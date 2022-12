Sebastian Vettelin entinen kuntovalmentaja toimii jatkossa koko Hintsa Performance -firman moottoriurheilun valmennuspäällikkönä.

Suomalaisten kuntovalmentajien joukko F1-urheilussa hupenee kahteen, kun viime vuosikymmenellä heitä työskenteli enemmillään seitsemän.

Sebastian Vettelin hyvinvoinnista yhdeksän viime vuotta vastannut Antti Kontsas pysyy kuitenkin samoissa ympyröissä, mutta toimii jatkossa koko Hintsa Performance -firman moottoriurheilun valmennuspäällikkönä.

Kontsas, 37, pelasi Veikkausliigaa yhdeksän ottelua TPS:n riveissä, kunnes vammakierre katkaisi nuoren lupauksen peliuran.

Aki Hintsa pestasi Kontsaksen omaan valmennusryhmäänsä kaudeksi 2011.

Kolme vuotta myöhemmin käynnistyi yhteistyö Vettelin kanssa. Nelinkertaisen maailmanmestarin kanssa hän kulki Red Bullilta Ferrarin kautta Aston Martinille, missä saksalaistähti päätti F1-uransa marraskuussa Abu Dhabin kisaan.

Kävikö Kontsaksen mielessä vetäytyä formula ykkösistä yhdessä Vettelin kanssa?

”Kieltämättä minulla oli valmis olo lopettamisen suhteen samalla tavalla kuin Sebastianilla. Hän koki, että tämä ajanjakso oli riittävästi tässä työssä. Itsestänikin tuntui, että 12 vuoden jälkeen voisi olla aika tehdä jotain muuta ja löytää isompi tarkoitus omalle päivittäiselle tekemiselle”, Kontsas myöntää.

Kontsas kertoo, että hän oli pyöritellyt parin vuoden ajan ajatusta Hintsa Permormancen kanssa uusista tehtävistä.

”He ilmoittivat haluavansa suoda minulle tällaisen aseman, mistä pystyn jakamaan töistäni kertynyttä oppia voidakseni auttaa ja tukea meidän projektejamme ja kehittää palvelumme laatua moottoriurheilussa.”

Kontsas tietää, että uusi haaste on kova. Tähän asti hän on pystynyt keskittymään yhteen kuljettajaan kerrallaan, mutta nyt on luotava kokonaisvaltainen ja isompi kehityskuva F1-, F2- ja F3-tasolla.

”Mietin sitä, mikä tässä lajissa oikein merkkaa. Tämä on urheilulaji, jossa harjoittelu ei ole käytännössä mahdollista, kun F1-autoa ei saa ajaa kuin testeissä ja F1-kisoissa sekä parissa rengastestissä.”

”On kuin yrittäisi sanoa jalkapalloilijalle, että et sitten ennen ensimmäistä matsia saa mennä kentälle kuin pari kertaa. Sehän on periaatteessa ihan absurdi tilanne, ja tekee samalla tästä lajista todella mielenkiintoisen.”

Kontsaksen elämä muuttui viime talvena, kun hänestä tuli isä. Hän sai neuvoja kolmen lapsen isältä Vetteliltä.

Kontsaksen mukaan Vettel pyysi heti, että hän viettäisi aikaa enemmän kotona, eikä edes yrittäisi tulla mukaan kaikkiin kisoihin.

”Hän lupasi auttaa keksimään ratkaisun, jotta pystyn olemaan kotona läsnä näkemässä tyttäreni kasvavan. Kun Kimi Räikkönen lopetti, Mark Arnall vapautui ja pyysimme häntä avuksi. Se oli loistava ratkaisu ja Mark teki sitten kymmenen kisaa Sebastianin kanssa.”

”