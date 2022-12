Argentiinalaistähti kertoi ennen MM-finaalia, että ottelu jäisi viimeiseksi maajoukkuepaidassa.

Lionel Messi kertoi MM-finaalin alla, että ottelu jäisi hänen komean uransa viimeiseksi maaotteluksi. Finaalin jälkeen hän kuitenkin vihjaili jotain muuta.

MM-kisojen voittopokaalin ilmoille nostanut Messi, 35, sanoi argentiinalaisen Tyc Sportsin toimittajalle Gaston Edulille, että ura ”Albicelesten” paidassa ei päättyisi sittenkään.

”En ole lopettamassa maajoukkueessa. Haluan pelata vielä mestarina”, Messi sanoi kotimaassaan televisioidussa haastattelussa.

Messin yllättävästä päätöksestä kertoivat muun muassa tunnettu jalkapallotoimittaja Fabrizio Romano ja argentiinalaistoimittaja Roy Nemer Twitter-tileillään.

Messi kertoi toimittajalle odottavansa paluuta kotimaahansa.

”En malta odottaa, että pääsen näkemään kuinka hullua Argentiinassa on”, hän hehkutti.

”Maailmanmestaruus on kaikkien unelma. Olen onnekas saavutettuani kaiken. Tämä minulta vielä puuttui”, Messi sanoi viitaten sylissään olleeseen Jules Rimet -pokaaliin.

Messi on pelannut 172 A-maaottelua Argentiinan paidassa. Niissä hän on takonut 98 maalia. MM-otteluita Messi on pelannut 26 kappaletta, eniten koko turnauksen historiassa.