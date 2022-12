Southgate luotsaa Englannin kohti vuoden 2024 EM-kisoja.

Englannin jalkapallomaajoukkueen valmentajana vuodesta 2016 alkaen toiminut Gareth Southgate jatkaa pestissään vuoden 2024 loppuun saakka.

Englannin jalkapalloliitto vahvisti asian sunnuntaina, Britannian yleisradioyhtiö BBC, brittilehti The Guardian sekä uutistoimisto Reuters kertovat.

The Guardianin mukaan Southgate on tullut viikon pohdinnan jälkeen siihen tulokseen, ettei hänellä ole mitään syytä erota tehtävästään ennen sopimuksensa päättymistä.

”Olemme iloisia voidessamme vahvistaa, että Southgate jatkaa Englannin valmentajana ja johtaa EM-kisaprojektiamme”, Englannin jalkapalloliiton (FA) toimitusjohtaja Mark Bullingham sanoi kesän 2024 EM-kisoihin viitaten.

”Gareth ja [apuvalmentaja] Steve Holland ovat aina saaneet täyden tukemme. EM-kisaprojektin suunnittelu alkaa välittömästi.”

Gareth Southgate lohdutti rangaistuspotkussa MM-puolivälierässä epäonnistunutta kapteeniaan Harry Kanea ottelun jälkeen.

52-vuotias Southgate on luotsannut Englannin MM-välieriin 2018 ja EM-finaaliin 2021. Qatarissa Englannin kisat päättyivät puolivälierissä Ranskaa vastaan.

Nykyisen, joulukuussa 2024 päättyvän jatkosopimuksensa Southgate allekirjoitti marraskuussa 2021. Hänen kerrottiin olleen Ranska-tappion jälkeen ristiriitaisin ajatuksin jatkamisensa suhteen.

Southgaten päätös pysyä pestissään on iso asia Englannin jalkapalloliitolle – eikä vähiten siksi, että hänen seuraaja­ehdokkaitaan pidetään The Guardianin mukaan heikkoina.

Southgate on luotsannut Englannin maajoukkuetta 19 ottelussa MM- tai EM-kisoissa. Englanti on voittanut otteluista 11, pelannut tasan neljä kertaa ja hävinnyt neljästi.

Kaikki maaottelut huomioiden Southgate on valmentanut Englantia 81 ottelussa, joista maa on voittanut 49 ja hävinnyt 14. Tasapelejä on 18.

Gareth Southgate epäonnistui ratkaisevassa rangaistuspotkussaan ja pudotti Englannin EM-finaalista vuonna 1996. Hän sai välierätappion jälkeen tukea joukkueen maalivahdilta David Seamanilta.

Pelaajaurallaan Southgate pukeutui Englannin peliasuun 57 maaottelussa.

Puolustajana pelannut Southgate muistetaan erityisesti kesän 1996 EM-välierästä Saksaa vastaan. Southgate epäonnistui rangaistuspotku­kilpailun ratkaisseessa suorituksessaan, mikä pudotti kisaisännän loppuottelusta.

Valmentajauransa Southgate aloitti Middlesbrough’ssa kaudella 2006–2007. Hän luotsasi seuraa lokakuuhun 2009 yllätyspotkuihinsa saakka.

Lisäksi Southgate on toiminut Englannin alle 21-vuotiaiden maajoukkueen valmentajana vuosina 2013–2016.

