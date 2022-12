Kärppien ykkösmaalivahti Blomqvist loukkaantui – ”Katsotaan mikä on tilanne”

Tappara voitti Kärpät ja jatkoi hurjaa virettään.

Tampere

Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäen huolet lisääntyivät perjantaina Tampereella, kun oululaisten ykkösmaalivahti Joel Blomqvist joutui jättämään kaukalon jo avauserän jälkeen 3–2-rankkaritappiossa Tapparalle.

”Ikävä asia taas, ei ollut ensimmäinen kerta. Katsotaan mikä on tilanne”, Marjamäki sanoi.

Blomqvistin korvannut Leevi Meriläinen torjui viisi rankkaria voittolaukauskilpailussa ja piti muutenkin oululaiset mukana pelissä torjunnoillaan. Meriläinen pysäytti myös Kristian Tanuksen rankkarin 3,5 sekuntia ennen jatkoajan loppua.

Mestarien liiga CHL:n välieriin viikolla edenneen Tapparan hurja vire jatkui myös kotimaan liigassa, sillä tamperelaiset ovat hävinneet vain kerran viimeisissä 11 ottelussa.

Tapparalle 1–1-tasoituksen ylivoimalla ampunut Niko Ojamäki iski jo 10. maalinsa kahdeksaan otteluun, kun CHL lasketaan mukaan.

”Hyvä että on alkanut osumaan tolppien väliin. Kaverit kyllä tekee sen minulle tosi helpoksi. Ylivoimakin on alkanut toimimaan, se on ollut se tärkeä palanen”, Ojamäki sanoi.