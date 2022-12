Move!-mittauksen tulokset kertoivat, että neljällä kymmenestä oppilaasta fyysinen toimintakyky oli puutteellinen.

Olympiakomitean hallituksen urheilijajäsenet Mika Poutala ja Katarina Naumanen sanovat, että liikkumattomuuden kustannuksia ei oteta Suomessa riittävän vakavasti.

Keskiviikkona julkaistu Move!-mittausten tutkimustulos kertoi, että neljällä kymmenestä oppilaasta fyysinen toimintakyky oli niin puutteellista, että se vaikeutti arjessa jaksamista. Mittauksiin osallistui 107 000 viides- ja kahdeksasluokkalaista. Tilanne ei ole parantunut edellisestä mittauksesta.

Erityisen huono tilanne oli maaseutumaisissa kunnissa, joissa puutteellinen toimintakyky saattoi olla puutteellista yli puolilla lapsista.

Liikkumattomuus lisää riskiä sairastua esimerkiksi kakkostyypin diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin. UKK-instituutti on aiemmin arvioinut, että paikallaanolo ja liikkumattomuus maksavat yhteiskunnalle vuodessa noin viisi miljardia euroa.

””Tutkimukset osoittavat, että liikunta on yksi tehokkaimmista tavoista edistää hyvinvointia. Jossain vaiheessa on pakko alkaa tehdä ennaltaehkäiseviä investointeja, jotta hyvinvointiyhteiskunnan kuluja saadaan haltuun. Hetken aikaa meillä on tuplakustannukset, kun sekä teemme ennaltaehkäiseviä toimia että huolehdimme tällä hetkellä apua tarvitsevista”, Naumanen sanoo.

Mika Poutala pitää erikoisena, että liikkumattomuuden hinta myönnetään, mutta satsauksia ei tehdä etupainotteisesti.

Poutalan mielestä on selvää, että asioille tehtäisiin enemmän, jos liikkumattomuuden hintalappu otettaisiin tosissaan.

”On tosi erikoista, että kaikki tunnustavat ja tietävät, miten kallista liikkumattomuus on, mutta ei silti olla valmiita etupainotteiseen satsaamiseen, että säästettäisiin rahaa”; Poutala sanoo.

Sekä Poutala että Naumanen sanovat Move!-mittauksien tuloksia huolestuttaviksi. Poutala ajattelee, että lasten liikkuminen on koko perheen asia, jolle tulisi saada tukea esimerkiksi neuvolassa.

”Jos vanhemmat eivät liiku yhtään, on vaikea saada kipinää lapselle liikkumiseen. Perheitä pitää tukea”, Poutala sanoo.

Poutala muistuttaa, että kaikki liikkuminen ei ole kiinni siitä, että harrastaa seurassa. Silti hän pitää tärkeänä, että seurassa liikkuminen ei jäisi kenelläkään kiinni siitä, että ei ole varaa.

Naumanen pitää sekä perheen että koulun roolia innostajana tärkeänä. Myös hän pitää tärkeänä, että kustannukset saadaan alas, jotta liikunta on mahdollista kaikille. Naumanen toivoo myös, että yhteiskunta on vahvasti tukemassa esimerkiksi urheiluseuroja, jotka liikkumista järjestävät.

Olympiakomitean roolissa Naumanen korostaa sitä, että kattojärjestö puhuu liikkumisen puolesta yhteiskunnassa.

”Meidän pitää resursseillamme auttaa liittoja ja seuroja sekä kannustaa yhteiskuntaa liikkeeseen. Meiltäkin vaaditaan enemmän, jotta liikunnan määrä lisääntyy”, Naumanen sanoo.