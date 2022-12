13-vuotiaan Lionel Messin haastattelu leviää – yksi kysymys pikkupojalle on hämmentävä

Lionel Messi vastasi kuumiin kysymyksiin argentiinalaislehden haastattelussa vuonna 2000.

Jalkapallon MM-kisojen finaaliviikonlopun seuratuin hahmo on ensimmäistä maailmanmestaruuttaan tavoitteleva Argentiinan Lionel Messi.

Messi tosin on tottunut salamavalojen välkkeeseen pikkupojasta lähtien.

Twitterissä on tällä viikolla levinnyt kuvakaappaus argentiinalaisen Diario La Capital -lehden haastattelusta, joka on tehty Messin ollessa 13-vuotias.

Kasvattajaseurassaan Newell Old Boysissä tuolloin pelanneelta Messiltä on kysytty haastattelusta tiukka patteristo. Nuori pallotaituri on kertonut unelmakseen pelata jonain päivänä Argentiinan maajoukkueessa.

Lempiruuakseen hän mainitsee ”kanan ja kastikkeen” ja unelma-ammatikseen liikunnanopettajan. Teini-ikäisen Messin suosikkikirja on Raamattu.

Eräs kysymys kuitenkin herättää huomion. Messiltä on nimittäin tiedusteltu, kuka on hänen lempimallinsa. Nuoren jalkapallolupauksen valinta osui argentiinalaiseen Nicole Neumanniin, joka on tunnettu myös tv-juontajana.

Samainen lehtileike nousi otsikoihin myös kaksi vuotta sitten. Tuolloin Neumannille kerrottiin Messin ihailusta.

Nyt 42-vuotias malli oli imarreltu kunnianosoituksesta.

”Aion kirjoittaa hänelle, mutta en usko, että Antonella Roccuzzo (Messin vaimo) antaa hänen lukea kirjettäni”, Neumann vitsaili.

Messi siirtyi Newellistä FC Barcelonan maineikkaaseen akatemiaan La Masiaan samana vuonna 2000, jolloin Diario La Capital -lehden haastattelu julkaistiin.

Hän debytoi Barcelonan edustusjoukkueessa neljä vuotta myöhemmin 17-vuotiaana.

Argentiina kohtaa sunnuntain finaalissa Ranskan.

Qatarin MM-turnauksessa viisi maalia tehnyt Messi johtaa maalipörssiä yhdessä Ranskan Kylian Mbappen kanssa.