Jalkapalloselostaja Andrés Cantor on vierailut urallaan myös muun Simpsoneissa.

Argentiinan voittama jalkapallon maailmanmestaruus päätti maassa 36 vuoden odotuksen. Onnistuminen nosti tunteet pintaan myös selostamossa.

Argentiinalainen selostaja Andrés Cantor on tullut tutuksi tavastaan venyttää maalin syntymisestä kertovaa ”Gooooooool”-huutoaan.

Tapa on tehnyt hänestä Yhdysvalloissa tunnetun ja vienyt esiintymään ääninäyttelijäksi esimerkiksi Simpsoneihin.

Cantor pääsi selostamaan Argentiinan maailmanmestaruuden. Twitteriin ladatulle tunteikkaalla videolla kuullaan tutut venytykset, joiden jälkeen Cantor pystyy pitkään ainoastaan toistamaan faktaa: ”Argentiina on maailmanmestari!”

Pian videon lataamisen jälkeen Twitter-viestin julkaisi myös Anders Cantorin poika Nico Cantor, joka työskentelee myös selostajana.

”Tämä on isäni. Koko elämäni ajan hän on puhunut Maradonasta ja tähdistä, jotka pelasivat ennen syntymääni. Ja nyt saan nähdä hänet yhtä onnellisena kuin hän oli vuonna 1986. Hän on syy, miksi rakastan niin paljon jalkapalloa. Kaikkein onnellisin olen hänen puolestaan”, Nico Cantor kirjoitti.

Andrés Cantor on syntynyt Buenos Airesissa, mutta muuttanut perheensä kanssa teini-ikäisenä Kaliforniaan. Pelejä hän selostaa NBC:n espanjankieliselle kumppanille Telemundo Deportesille.

The Athletic haastatteli Andrés Cantoria elokuussa. Jutussa kerrotaan, että Cantor on esiintynyt Simpsonien lisäksi esimerkiksi keskusteluohjelmista Tonight Show ja Late Night with David Letterman. Mainoskasvona hän on ollut niin Pepsille kuin Geicolle.

Cantor aloitti pelien selostamisen vuoden 1990 MM-kisoissa ja alkoi tuoda venytetyn maalihuutonsa selostuksiinsa. Latinalaisessa amerikassa tapa oli tuttu jo aiemmin.

Suosio kasvoi Yhdysvaltojen isännöidessä kotikisojaan vuonna 1994. Letterman-vierailu osui tuohon aikaan. Qatarissa avausturnauksesta tuli kuluneeksi jo 32 vuotta ja suosio pitää.

Jonkinlainen luotto Argentiinaan Cantorilla oli jo ennen kisoja tehdyn haastattelun yhteydessä.

”Olen varovaisen optimistinen”, hän sanoi kysyttäessä mahdollisuuksista.

