Heinolan Peliittojen apuvalmentaja Ville Kiiskinen puhui ”selkeästä puhtaasta kusettamisesta” C Moren haastattelussa.

Jääkiekon Mestiksessä pelaavan Heinolan Peliittojen ympärillä pyörivä sirkus otti uusia kierroksia perjantai-iltana, kun apuvalmentaja Ville Kiiskinen avasi tuntojaan.

”Tässä on valitettavasti tiettyjä asioita paljastunut ja tiettyjen henkilöiden osalta selkeää puhdasta kusettamista”, Kiiskinen latasi C Morella ennen Peliittojen ja IPK:n ottelua.

Hän viittasi Etelä-Suomen Sanomien (ESS) torstaina julkaisemaan uutiseen, joka paljasti seuran omistajaksi vähälle peliajalle jääneen unkarilaisen Zoltán Nagyn.

Nagy, 25, ei siis ostanut itselleen pelipaikkaa vaan koko seuran. Ulkomailta luvattuja rahoja ei tosin ole näkynyt, eikä Kiiskinen ole tyytyväinen kaikkeen esille tulleeseen.

”Viime päivinä saatu medioista lukea esimerkiksi valmentajien osalta, että valmentajat ovat tienneet tietyt asiat tämän omistajuuden suhteen, ja nehän eivät pidä paikkaansa”, Kiiskinen sanoi.

”Hyvönen–Kiiskinen-kaksikko on saanut noin viikko ennen sarjan alkua tietää, kuka on seuran omistaja. Tämä kyseinen henkilö oli joukkueessa pelaajana, ja hän tuli itse sitten valmennuksen koppiin tämän asian ilmoittamaan, että hän on oikea omistaja.”

Hyvösellä Kiiskinen tarkoitti seuran päävalmentajaa Hannes Hyvöstä.

”Jokainen varmaan ymmärtää, että tilanne on aika absurdi viikko ennen sarjaa. Sen asian kanssa on eletty ja yritetty mennä eteenpäin ja tehty asiat niin hyvin kuin on pystytty. Nyt on varmasti oikea hetki myös valmennuksen kertoa, miten asiat ovat.”

Kiiskinen lisäsi, etteivät valmentajat ole olleet kesästä asti tietoisia, että ”tämmöistä taustashow’ta on pidetty yllä”, mutta ainakaan ESS:n uutinen ei näin väitäkään. ESS kirjoitti sanatarkasti, että ”valmennus tiesi Nagyn roolista omistajana”.

Puheenvuoronsa lopuksi Kiiskinen toivoi omistajana heinäkuussa esitellyn Henrik Mustosen ja Heinolan Peliitat oy:n hallituksen puheenjohtajan tehtävänsä jättäneen Jani Liukkosen kantavan asiasta vastuun ilman valehtelua.

Koko Peliittojen hallitus erosi viime viikolla yhtiökokouksen jälkeen. Hetkeä aiemmin Peliitat päätyi protestilistalle. Verohallinnolla on saatavia seuralta 19 305 euron edestä.

”Tässä on ollut tietynlaisia asioita esillä, ja ollaan saatu nyt niin sanotusti paska pois moottorista ja tämä toiminta avoimeksi ja rehelliseksi, minkä perään olen aina peräänkuuluttanut”, Hyvönen sanoi C Morella Peliittojen 4–3-voittoon päättyneen ottelun jälkeen.