Helsingin IFK:n syksy jääkiekon Liigassa on ollut heikko. IFK:n piti olla joukkue, joka pystyy haastamaan sarjan terävimmän kärjen. Siihen nähden tulos on keskinkertainen.

Resurssit huomioiden suoritus on huono. Kolmen miljoonan euron pelaajabudjetilla on taisteltava täysin muista asioista kuin kymmenen parhaan joukkoon pääsemisestä.

”Totta kai se on pettymys. Ei se varmaan ole kenellekään yllätys, että se on tuloksellisesti pettymys meille”, IFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen sanoo.

Hän kertoo seuran fokuksen olevan tulevassa. Siinä, miten kurssi korjataan.

”Sen eteen olemme tehneet ja teemme koko ajan hommia.”

” ”Ei se varmaan ole kenellekään yllätys, että se on tuloksellisesti pettymys meille.”

IFK rämpi syksyn noin 1,3 pisteen ottelukohtaisella keskiarvolla. Kauden ensimmäisen puoliskon eli 30 ottelun aikana IFK kasasi vähiten pisteitä nykyisen pistelaskun aikana.

Miten joukkueen peli on kehittynyt alkusyksystä joulutauolle?

”Varmaan meillä on ollut viime aikoina heikoin vaiheemme. Alkukaudesta emme saaneet pisteitä hirveän hyvin, mutta pelasimme paremmin”, Salmelainen vastaa.

”Viime perjantai taas oli lähemmäs sitä, mitä meidän alkukauden suoritustaso oli.”

IFK haki tuolloin 4–3-vierasvoiton Porin Ässistä.

” ”Varmaan meillä on ollut viime aikoina heikoin vaiheemme.”

Tobias Salmelainen on toiminut IFK:n urheilujohtajana marraskuusta 2017 alkaen. Kuva syksyltä 2018.

Kun joukkueen tulostaso ei kohtaa rahallisen panostuksen ja odotusten kanssa, kääntyvät katseet yleensä kahteen henkilöön, joista ensimmäinen on päävalmentaja.

IFK:ssa valmennusvastuu on toista kautta seuraikoni Ville Peltosella. Salmelaisen mukaan Peltosen asema on erittäin hyvä.

”Hän on meidän pääkäskijä, joka tekee tätä kurssin kääntämistä ahkerasti joka päivä tiiminsä kanssa. Välimme ovat erittäin hyvät. Olemme molemmat sitoutuneet viemään joukkueen kohti kevättä ja playoffeja, ja teemme kovasti sen eteen töitä”, hän sanoo.

Toisena tulilinjalle joutuu joukkueen kokoaja – tässä tapauksessa Salmelainen. Pelkäätkö työpaikkasi puolesta?

”Minulla on täysin turvallinen olo töissä, ja hyvillä mielin teen töitä tällä hetkellä, mutta en ole oikea ihminen vastaamaan, mikä työturvallisuuteni on. Siitä vastaavat eri ihmiset.”

” ”Olemme molemmat sitoutuneet viemään joukkueen kohti kevättä.”

Syksyn pisimmän voittoputkensa IFK rakensi loka–marraskuun vaihteeseen, kun HPK, JYP ja TPS kaatuivat peräkkäisissä peleissä. Sitä ennen IFK hävisi viidesti peräkkäin.

”Kyllähän se peleihinkin näkyy välillä, ei sitä voi kieltää. Totta kai tämmöinen on henkisesti kovaa kaikille pelaajille”, Salmelainen sanoo.

Tappiokierre jättää jälkensä pelaajien itseluottamukseen, mikä näkyy myös Salmelaisen mukaan peleissä ja suoritustasossa.

”Ilmapiiri on yleisesti se, että meillä on kaikki ohjat käsissämme muuttaa se kurssi, ja siihen me keskitymme”, hän lisää.

Osaltaan latua hiekoittivat ja tasapainoa heilauttivat puolustuspään loukkaantumiset. Salmelainen ei mene niiden taakse vaan muistuttaa arkityön merkityksestä tulokseen.

” ”Totta kai tämmöinen on henkisesti kovaa kaikille pelaajille.”

Seuraikoni Ville Peltonen valmentaa IFK:ta toista kauttaan. Urheilujohtaja Salmelainen vakuuttaa, ettei Peltosen asema ole uhattuna kehnosta syksystä huolimatta.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on näkynyt myös kaukaloissa. Salmelaisen mukaan pelaajamarkkinan nopea ja radikaali muutos on yllättänyt kaikki.

”Sveitsiin tuli lisää import-paikkoja, Ruotsiin meni paljon KHL:ssä pelanneita ja yksi iso merkittävä tekijä on, että AHL:n maksukyky palautui pandemian jälkeen”, hän sanoo.

”Myös sota Euroopassa vaikuttaa: pelaajat eivät ole kovin halukkaita tulemaan sieltä [Pohjois-Amerikasta] Eurooppaan tänä vuonna. Se on luonut tietyn niukkuuden tarjontaan.”

KHL on silti houkutellut pelaajia niin Euroopasta kuin Pohjois-Amerikassa. Esimerkiksi Alex Broadhurst ja Yohann Auvitu lähtivät IFK:sta viime kauden päätteeksi Venäjälle.

”Ei minua se yllätä. Aina löytyy niitä, jotka siirtävät moraalin ja eettiset asiat niin sanotusti sivuun ja menevät sinne pelaamaan”, Salmelainen kuittaa.

” ”Aina löytyy niitä, ketkä siirtävät moraalin ja eettiset asiat niin sanotusti sivuun.”

Tausta Haaste Sveitsissä Tiistaina joulutauolle jäänyt HIFK pelaa ensi viikolla Spengler Cupissa. Turnaus on urheilujohtaja Tobias Salmelaisen mukaan hieno haaste. ”Pääsemme näkemään, missä menemme pelillisesti muihin koviin eurooppalaisiin joukkueisiin verrattuna”, hän sanoo. IFK osallistuu Davosissa järjestettävään perinteikkääseen turnaukseen neljättä kertaa. Se oli aiemmin mukana 1994, 1995 ja 2004. ”Kyllä tässä koko toimisto ja urheilupuoli sitä innoissaan odottavat.” Turnauksen ainoa suomalaisvoittaja KalPa nosti vuoden 2018 ykkössijansa merkiksi mestaruusviirin hallinsa kattoon. Onko IFK-leirissä mietitty samaa, mikäli kauden katkaiseva harjoitusturnaus päättyy pokaalinnostoon? ”Kun ottaa huomioon menestystaustan tässä seurassa, niin meidän ei kannata hirveästi miettiä viirien nostamisia ennen kuin oikeasti voitetaan jotain. Pohditaan sitä sitten jos voitetaan”, Salmelainen vastaa.

Helsingin Venäjään vaihtaneista Broadhurst jatkaa Avangard Omskissa, mutta Auvitu sai marraskuussa lähtöpassit Neftehimik Nižnekamskista. IFK:hon heillä ei ole asiaa.

”En tule palkkaamaan [tällä kaudella], enkä ensi vuodeksikaan”, Salmelainen sanoo.

”Pelaajalla, joka siellä tänä vuonna pelaa ja on tehnyt tietoisen ratkaisun mennä sinne, ei ole mitään asiaa tänne niin kauan, kun teen päätöksiä. Se on ihan selkeä viesti.”

Liiga-seurat rakentavat joukkueensa yleisesti ottaen aikaisessa vaiheessa. Myöhemmät muutokset taas vaativat isoja investointeja ja riskinottoja.

”Olemme silloin omaa tilannetta arvioineet, ja tällä joukkueella, mikä ollaan rakennettu, ollaan jalkeilla. Siihen suoritustasoon pyrimme edelleen vaikuttamaan.”

” ”Pelaajalla, joka siellä tänä vuonna pelaa ja on tehnyt tietoisen ratkaisun mennä sinne, ei ole mitään asiaa tänne niin kauan, kun teen päätöksiä.”

Salmelainen uskoo IFK:n kääntävän kurssinsa kevään aikana. Joukkue jatkaa Liigaa vasta tammikuun 5. päivänä.

”Jos lopputulos on kauden lopussa tämä mikä nyt, niin se on äärimmäisen iso pettymys, mistä tietysti kannan vastuun, koska olen joukkueen rakentanut”, hän sanoo.

”Tällä hetkellä fokukseni on täysin siinä, että pyrin tuomaan arkeen tukea, jotta voimme vaikuttaa tämänhetkiseen suoritustasoomme ja kurssin kääntämiseen.”

Joulutauolla IFK matkaa Davosissa pelattavaan perinteikkääseen Spengler Cupiin.

”Tämä tulee erittäin hyvään kohtaan ottaen huomioon meidän alkukauden. Pääsemme hieman vaihtamaan ympäristöä ja toisekseen saamme todella kovia pelejä.”