Pelaaja meni etsimään palloaan ja ui kanaalissa, jossa saattoi väijyä alligaattoreita.

Golfinpelaajat kaikilla tasoilla tietävät, että lajin parissa voi tapahtua erikoisia asioita.

Yksi äärierikoinen episodi koettiin hiljattain alemman tason ammattilaiskilpailussa Floridassa.

Huippukiertueillakin on nähty tilanteita, joissa pelaaja on vähintään riisunut kengät ja sukat, jos pallo on päätynyt esimerkiksi vesiesteen rajalle tai muuhun sellaiseen paikkaan, että lyöntiasennon ottamisessa tai itse lyönnissä varusteita kastuisi.

Amerikkalainen Mason Carmel otti käyttöön jopa vaaralliset keinot lyötyään pallonsa kilpailun neljännellä reiällä hankalaan paikkaan Lake Worthissa Floridassa.

Asiasta raportoi The Fire Pit Collective -sivusto ja sitä referoi arvostettu Golf.com-media.

Carmel oli näkevinään, että hänen pallonsa päätyi lähelle kentän ulkorajaa paikkaan, josta sen voisi lyödä.

Hidasteeksi muodostui se, että koko väylän mitalla pallon oletetun paikan ja väylän välissä oli kanaali, jossa varoituskylttien mukaan saattoi uiskennella alligaattoreita.

Carmel päätti kuitenkin uida kanaalin poikki. Jos pallo löytyisi, hän voisi jatkaa peliä ilman rangaistuslyöntiä. Ideana oli, että hänen pelikaverinsa heittäisi mailan perässä kanaalin yli.

Teini-ikään asti kilpauintia harrastanut Carmel kevensi vaatetustaan ja hyppäsi mutaiseen veteen yllään vain pelipaita ja kalsarit. Hän selvitti uinnin ripeästi, mutta vastarannalla odotti ikävä yllätys: kalsarit olivat pudonneet kyydistä ja vajonneet kanaalin syvyyksiin.

Tästä uinnista löytyy video Youtubesta.

Niinpä Carmel etsi palloaan alaosattomissa ja yritti peitellä intiimialuettaan paidanhelmalla. Palloa ei löytynyt.

Paluu-uinnilla Carmel tunsi jalassaan jotain, josta tuli mieleen raapaisu tai puraisu. Kun hän kiipesi vedestä, jalasta pursui verta.

Se jäi arvoitukseksi, puraisiko Carmelia alligaattori.

Moni muu olisi saattanut siinä tilanteessa keskeyttää kilpailun, mutta Carmel pukeutui ja jatkoi pelaamista niin sanotusti kommandona – ja jalka verisenä.

Hän teki kyseiselle reiälle bogin, eivätkä loput 14 reikää sujuneet tarpeeksi hyvin. Kierrostulos 79 ei riittänyt rahapalkinnoille.

Carmel toimii golfopettajana ja oli saanut kisaan viime hetken peruutuspaikan. Hän ei ollut ehtinyt itse pelata täyttä kierrosta muutamaan kuukauteen, mutta hinku kilpailla oli kova. Häntä kannusti pelaamaan myös se, että kilpakumppaneina oli useita hänen oppilaitaan.