Dartsin MM-kisat käydään Alexandra Palacessa Lontoossa. Mukana on kolme naista.

Dartsin MM-kilpailut ovat alkaneet legendaarisessa Alexandra Palacessa eli Ally Pallyssä Lontoossa. Perjantain odotetuin heittäjä oli vain 18-vuotias Beau Greaves, joka on yksi kolmesta naisesta tämän vuoden MM-kisoissa.

Greaves on PDC-liiton naisten rankingissa kakkonen. Hänen edellään on Lisa Ashton. Dartsin tunnetuin naispelaaja Fallon Sherrock on listakolmonen. Kolmikko on mukana MM-kisoissa.

Vaikka Sherrock hävisi ratkaisevan karsintakisan Greavesille, PDC-liitto päätti marraskuussa, että heinäkuussa pelatun naisten World Matcplay -turnauksen voittaja pääsee myös MM-kisoihin. Sherrock voitti tämän kisan.

Greaves kohtasi perjantaina maailman listan 36:nnen, irlantilaisen William O’Connorin, ja aloitti huimasti: avauserän ensimmäisen osion tulos 120 ja osion voitto.

Greaves hävisi erän niukasti 2–3, ja sama toistui toisessa eräässä, vaikka Greaves johti sitä jo 2–0. Kolmas erä meni puhtaasti O’Connorille ja siten ottelu päättyi eräluvuin 3–0.

Greavesin urakka MM-kisoissa jäi yhteen otteluun. Sherrock on ainoa naispelaaja, joka on MM-kisoissa onnistunut voittamaan miespelaajia. Tämä tapahtui joulukuussa 2019, kun Sherrock ylsi puolivälieriin.

Ashtonin ensimmäisen kierroksen ottelu on tänään lauantaina illalla, kun hän kohtaa Ryan Meiklen (rankingsijoitus 48:s). Sherrock heittää avauskierroksella ensi tiistaina: vastustajana on Ricky Evans (rankingsijoitus 42:s).

MM-kisat jatkuvat 3. tammikuuta asti, jolloin heitetään MM-finaali. Hallitseva mestari on Peter Wright, joka on myös maailmanlistan ykkönen.