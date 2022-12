Miska Kukkonen taklasi kyynärpäällään TPS:n Kasper Koskista päähän.

Jääkiekon Liigan kurinpitodelegaatio antoi myöhään lauantai-iltana KooKoon Miska Kukkoselle kahdeksan ottelun pelikiellon päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Puolustaja Kukkonen ajoi taklauksensa suoraan Turun Palloseuran Kasper Koskisen päähän vasen kyynärpää kohotettuna. Hän sai tilanteessa pelirangaistuksen.

Kurinpitodelegaatio toteaa Kukkosen vaarantaneen vastustajaa piittaamattomasti taklauksellaan ja määräsi tämän viiden ottelun pelikieltoon, mikä on minimimäärä päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Kukkosen aiempi kurinpitohistoria korotti rangaistusta kolmella ottelulla, joten pelikiellon mitaksi saatiin kahdeksan ottelua.

22-vuotiaan puolustajan pelikielto on Liiga-kauden toiseksi pisin. Suuremman rangaistuksen on saanut vain HIFK:n Johan Motin, jonka pelikiellolla on mittaa yhdeksän ottelua. KalPan Hugo Gallet on saanut seitsemän pelin kakun.

KooKoo hävisi perjantain ottelun TPS:lle kotijäällään 1–4. Liiga julkaisi Kukkosen taklauksesta videon ottelun jälkeen Twitter-tilillään.