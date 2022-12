Laine pelaa valtavasti ylivoimaa, mutta onnistui maalinteossa vasta kauden 17. ottelussaan tunnin yrittämisen jälkeen.

Jääkiekkoliiga NHL:n heikoimpiin joukkueisiin kuuluvan Columbus Blue Jacketsin suomalaistykki Patrik Laine onnistui lauantain NHL-kierroksella viimein ylivoimalla.

Laine upotti tavaramerkkilämärinsä Boston Bruinsin verkkoon b-pisteen yläkaarelta suoraan Markus Björkin syötöstä ja kavensi ottelun 2–4:een.

Blue Jackets hävisi vieraskiertueensa päätösottelun samoin numeroin. Maalinsa lisäksi Laine syötti joukkueensa avausmaalin ylivoimalla.

”Oli hienoa saada nuo pari maalia, mutta jos he tekevät neljä, meidän kaksi maaliamme eivät riitä. Tästä pelistä on vain otettava positiiviset asiat mukaan ja jatkettava eteenpäin”, Laine sanoi.

Maali oli hänelle kauden yhdeksäs, mutta ensimmäinen, joka on syntynyt ylivoimalla. Se on vähän pelaajalle, joka kantaa erikoistilanteissa suurta vastuuta.

Laine on pelannut ylivoimaa neljänneksi eniten joukkueestaan: 63 minuuttia ja 38 sekuntia. Enemmän yv-aikaa ovat saaneet vain Johnny Gaudreau (93.26), Boone Jenner (81.02) ja Jack Roslovic (65.02).

Määrä on kova, sillä Laine on pelannut vain 17 ottelua. Gaudreau ja Jenner ovat pelanneet kaikissa Blue Jacketsin 30 ottelussa, Roslovicillakin on tilillään 27 peliä.

Ottelukohtaisessa ylivoima-ajassaan Laine on omassa luokassaan. Hän on saanut ylivoimavastuuta lähes neljä minuuttia ottelua kohden (3.45), mikä on selvästi enemmän kuin Gaudreaulla (3.07).

Kaksikon välissä on Tampereella marraskuussa loukkaantunut Jakub Voráček (3.10), jonka ura on pahimmassa tapauksessa ohi lukuisten aivotärähdysten vuoksi.

Blue Jackets hävisi kaikki kolme vieraskiertueen otteluaan. Laine jäi pisteittä Florida Panthersia ja Tampa Bay Lightningia vastaan, mutta sai kaksi pistettä Bostonissa.

Häneltä kysyttiin kiertueen päätöspelin jälkeen hukatuista maalipaikoistaan. Laine kolisteli otteluissa maalitolppia useamman kerran.

”Onhan se syvältä. Olisin voinut tehdä 6–7 maalia tällä reissulla, mutta kiekko ei vain pomppinut. Minulla oli hyviä paikkoja.”