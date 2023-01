Wide ContentPlaceholder

Miami Dolphinsin Tua Tagovailoa makasi tajuttomana Cincinnati Bengalsin puolustuksen säkitettyä hänet 29. syyskuuta pelatussa ottelussa.

Urheilu | Terveys

Vaarallista leikkiä terveydellä

Aivovamman riski on jokaisessa lajissa, jossa on vauhtia ja urheilija voi törmätä esimerkiksi vastustajaan. Silti niiden tunnistaminen ja hoitaminen on yhä puutteellista.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Marraskuun lopulla jääkiekon Liigassa Pelicansin Aatu Jämsen jatkoi pelaamista, vaikka HIFK:n Johan Motin taklasi häntä päähän. Pelicans-leirissä ei havaittu Jämsenin saaneen aivotärähdystä, mutta lopulta hän jätti ottelun kesken. Myöhemmin samalla viikolla JyPin Sami Niku sai myös iskun päähän ottelussa Tapparaa vastaan. Niku jatkoi pelin loppuun. Jääkiekko on aivovammojen suhteen riskialtis laji. Ollaanko meillä urheilun piirissä kartalla aivovammojen tunnistamisessa ja kuntoutuksessa? ”SM-liigassa tilanne on parhaiten hoidossa, mutta muuten aivovammojen tunnistus ja hoito on urheilussa Suomessa poikkeuksetta pahasti puutteellista”, sanoo neurologiaan erikoistunut fysioterapeutti ja filosofian tohtori Matti Vartiainen. SM-liigan toimintaohjeet aivovammojen tunnistamiseen ja hoitoon tehtiin vuonna 2016. Vartiainen oli mukana työryhmässä laatimassa ohjeistusta. Vartiaisen mukaan jääkiekon toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestiksessä on vielä tietoa aivovammojen tunnistamisesta. Mutta mitä alemmalle sarjatasolle mennään, sitä huonommin tämä tiedostetaan juniorisarjat mukaan lukien. Muissa lajeissa tilanne on Vartiaisen mukaan jääkiekkoa huonompi. Lajin sisäisiä toimintaohjeita ei juurikaan ole. Aivovamman riski on olemassa jokaisessa urheilulajissa, jossa on vauhtia, voi törmätä vastustajaan ja johonkin esteeseen tai kaatua maahan. ” ”Vauhti on kova, ja kentällä on 12 pelaajaa. Siinä tulee törmäyksiä.” Urheilun aivovammojen hoidossa tarvitaan asiantuntemusta. Jos aivotärähdyksen saanut urheilija menee terveyskeskukseen tutkittavaksi, niin siellä lääkäri ei välttämättä tunne asiaa, Vartiainen sanoo. ”Neurologit hoitavat yleensä vain vakavampia aivovammoja, ja urheilijan aivotärähdys voidaan joko yli- tai aliarvioida. Päivystyksessä usein sanotaan, että ’lepää viikko’. Ja jos tilanne ei ole sen jälkeen kunnossa, niin sitten hoidetaan aivovammaa, vaikka kyseessä voi olla myös niskan retkahdusvamma.” Aivovammojen kanssa toimitaan Suomessa usein jälkijättöisesti, Vartiainen sanoo. Asioihin puututaan vasta sitten, kun loukkaantumisia on jo sattunut. ”Salibandyssa oli viime kaudella tapauksia, ja sitten tämän vuoksi asia nousi esille.” Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta kertoo, että heillä on menossa prosessi, jossa määritellään lajin yhteiset toimintaohjeet. Tällä hetkellä tilanteet arvioidaan vielä joukkuekohtaisesti. ”Asiasta on puhuttu paljon viime vuoden aikana. Minulla on luottamus siihen, että jokainen joukkue on hereillä.” Maailman parhaisiin salibandypuolustajiin kuulunut Krister Savonen joutui lopettamaan uransa kärsittyään useita aivotärähdyksiä. Salibandyväkeä on puhuttanut viimeisen vuoden aikana erityisesti maajoukkuepuolustaja Krister Savosen kohtalo. Hän joutui lopettamaan uransa vain 27-vuotiaana useiden aivotärähdysten seurauksena. Salibandyssa yleisimmät aivotärähdykset sattuvat Ilmivallan mukaan tilanteissa, joissa kentällä olkapää osuu lujaa vastustajan päähän. ”Vauhti on kova, ja kentällä on 12 pelaajaa. Siinä tulee törmäyksiä.” Jalkapallo on yksi suurista lajeista, joiden parissa Vartiainen on käynyt kouluttamassa. Palloliitto keskittyy aivovammojen tunnistamisessa ja hoidossa juuri koulutukseen, Palloliiton urheilulääketieteen asiantuntija Sanna Pirhonen kertoo. Yleistä toimintaohjetta aivotärähdystapauksia varten ei ole. Pirhonen arvelee, että ymmärrys aivovammoista vaihtelee paljon seurojen välillä. ”Ammattimaisemmissa sarjoissa, kuten Veikkausliigassa ja Kansallisessa liigassa, joukkueilla on toiminnassa lääkärit mukana. Voi olla, että seurojen sisälläkin on eroja eri joukkueiden välillä.” Kun pelissä tai harjoituksissa tulee isku päähän, niin ohjeena on laittaa heti peli poikki, Pirhonen kertoo. ”Lääkäri, fysioterapeutti tai huoltaja tulee välittömästi paikalle. Nuoremmissa ikäluokissa huoltaja on useimmiten pelaajan äiti tai isä. Ohje on, että pelaaja ei itse saa tehdä päätöstä siitä, että jatkaako hän. Mitä nuorempi pelaaja on, sitä herkemmin otetaan vaihtoon ja ohjataan terveydenhuoltoon tutkittavaksi.” ” ”Ei toimintaohjeista ole huippuliigassakaan apua, jos lääkäri ei tunne aivovammoja. On sitten kyseessä juniorit tai SM-liiga, niin prosessin pitäisi olla sama” Aivovamman toteaminen pelin kuluessa voi olla hankalaa. Jokaisesta törmäyksestä ei seuraa aivotärähdystä, Matti Vartiainen huomauttaa. ”Jos urheilijalla ei heti ole tyypillisiä aivovamman piirteitä, niin hän saattaa jatkaa. Joskus oireet tulevat viiveellä. Joskus urheilijat eivät itse tunnista aivotärähdystä. Lähtökohtaisesti, kun pelissä on ollut kontakti, niin mennään kysymään vaikka ’mikä erä on menossa tai paljon peli on’.” Vaikka lajiliitolla olisikin toimintaohje, niin aina ei tehdä niin kuin pitäisi. Toteutus on SM-liigassakin seurojen vastuulla. ”Ei toimintaohjeista ole huippuliigassakaan apua, jos lääkäri ei tunne aivovammoja. On sitten kyseessä juniorit tai SM-liiga, niin prosessin pitäisi olla sama”, Vartiainen sanoo. Urheilijan päävamman arvioimiseksi on käytössä SCAT5-niminen lomake. Urheilijan neurologisen lähtötason kartoitus on oleellinen osa työkalua. Kartoitusta käytetään tunnistamaan, milloin pelaajan neurologiset toiminnot ovat normaalilla tasolla. Ajoittain Vartiainen törmää työssään SM-liigan pelaajiinkin, joille kartoitusta ei ole tehty. Miami Dolphinsin pelinrakentaja Tua Tagovailoa on toistuvasti taklausten kohteena. Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa aivovammat ovat olleet keskustelussa esillä jo pitkään. Useammaltakin ennen aikojaan kuolleelta entiseltä NFL-pelaajalta on ruumiinavauksessa löydetty merkkejä aivorappeumatauti CTE:stä. Tällä kaudella NFL:n käytännöt aivovammojen toteamiseksi ja hoitamiseksi nousivat jälleen esille Miami Dolphinsin pelinrakentajan Tua Tagovailoan loukkaannuttua. Tagovailoa säkitettiin ensin syyskuun lopulla ottelussa Buffalo Billsiä vastaan. Tagovailoa näytti iskun jälkeen hoipertelevan kentällä, mutta Dolphinsin leiristä väitettiin vamman olleen selkävamma. Tagovailoa palasi peliin lyhyen tauon jälkeen. Dolphins pelasi seuraavaksi vain neljä päivää myöhemmin Cincinnati Bengalsia vastaan, ja Tagovailoa säkitettiin uudelleen. ” ”Vielä 15 vuotta sitten nähtiin negatiivisena, että asiaa huomioitiin. Nyt tämä on kääntynyt toiseen suuntaan.” Nyt televisiokuvissakin näkyi maassa tajuttomana makaava ja kouristeleva Tagovailoa. Aivotärähdyksen jälkeen neurologit eri medioissa kehottivat Tagovailoaa lopettamaan koko peliuransa. Hän kuitenkin palasi peleihin vajaan kuukauden päästä. NFL tarkensi päävammojen toimintaohjeitaan Tagovailoan tapauksen jälkeen. Uuden säännön nimi on Tua-sääntö. Tua-säännön jälkeen pelistä epäillyn aivovamman vuoksi sivuun otettujen pelaajien lukumäärä on kasvanut. Uuden säännön mukaan ataksia eli hapuileva liikkuminen on lisätty oireeksi, jonka vuoksi pelaaja täytyy ottaa pelistä sivuun. Vartiaisen mukaan Pohjois-Amerikan suurissa urheilusarjoissa aivovamma-asiat ovat ainakin teoriassa hoidossa ja tiukassa tarkkailussa. Muualla tilanne on ollut huonompi. Vartiaisella on ollut tällä kaudella potilaana Keski-Euroopassa pelaavia jääkiekkoilijoita. ”Siellä vammoja ei tunnisteta. Toisaalta Keski-Euroopassa on kokonaisia aivovammojen hoitoon tarkoitettuja keskuksia. Ruotsin liiga oli seitsemisen vuotta sitten vielä jäljessä Suomen SM-liigaa, mutta nyt he ovat ottaneet asian tikun nokkaan.” Vartiainen kertoo, että Suomessakin aivovammojen huomioon ottaminen on parantunut huomattavasti 2000-luvulla. ”Vielä 15 vuotta sitten nähtiin negatiivisena, että asiaa huomioitiin. Nyt tämä on kääntynyt toiseen suuntaan.” Lue lisää: Krister Savonen, 28, löi päänsä rajusti – siitä alkoi kierre, joka vei seksihalut ja parisuhteen Lue lisää: Sokeeraava tutkimus vaikuttaa Suomessakin – Palloliitto on vähentämässä pallon puskemista päällä Lue lisää: Naiset saavat urheilussa aivovamman helpommin kuin miehet: ”Heräsin fysiikka­valmentaja ja pelaajia ympärilläni”