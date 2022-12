Vähälle peliajalle jäänyt unkarilainen vahvistus Zoltán Nagy omistaa Peliitat. Asia tuli yllätyksenä hänen joukkuekavereilleen.

Heinolan Peliittojen taustalta on paljastunut erikoisia asioita.

Jääkiekon Mestiksessä pelaavan Heinolan Peliittojen taustalla on menossa tosielämän televisiosketsi, josta ei puutu erikoisia käänteitä.

Etelä-Suomen Sanomat (ESS) uutisoi torstaina, että seuran omistajaksi paljastui vähälle peliajalle jäänyt unkarilainen vahvistus Zoltán Nagy.

Nagy on saanut tällä kaudella peliaikaa vain kolmessa ottelussa marraskuun alussa. Jäällä hän on päässyt käymään noin neljä ja puoli minuuttia ottelua kohden.

25-vuotias unkarilainen vaikuttaa siis ostaneen formulakielellä ilmaistuna itselleen tallipaikan – tai tarkalleen ottaen koko tallin. Luvattuja rahoja ei tosin ole näkynyt.

”Tämä oli kahden miehen projekti, kun minä ja Nagy lähdimme tätä vetämään. Nagyn mukaan ulkomailta piti tulla rahoitusta seuran pelastamiseksi, mutta syystä tai toisesta sitä ei ole tullut”, seuran omistajana kesällä esitelty hollolalainen squash-ammattilainen Henrik Mustonen kertoi ESS:lle.

”Viime käänteissä Nagy on tuonut esiin, että hän haluaa päätäntävallan itselleen.”

Koko Peliittojen hallitus on eronnut seuran viime viikolla pidetyn yhtiökokouksen jälkeen. Heinolan Peliitat oy:n hallituksen puheenjohtaja Jani Liukkonen kertoi ESS:lle eronneensa ”hyvässä hengessä”. Mustonenkaan ei ole mukana toiminnassa.

”Lähdin palkollisena tähän hommaan ja olen laittanut omaa aikaani, imagoani ja sydäntäni peliin. Nyt on kysymysmerkkinä, että miten tuota käytettyä aikaa arvostetaan”, Mustonen sanoi ESS:lle.

Peliittojen omistajakuviot ovat tulleet yllätyksenä joukkueen pelaajille. Valmennus on sen sijaan tiennyt Nagyn roolista omistajana. Nagy kertoi ESS:lle pelaajien reaktion olleen hyvä.

”Kaikki tukivat minua. Jäällä ja kopissa olen vain yksi pelaaja muiden joukossa. Alun perin sovimme, että keskityn vain pelaamiseen, mutta nyt on pakko ottaa enemmän roolia. En halunnut tuoda esiin asemaani omistajana, sillä halusin todistaa kuuluvani tänne pelaajana”, hän sanoi.

Peliitat päätyi joulukuun alussa protestilistalle. Verohallinnolla on saatavia seuralta 19 305 euron edestä.

”Uskon tähän seuraan ja täällä on paljon muitakin ihmisiä, jotka haluavat pitää unelman elossa ja Peliitat Mestiksessä. En halua vielä sanoa muuta kuin että rahaa on tulossa ja tammikuun 9. päivä on yhtiökokous, jossa muodostetaan hallitus”, Nagy sanoi ESS:lle.

Peliitoissa kiehuva soppa asettaa varjon seuran tulevaisuuden ylle. Samalla erikoinen rahoituskuvio herättää kysymyksiä myös Mestis-lisenssien myöntämistavasta.

Jääkiekkoliiton lisenssikomitea myönsi toukokuussa lisenssit kaikille edellisellä kaudella Mestistä pelanneille seuroille. Jo tuolloin tiedettiin, että Savonlinnan Pallokerhon taloudellinen tilanne on tukala, mutta myös se sai lisenssin normaalisti.

SaPKo meni konkurssiin kesäkuussa.