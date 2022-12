Beckham ansaitsee miljoonia euroja Qatarin MM-kisojen lähettilään roolistaan.

Entinen jalkapallotähti ja Inter Miami -jalkapallojoukkueen pääomistaja David Beckham on ensimmäisen kerran kommentoinut, miksi hän ryhtyi Qatarin MM-kisojen lähettilääksi. Tiedottajansa välityksellä Beckham on kertonut New York Timesille, että hän uskoo urheilulla olevan ”valta hyvän tekemiseen maailmassa”.

”Ymmärrämme, että Lähi-idän sitoutumisesta vallitsee erilaisia ​​ja voimakkaita näkemyksiä, mutta pidämme myönteisenä sitä, että alueella järjestetyt ensimmäiset MM-kisat ovat vauhdittaneet keskustelua avainkysymyksistä”, Beckham totesi lausunnossaan.

Beckhamin mukaan nämä keskustelut toivottavasti johtavat parempaan ymmärrykseen ihmisten välillä.

Beckham, 47, antoi lausuntonsa, koska häntä kohtaan on ilmaistu kovaa arvostelua. Beckham kuittaa miljoonien eurojen palkkion tietäen, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöillä ei ole mitään oikeuksia Qatarissa.

The New York Times kertoi, että kisojen aikana Beckham on asettanut ehtoja julkisille esiintymisilleen Qatarissa, muun muassa hänen läsnä olostaan ei ole kerrottu etukäteen, jotta toimittajat eivät ole osanneet tulla paikalle.

Beckhamin tiedottaja kuitenkin kiistää, että Beckham olisi ollut tavoittamattomissa.

Beckhamin lausunnon erikoisin asia on se, että siinä ei mainita Qataria kertaakaan. The New York Timesin mukaan se saattaa hermostuttaa Qatarin viranomaisia, jotka lehden mukaan ovat jo valmiiksi turhautuneita, koska Beckham ei ole julkisesti puhunut Qatarin puolesta.

