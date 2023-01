Olli Torkkel on päässyt esiintymään myös perheelle ja ystäville. Kuva vuodelta 2014.

Erityiset esitykset

Ensimmäinen show

”Ensimmäinen ensi-ilta on kaikkein huikein. Yhdeksän kuukautta tehtiin esitystä ihan tyhjästä. Kyllä se on kaikkein mieleenpainuvin ja suurin kohokohta.”

Royal Albert Hall

”Olen ollut kolmena eri vuonna Royal Albert Hallissa: 2011, 2012, 2019. On aika huikea paikka. Tunnelma on erilainen kuin normaalisti. Teltta on intiimi, ja siellä lentää korkealle kankaita kohti. Royal Albert Hall on putkilo, jossa ihmisiä on istumassa vielä esiintyjien yläpuolella. Merkittävä on myös historia ja se, ketkä tuolla ovat olleet esiintymässä.”

Show’t perheelle ja ystäville

”Vuosien saatossa perhe tuli vierailulle moneen eri paikkaan, ja myös kavereita tuli vierailulle tai oli sattumalta samoissa kaupungeissa. Se tekee show’sta vähän erilaisen. Perheelle esiintyminen on yksi uran kohokohta.”

Tyttärelle esiintyminen

”Olen toivonut, että pääsisin omalle tyttärelleni esiintymään. Jos Lumi tietäisi tai muistaisi, mitä isi on tehnyt, niin se olisi hienoa. Se tuntuisi varmasti erityisen tärkeältä.”