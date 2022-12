Venäjä ei onnistunut voittamaan heikkotasoista kotiturnaustaan, ja maan urheilumedia on raivoissaan.

Venäjä joutui järjestämään Channel One Cupin ilman perinteisiä Euro Hockey Tourin maita Ukrainan sodan vuoksi.

Kazakstan ja Valko-Venäjä vierailivat Moskovassa pelaamassa turnauksessa, jossa Venäjä oli ainoa suosikki.

Lopputulos oli kuitenkin järkytys, sillä Valko-Venäjä löi Venäjän ja voitti turnauksen. Urheilusivusto Championatin tarjoamaa kylvetystä säesti Sport-Express.

”Venäjän maajoukkue ei onnistunut voittamaan edes heikkotasoisinta Channel One Cupia, vaan hävisivät rankkareilla valkovenäläisille. Toisin sanoen he eivät onnistuneet edes minimisuorituksessa. Mitä varten tämä kaikki oikein tehtiin?” päivitteli Sport-Expressin Aleksei Ševtšenko.

Erityisen kylmää kyytiä sai päävalmentaja Aleksei Zhamnov, joka puhui turnauksen aikana siitä, miten pelit ovat jo kuin harjoitusleiri vuoden 2026 talviolympialaisiin.

”Pelissä ei ole mitään ideaa, systeemiä tai taktiikkaa. Eikä nyt voi olla katse olympialaisissa. Kolme vuotta ennen turnausta on vailla mitään tarkoitusperää katsastaa pelaajia. Vain yhdellä valintaperusteella on merkitystä: parhaat pelaajat valitaan turnaukseen.”

Zhamnov oli puikoissa kun Suomi löi Venäjän Pekingin olympiafinaalissa kevättalvella. Ševtšenko asettaa kyseenalaiseksi koko lähtökohdan olympialaisiin valmistautumisesta senkin puolesta, ettei NHL:n halukkuutta turnaukseen tiedetä tai juuri mistään muustakaan.

"Zhamnov puhuu koko ajan siitä, miten hän näkee tiettyjä erityisominaisuuksia, joita maajoukkueessa pelaaminen vaatii. Tämä on myös uskomatonta. Zhamnov on tullut toiselta planeetalta, ja hän näkee jääkiekon jotenkin toisin kuin me muut? Jos nämä ominaisuudet eivät riitä Valko-Venäjän lyömiseen, niin kaikki työ on ollut turhaa.

Ševtšenkon mielestä koko turnaus oli turha, eikä sen pelaamisen yhteyteen olisi tarvinnut ainakaan ladata tarpeettomia odotuksia.

Zhamnov muistetaan nuoruusvuosiltaan mm. Winnipeg Jetsistä Teemu Selänteen taitavana aisaparina. Hän on toiminut Venäjän maajoukkueen päävalmentajana syksystä 2021 saakka.

Pitkän peliuransa jälkeen Zhamnov toimi useiden vuosien ajan pahamaineisen Vitjaz Tsehovin toimitusjohtajana. Sittemmin hän on toiminut mm. Moskovan Spartakin johdossa ennen pestiään Venäjän maajoukkueen peräsimessä.