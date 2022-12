Argentiinan matka jalkapallon maailmanmestariksi oli vaiherikas ja lopulta varsin erilainen, kuin ennen MM-kisojen alkua osattiin odottaa.

Joukkue osoitti kuitenkin toistuvasti turnauksen kovinta henkistä kanttia, ja se palkittiin sunnuntaina MM-kullalla.

Argentiinan odotettiin marssivan alkulohkonsa ykköseksi näytöstyyliin, mutta jo avausottelussa joukkue kärsi sokkitappion, kun Saudi-Arabia yllätti mestarisuosikin maalein 2–1.

Saudi-Arabian maalien välillä ehti kulua vain neljä minuuttia, ja tämä koettaisiin vielä uudestaan MM-kisojen aikana.

Pudotuspelit ja pakkovoitot alkoivat siis Argentiinan kohdalla jo alkulohkon toisessa ottelussa. Meksiko kaatuikin 2–0, samoin Puola alkulohkon päätösottelussa.

Lohkovoitto toi yllättäen vastaan Australian, jonka piti olla kevyt välipala matkalla kohti tosikoitoksia. 2–0-johdossa kaikki näyttikin hyvältä 77. minuutille asti, jolloin pallo kimposi Enzo Fernándezista omaan verkkoon. Tämän jälkeen Australia painoi päälle ja sai loppuhetkillä loistavan tasoituspaikan, jonka maalivahti Emiliano Martínez torjui.

Tämäkin trendi toistuisi jatkossa, ja yhdistettynä avausottelun romahdukseen tuloksena oli Hollanti-puolivälierä.

Argentiina meni taas kahden maalin johtoon, joka kesti tällä kertaa 83. minuutille asti, kun Argentiina passivoitui pahasti. Vaihtopelaaja Wout Weghorst puski ensin Hollannin kavennuksen ja viimeisteli tasoituksen lisäajan viimeisillä sekunneilla.

Jo lyödyltä vaikuttanut Argentiina kuitenkin ryhdistäytyi ja oli jatko-ottelussa parempi joukkue. Lopulta Martínez nousi rangaistuspotkukilpailun sankariksi.

Tämäkin toistuisi vielä myöhemmin.

Välierästä oli ennakoitu Etelä-Amerikan jättiläisten kohtaamista, mutta Kroatia pudotti yllättäen Brasilian ja pääsi haastamaan Argentiinaa. Lopputulos 3–0 kertoo kaiken tarvittavan, ja nyt Argentiinan sulaminen ei ollut lähelläkään.

” ”Yksi hetki voi muuttaa paljon.”

Tämä ei toistuisi enää turnauksen aikana.

Loppuottelusta odotettiin ikimuistoista ja sellainen saatiin, vaikka 70 minuutin jälkeen harva osasi sitä kuvitella. Argentiina johti ottelua – taas kerran – 2–0 ja näytti olevan tilanteen herra.

80. minuutilla Ranska sai kuitenkin rangaistuspotkun kuin tyhjästä auenneesta tilanteesta, ja Kylian Mbappé laukoi kavennuksen. Vain vajaat kaksi minuuttia myöhemmin Mbappé toi Ranskan jo tasoihin.

Argentiinan trendeistä yksi oli jo toteutunut, kaksi odotti vielä.

Seuraava nähtiin, kun jatko-ottelu alkoi. Täysin lyödyltä vaikuttanut Argentiina oli jälleen onnistunut kokoamaan rivinsä ja näytti aivan eri joukkueelta kuin se, joka varsinaisen peliajan lopussa mureni kuin kuiva hiekkalinna tuulessa.

Messi ja Mbappé osuivat, ja sen lisäksi molemmilla joukkueilla oli paikkansa viimeisen niitin iskemiseen. Maalivahti Martínez torjui viimeisillä sekunneilla Randal Kolo Muanin avopaikasta lähteneen laukauksen.

Lopulta Martínez sinetöi sankaruutensa rangaistuspotkukilpailussa, ja Argentiina juhli mestaruutta.

Lionel Scaloni on valmentanut Argentiinan Etelä-Amerikan mestariksi ja maailmanmestariksi.

Mitä otteluiden lopussa oikein tapahtui? Suomen alle 18- ja alle 19-vuotiaiden poikien maajoukkueiden päävalmentaja Peter Lundberg sanoo, että kuviota on vaikea selittää.

”Yksi hetki voi muuttaa paljon. On tehty monia tutkimuksia, joiden mukaan maali voi muuttaa intensiteettiä merkittävästi. Maali voi antaa energiaa ja samalla luoda toiselle joukkueelle myös pelkoa. On myös aika tavallista, että melko pian päästetyn maalin jälkeen päästetään myös toinen”, Lundberg kertoo.

Argentiina näytti Hollantia ja Ranskaa vastaan hetkellisesti lamaantuneelta, mutta sai rivinsä suoraksi jatko-otteluun. Lundberg näkee, että kyse on pitkälti johtajuudesta ja henkisestä vahvuudesta.

”Ainakin osasyy on varmasti se, että he näyttävät olevan todella hyviä kommunikoimaan kentällä. He käyttävät hyvin kehonkieltä kannustaakseen toisiaan, lyövät ylävitosia, näyttävät peukaloa ja antavat aplodeja. Uskon, että se auttaa pääsemään takaisin mukaan otteluun.”

”Kun he ovat menettäneet hetkeksi otteen, on heillä niin paljon johtajuutta, kommunikaatiota ja positiivista kehonkieltä, että he pääsevät takaisin omalle tasolleen. Siihen ei moni pysty. Heillä on kokenut joukkue, joka on ollut mukana vastaavissa tilanteissa aiemminkin.”

” ”He olisivat voineet olla vähän kyynisempiä ja priorisoida kenttätasapainoa. Olisivat voineet yrittää pitää palloa ja pyrkiä pitkiin hyökkäyksiin.”

Lundberg ei näe, että Hollanti tai Ranska olisivat tehneet jotain väärin ja päästäneet Argentiinan mukaan peliin. Kyse on enemmän Argentiinan hyvyydestä ja henkisestä vahvuudesta.

Argentiinan viime hetkien sulamiset ovat sen sijaan mysteeri. Hollantia vastaan päävalmentaja Lionel Scaloni teki peräti neljä vaihtoa ennen Hollannin 1–2-kavennusmaalia. Ranskaa vastaan vaihtoja tuli varsinaisella peliajalla vain yksi, vaikka osa pelaajista näytti jo varsin väsyneiltä.

Lundberg ei halua arvioida vaihtopolitiikkaa, koska ei tunne vaihtopenkillä olevien pelaajien ominaisuuksia tarpeeksi hyvin. Taktisesti hän näkee kuitenkin yhden parantamisen paikan.

”He olisivat voineet olla vähän kyynisempiä ja priorisoida kenttätasapainoa. Olisivat voineet yrittää pitää palloa ja pyrkiä pitkiin hyökkäyksiin.”

”Nyt Argentiina lähti aika hanakasti vastahyökkäyksiin. Tuntuu vähän turhalta, kun oli niin vähän jäljellä pelistä.”

Ranskan tasoitusmaali tuli juurikin hieman epätoivoisesta kuljetuksesta, kun Messi menetti pallon, ja hetkeä myöhemmin Mbappé laukoi pallon verkkoon.

Mestaruutta se ei maksanut, mutta osoitti sen, että parhaillakin on jotain parannettavaa.

