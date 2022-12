Kaksinkertainen olympiavoittaja Chris Paul on järjestänyt miljoonaluokan tukea niin sanotuille mustien yliopistoille.

Amerikkalaisen Winston-Salem State -yliopiston valmistujaisseremoniaan osallistuu tänään perjantaina opiskelija, joka on tienannut opiskelun ohella tekemästään työstä jonkin verran enemmän kuin opiskelijat keskimäärin.

Tänä vuonna hänen palkkansa on noin 28 miljoonaa dollaria, ja samaa suuruusluokkaa se on ollut jo vuosia.

Kyseessä on koripallon NBA-liigassa 12 kertaa tähdistöotteluun valittu Phoenix Sunsin pelintekijä, kaksinkertainen olympiavoittaja Chris Paul.

Paitsi tuloiltaan Paul eroaa muista valmistuneista myös iältään, sillä hän on 37-vuotias.

Paul ehti opiskella ja pelata Wake Forestin yliopistossa urheilustipendillä kaksi vuotta, ennen kuin hänet varattiin neljäntenä pelaajana NBA:n varaustilaisuudessa. NBA-ura alkoi vuonna 2005 New Orleans Hornetsissa.

Kun Paul päätti vuonna 2020 suorittaa nelivuotisen alemman tutkinnon loppuun, hän valitsi Pohjois-Carolinan osavaltiossa sijaitsevan Winston-Salemin, jossa hänen molemmat vanhempansa olivat opiskelleet. Paul on itse lähtöisin samasta osavaltiosta.

Voidakseen osallistua itärannikolla välillä jopa aamulla klo 7 alkavaan etäopetukseen Paul on joutunut aikaeron takia heräämään Phoenixissa jo aamuyöllä.

Hänen pääaineitaan ovat olleet joukkoviestintä ja urheilujohtaminen.

Sunsin vieraspelikiertueen jälkeen vuorossa oli sopivasti vapaapäivä, ja Paul halusi matkustaa ehdottomasti yliopistolle, pukeutua asianmukaiseen valmistujaisasuun ja osallistua perinteiseen seremoniaan.

”Kun aloitan jotain, haluan saada sen valmiiksi. Vaikka olin siunattu ja onnekas päästessäni NBA:han, halusin silti valmistua”, Paul on sanonut The New York Timesin mukaan.

Paul sanoo olevansa ylpeä opiskelijakortistaan, ja hän pitää sitä aina mukanaan.

”En kuulunut alussa parhaisiin opiskelijoihin, mutta nyt osaan arvostaa enemmän monia näitä asioita.”

Ollessaan lukiossa Paul oli Pohjois-Carolinan yliopiston joukkueen kannattaja. Hän muistaa, kuinka joukkueessa aiemmin pelannut Vince Carter osallistui kesken Toronto Raptorsin pudotuspelien valmistujaisseremoniaan.

”Vaikka hän pelasi NBA:ssa, hän silti järjesti itselleen aikaa viedä opinnot päätökseen. Hänen esimerkkinsä inspiroi minua”, Paul on sanonut.

Winston-Salem State on yksi niin sanotuista historiallisesti mustista yliopistoista ja korkeakouluista, joista käytetään englannista tulevaa kirjainyhdistelmää HBCU (historically black colleges and universities).

Näiden koulujen opiskelijoita ovat olleet muun muassa ihmisoikeustaistelija Martin Luther King Jr. ja Yhdysvaltojen nykyinen varapresidentti Kamala Harris.

Paul on NBA-uransa aikana ottanut tehtäväkseen tukee näitä rahoitushaasteita kokeneita kouluja sekä taloudellisesti että henkisesti.

”Kasvoin HBCU-koulujen takapihalla, joten tämä on ollut minulle luontevaa”, Paul on sanonut auttamisestaan.

Jo vuonna 2011 NBA:n työsulun aikana Paul järjesti Winston-Salemissa näytösottelun, jossa pelasivat muun muassa supertähdet LeBron James ja Kevin Durant. Paul itse lahjoitti tuolloin koululle 25 000 dollaria.

The New York Timesin mukaan HBCU-yliopistot ovat saaneet viime vuosina lupaavasti yksityistä rahoitusta. Esimerkiksi Kevin Durant lahjoitti hiljattain puoli miljoonaa dollaria Marylandissa toimivalle Bowie State -yliopistolle.

”Paljon positiivisia asioita on tapahtunut. Mielestäni meistä jokaisen on syytä miettiä, mitä voimme tehdä enemmän”, Paul on sanonut The New York Timesin mukaan.

Paul itse on yrittänyt tukea jopa HBCU-yliopistojen opinto-ohjelmia.

Tässä asiassa hän koki herätyksen osallistuttuaan vuonna 2016 veljensä kanssa huippuyliopisto Harvardissa yksittäiselle kurssille, joka käsitteli viihteen, urheilun ja median liiketoimintaa.

Paul koki sen äärimmäisen kiinnostavaksi kurssiksi ja alkoi pohtia, onko näin vastaavia myös HBCU-yliopistoissa.

Nyt Paul on muun muassa rahoittanut puolellatoista miljoonalla dollarilla samantapaisen kurssin vetämistä HBCU-yliopistoissa.