Pietilä.

Erkka V. Lehtola on raudanluja futisammattilainen, mutta myös Argentiinan vankkumaton fani.

Argentiina löi tiistaina 13.12. jalkapallon MM-välierissä Kroatian ylivoimaisella esityksellä 3–0. Lionel Messi häikäisi. Ylen asiantuntija Erkka V. Lehtola oli iloinen.

Tiistaina 22.11. Lehtola ei ollut iloinen. Silloin Argentiina aloitti MM-turnauksensa Qatarissa shokeeraavalla 1–2-tappiolla Saudi-Arabialle.

Ylen asiantuntija Lehtola oli pelin jälkeen studiossa järkyttynyt, punoittavat ja vetiset silmät kertoivat, ettei itkultakaan ollut välttämättä säästytty.

Lehtola on entinen ammattipelaaja ja nykyinen valmentaja. Tällä hetkellä hänen vastuullaan ovat poikien U16- ja U17-maajoukkueet. Hän tuntee jalkapallon, mikä näkyy usein hänen sivutyössään Ylen futislähetysten asiantuntijakommentaattorina.

Lehtola on myös Suomen tunnetuin Argentiinan maajoukkueen fani.

Kiistattomasta asiaosaamisesta huolimatta Lehtolan tv-esiintymiset ovat ajoittain harvinaisen kiusallista – jopa ärsyttävää – seurattavaa. Näin on joka ikinen kerta, kun hän kommentoi Argentiinan pelejä.

Argentiinan menestyksen hetkillä joukkueen ja etenkin Messin ylistys saa koomisia piirteitä. Kun Argentiina häviää, näky on miltei absurdi. Kun aikuinen ihminen itkee vuolaasti jalkapallojoukkueen tappiota asiantuntijan roolissa tv-studiossa, tilanne näyttäytyy tahattomana komiikkana.

Ei mahda mitään. Ongelma on, että aina uudelleen toistuva vitsi ei jaksa naurattaa aina uudelleen.

Messi ja Argentiina ovat huippuiskussa.

Kun Lehtola hehkuttaa Argentiinaa, hehkutuksesta katoaa pontta. Upean Kroatia-pelin jälkeen loistavien Juho Rantalan ja Heidi Pihlajan suitsutukset olivat uskottavia, Lehtolan aiheuttivat huvittuneisuutta.

Ja tämä ei missään nimessä johdu osaamisen puutteesta, vaan aivan muusta.

Lehtolan voimakas tunteella reagointi olisi rasittavaa tai vähintään huvittavaa seurattavaa, vaikka kentällä olisi Suomen maajoukkue. Vaikka silloin sentään isompi osa katsojista pystyisi myötäelämään näitä tunteita. Huvittavuus korostuu, kun kyseessä on toisella mantereella, yli 13 500 kilometrin päässä sijaitsevan härmäläisille kohtalaisen tuntemattoman valtion joukkue.

Tätä ei pidä ymmärtää väärin. Mies saa kyllä itkeä sekä ilosta että surusta ja näyttää tunteensa, se on elämässä jopa suositeltavaa. Myös fanittaminen on sallittua, ja ennen kaikkea kuka tahansa saa kannattaa vapaasti ja mistä tahansa syystä valitsemaansa joukkuetta.

Voimakkaat tunteet kuuluvat fanittamiseen, mutta silloin oikea paikka ei kuitenkaan ole analyyttinen ja puolueeton MM-studio, jossa ruoditaan juuri tämän joukkueen otteita.

Se on katsojalle raskasta.

Lehtolan hyväksi on sanottava, että hän on Argentiinan fanituksessaan täydellisen avoin. Hän on useasti tunnustanut julkisesti suurta rakkauttaan edesmenneeseen Diego Maradonaan ja tämän poikkeuksellisilla taidoillaan luomaan jalkapallotaiteeseen.

Maradonan kautta Lehtolalle on syntynyt voimakas tunneside Argentiinan maajoukkueeseen, ja Messiä voi pitää entisen maailman parhaan pelaajan työn jatkajana.

Lehtola on myös parantumaton jalkapalloromantikko, joka siteeraa mielellään uruguaylaisen runoilija-kirjailijan Eduardo Galeanon kauniita tekstejä kauniista pelistä. Galeano on kirjoittanut muun muassa teoksen Fútbol a sol y sombra (suomeksi Jalkapallo valossa ja varjossa).

Argentiinan sankarit ja kymppipaidat. Diego Maradona ja Lionel Messi.

Näistä tiedoista voi tehdä sen päätelmän, että Argentiinaa seuratessaan Lehtola on avoimesti oma itsensä. Siitä häntä ei voi syyttää.

Sen sijaan voi ihmetellä Ylen valintaa ottaa Lehtola tv-tiimiinsä kategorisesti jokaiseen Argentiinan otteluun, kun kaikilla on tiedossa, ettei hän edellä mainituista syistä johtuen pysty suhtautumaan niihin viileän analyyttisesti, vaan on voimakkaiden tunnekuohujen vietävänä.

Tilanne korostuu, koska kaikissa jalkapallo-otteluissa, joissa toisena osapuolena ei ole Argentiina, Lehtola on mainio asiantuntija. Hän analysoi peliä tarkasti, tekee teräviä huomioita ja on viihdyttävä esiintyjä. Yliampuvan tunteikas suhtautuminen Argentiinaan valitettavasti vesittää ison osan tästä silloin kun Argentiina pelaa.

Kun Argentiina voittaa, Erkka V. Lehtola hymyilee.

Jalkapallon MM-kisat huipentuvat sunnuntaina loppuotteluun, jossa loistavan turnauksen pelannut Argentiina pelaa. Panokset ovat kovimmat mahdolliset, silloin on suurpelaaja Messin viimeinen mahdollisuus himoitun MM-pokaalin saavuttamiseen.

Finaalin televisioi Yle. Toivottavaa olisi, että studiotiimissä olisivat tällä kertaa muut asiantuntijat kuin Lehtola, mutta kaikesta päätellen näin ei tapahdu.

Saamme siis kaikella todennäköisyydellä nähdä, kun Lehtola joko hehkuttaa onnesta soikeana tai etsii tappiolle syitä pala kurkussa ja kyyneleitä vastaan taistellen.

Jotkut varmasti pitävät siitä, jotkut nauravat ja jotkut tuntevat myötähäpeää.

Minä olen nähnyt sen niin monta kertaa, että näky vain ärsyttää.

