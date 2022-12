MTV ja Viaplay ovat sopineet useista urheilulähetyksistä.

Leijonat pelaa ensi keväänäkin MM-ottelunsa Tampereella. Kuva on viime kevään välieräottelusta Suomi–Yhdysvallat.

Leijonien MM-ottelut näkyvät jatkossakin MTV:n vapaasti katsottavilla kanavilla. MTV ja Viaplay ovat sopineet ottelujen näyttämisestä vuosina 2024–2028.

Vielä ensi kevään MM-kisat näkyvät kokonaisuudessaan C Moren suoratoistopalvelussa ja Suomen ottelut, välierät ja finaali myös MTV:ssä.

Vuosina 2024–2028 oikeudet jääkiekon miesten MM-kisoihin on Viaplaylla. Koska Leijonien pelit kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriön listaamiin erityisen tärkeisiin urheilutapahtumiin, ne pitää näkyä myös vapaasti katsottavilla tv-kanavilla. Viaplaylla on vain maksukanavia, joten se tarvitsee kumppanin ja nyt se on MTV.

MTV näyttää vuosina 2024–2028 Suomen otteluiden lisäksi välierät ja loppuottelun. Viaplay ja V Sport näyttävät kaikki MM-ottelut.

MTV ja Viaplay ovat sopineet myös Englannin Valioliigan ja jääkiekon NHL-otteluiden esittämisestä. Näissäkin oikeudet ovat Viaplaylla.

Jo uudenvuodenaatosta lähtien ja koko kevään 2023 MTV:n palveluissa näkyy yksi lauantaisin kello 17 pelattava Englannin Valioliigan ottelu. Ottelu näytetään MTV Subilla, MTV Katsomossa ja C Moressa. Kaikki Valioliigan ottelut näkyvät edelleen Viaplayn suoratoistopalvelussa ja lähes kaikki myös V Sportin kanavilla.

Yle näytti vuosikymmenten ajan Englannin liigan otteluita lauantaisin kello 17. Tämä päättyi kevään 1998 jälkeen.

MTV ja Viaplay ovat sopineet lisäksi NHL-otteluista: syksystä 2023 alkaen näytetään MTV:llä yksi viikoittainen ottelu. Tällä kaudella ”ilmaisotteluja” on näytetty Ylellä.