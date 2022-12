Espoon ulkoliikunta­päällikkö ihmettelee, että kukaan hiihtäjä ei reagoinut ilkivaltaan edes ilmoittamalla asiasta.

Autoilla, mopoilla ja jopa mönkijöillä ajaminen laduilla keskellä yötä on jokatalvista ilkivaltaa ainakin pääkaupunkiseudulla.

Viime viikonloppuna tähän ilmiöön liittyvä röyhkeys nousi uudelle tasolle Espoon Oittaalla.

Espoon laduista vastaava ulkoilupäällikkö Petri Forsman kertoo, että viime viikon perjantaina Oittaan ladulla ajoi kaksi autoa noin kello 19:n aikaan, ja seuraavana iltana toinen näistä kahdesta autosta ajoi latua pitkin usean sadan metrin matkan noin kello 18.

Nämä teot tapahtuivat siis sellaiseen aikaan, kun ladulla oli liikkeellä paljon hiihtäjiä.

”Eniten ihmettelen sitä, että kukaan hiihtäjä ei millään tavalla reagoinut, vaikka auto ajoi ihan jonkun hiihtäjän vierestä. Olisi voinut olettaa, että joku olisi ottanut vaikka rekisterinumeron muistiin ja ilmoittanut asiasta meille”, Forsman sanoi maanantaina HS:lle.

Sunnuntaina Forsman kirjoitti Facebookissa Espoon hiihtoladut -ryhmään näin: ”Espoon kaupunki on erittäin kiitollinen, jos joku saa rekisterinumeron muistiin autoista, jotka ajavat pitkin iltaa Oittaan laduilla.”

Autojen rekisteritiedot omistajia ja haltijoita myöten ovat kuitenkin Forsmanilla tiedossa, sillä ajot tallentuivat valvontakameroihin ja niistä on myös videokuvaa.

Forsman aikoo ottaa tiistaina yhteyttä poliisiin, mutta hän suhtautuu epäilevästi poliisin kiinnostukseen tässä asiassa.

”Oletettavasti heillä ei ole mitään intressiä hoitaa asiaa eteenpäin, kuten ei ole ollut aikaisemminkaan. Mutta katsotaan. Olisihan sen kiva saada tästä joku yksittäistapaus”, Forsman sanoi.

Viikonlopun aikana autolla oli ajettu ladulla myös Espoon Puolarmaarissa ja tiettävästi yritetty ajaa Leppävaaran ja Hämevaaran välisellä ladulla.

Monesti autot ovat jääneet jumiin ladulle niin, että ne on jouduttu hinaamaan sieltä pois. Oittaalla viikonloppuna tällainen oli Forsmanin arvion mukaan lähellä, mutta tilanteeseen löytyi sen verran apuvoimia, että auto saatiin sieltä liikkeelle.

”Valitettavasti auto ei jäänyt jumiin. Eihän tämä ole ainutkertaista vaan jatkuvaa ja jokatalvista. Tätä on Helsingissä ja Vantaalla samalla tavalla. Osa tekijöistä varmaan ymmärtää ihan tasan tarkkaan, mitä he tekevät, ja osa on niin hölmöjä, että he eivät edes tajua.”

Forsmanin mukaan lopputalvesta hyvin kovettuneelle tykkilumiladulle ei synny autolla ajamisesta kovin pahoja vaurioita.

”Mutta jos tällä hetkellä menisi luonnonlumiladulle ajamaan, niin sehän menisi koko latu pilalle, koska siellä on niin vähän ja pehmeää lunta.”