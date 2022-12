Lauri Markkasen Utah Jazz voitti New Orleans Pelicansin jatkoajan jälkeen, mutta varsinaisen peliajan loppuhetket aiheuttavat pohdintaa.

Olisiko Lauri Markkasen Utah Jazzin pitänyt voittaa New Orleans Pelicans jo varsinaisella peliajalla torstai-illan NBA-ottelussa? Tämä on kysymys, jota etenkin sosiaalisessa mediassa on pohdittu.

Kyse on varsinaisen peliajan viimeisistä hetkistä. Markkanen heittää lähietäisyydeltä kohti koria ja New Orleansin Larry Nance jr blokkaa heiton sormenpäillään.

Mutta: ehtikö pallo laskeutua alaspäin lakipisteestään?

Aluksi blokkaus vihellettiin virheelliseksi, jolloin kori olisi hyväksytty, mutta peliaikaa olisi jäänyt 0,8 sekuntia. Tuomari kuitenkin muutti päätöksen ja totesi Nance jr:n koskeneen palloon sääntöjen mukaisesti.

Tästäkin aiheutui pohdintaa: miksi Pelicans ei saanut pelata viimeistä 0,8:aa sekuntia vaan ottelu meni blokkauksen jälkeen jatkoajalle. Syynä oli se, että blokkaus oli oikein ja jos virheellistä vihellystä ei olisi tullut, peliaika olisi ehtinyt päättyä pallon pudotessa blokkauksen jälkeen kentälle.

NBA julkaisi tilanteesta videon, jossa on muun muassa useita hidastuksia blokkauksesta. Jostain kuvakulmista näyttää siltä, että pallo ehtii äärimmäisen niukasti alkaa pudota alaspäin. Toisissa hidastuksissa pallo näyttäisi olevan lakikorkeudessaan.

Nelosen ja Ruutu-suoratoistopalvelun koripalloselostajalla Kristian Palotiellä oli selkeä kanta tilanteeseen: koripallo voitti.

”Mikä uskomaton pelaaminen Nancelta. Tämä ansaitsee olla [hyväksytty] blokki”, Palotie kirjoitti Twitterissä.

Joka tapauksessa Utah otti ottelusta voiton, sillä jatkoajan jälkeen se voitti ottelun 132–129. Markkanen teki ottelussa 31 pistettä. Utah on voittanut tällä kaudella New Orleansin jo kolme kertaa.

