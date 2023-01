HIFK:n puolustaja Ilari Melart palasi täksi kaudeksi Suomeen. Melartin mielestä suljettu Liiga näivettää suomalaista jääkiekkoa.

Ilari Melartia voisi hyvin kuvailla HIFK:n näköiseksi mieheksi.

Fyysinen pelitapa, juniorivuosia HIFK:n paidassa ja lopulta täksi kaudeksi paluu kotiin ulkomaankierrokselta muita suomalaisseuroja edustamatta. Kolmen vuoden sopimuksella, koska kaipuuta muuallekaan ei enää ole.

Kierros venähti yhdeksän kauden mittaiseksi, mutta paluupäätös oli lopulta helppo. Saksassa Adler Mannheimissa joukkuehenki ei Melartin mukaan ollut paras mahdollinen ja samanaikaisesti perheessä oli terveysmurheita.

”Ei mitään vakavampaa, mutta sen verran, että haluttiin Suomeen. Työpuoli Saksassa ei ollut niin hyvä, että olisi korvannut sen, kun oli välillä raskasta perheen kanssa. Totesimme, että on parempi olla kotona Suomessa”, Melart taustoittaa paluupäätöstä.

Melartin perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi lasta, iältään 4,5 ja 1,5 vuotta. Arki joukkueen ulkopuolella pyörii tiiviisti perhe-elämän ympärillä. Lasten mentyä nukkumaan Melartilla on tapana käydä pulahtamassa avannossa.

”Muutaman minuutin päässä on avantouintipaikka, siinä kun käy pulahtamassa niin uni tulee hyvin”, Melart sanoo.

Melart on ollut pitkään pukukoppien kylmän veden altaan vannoutunut käyttäjä. Avannossa hän on käynyt vain Suomessa, mutta tottumus on niin syvällä, että saunakaan ei ole tarpeen kylmään veteen kastautumisen jälkeen.

Ilari Melart sanoo 125-vuotiaan HIFK:n olevan yksi Suomen suurista urheilubrändeistä.

Kun Melart lähti kierrokselleen, elettiin vuotta 2013. Silloin juuri 24 vuotta täyttänyt Melart oli noussut maajoukkueeseen vuoden 2013 kotikisoihin ja tie vei Columbus Blue Jacketsin organisaatioon.

Maajoukkuekomennus kertoi jo silloin kehityksen olleen oikeilla raiteilla, vaikka Melart oli monelle tuttu ennen kaikkea tappeluistaan.

Esimerkkejä riittää. Melart haastoi 19-vuotiaana tulokkaana Erkki Rajamäen. Jere Karalahden Melart haastoi vuonna 2010, kun Karalahti oli ensimmäistä kertaa Nordenskiöldinkadun jäähallissa pelaamassa Jokerien paidassa.

Samoin hän oli yksi pelaajista, joka sai pelikieltoa tappeluista, jotka alkoivat Semir Ben-Amorin hyökättyä Ville Peltosen kimppuun.

Sittemmin Melart on ollut esimerkiksi voittamassa Ruotsin mestaruutta Växjön kanssa suuressa roolissa, mutta edellisen HIFK-rupeaman tapahtumat muistetaan yhä.

"Ne asiat ovat tapahtuneet, mutta paljon tapahtunut sen jälkeen. Eivät ne ihan hirveästi mielen päällä pyöri. En mieti kymmenen vuoden takaisia asioita. Ehkä ne ovat muiden mielissä enemmän.”, Melart kuittaa asioiden esiin nousemisen.

Melart sanoo, että yksittäisiä kertoja hänet tunnistettiin kadulla ja kaukalon tapahtumista tuli palautetta, mutta ei hänen mukaansa häiritsevissä määrin.

”Silloin onneksi some ei ollut ihan niin iso juttu. Itse en nykyäänkään käytä somea. Silloin lehdet kirjoittelivat, mutta nykyään Instagram, Twitter ja muut ovat isompi juttu. Ehkä silloin selvisi pienemmällä. Kyllä silloin toki välillä mietti, mitä kirjoitetaan, mutta ehkä ei ole oman luonteista, että liikaa miettisi, mitä muut sanovat.”

Paitsi että Melart ajaa HIFK:n asiaa kentällä ja varakapteenistossa, pyrkii hän edistämään jääkiekon asiaa laajemmassa mittakaavassa Suomen jääkiekkoilijat ry:n, tutummin pelaajayhdistyksen, hallituksessa.

Melart liittyi hallitukseen viime kesänä. Aluksi hän sanoo empineensä mukana lähtemistä, mutta pään käänsi ajatus mahdollisuudesta vaikuttaa jääkiekon olosuhteiden kehittymiseen.

”Vaikka henkisesti olen enemmän Etelärantaa kuin Hakaniemeä, jääkiekko on siitä poikkeuksellinen laij, että ay-liike ja seurat työnantajina ovat vähän lähempänä toisiaan kuin yleensä ja vetävät samaa köyttä”, Melart sanoo.

Ja näkemyksiä jääkiekon tulevaisuudesta on. Niistä kirkkain on se, että Melartin mielestä Liiga pitäisi avata.

”Suljettu Liiga näivettää suomalaista jääkiekkoa liikaa. Oma toiveeni olisi nähdä, että urheilullisuus nostettaisiin taas etusijalle ja avattaisiin liiga”, Melart sanoo.

Melart toteaa samaan hengenvetoon, että pelaajayhdistyksellä ei ole sarjan avoimuuteen juuri sanavaltaa. Pitkälti kyse on mielipidevaikuttamisesta.

Melartin oma näkemys asiasta on vankka, ja hänen mukaansa myös pelaajien valtaosa kannattaa avoimuutta.

Melartin mielestä suljettu sarja ei toimi pitkällä aikavälillä. Samoin hän kyseenalaistaa sen, onko liigaseurojen taloudellinen tilanne vahvistunut suljetun sarjan aikana.

"Tilanne ei ole katastrofaalinen, mutta Euroopan palkkatasosta ollaan jääty jälkeen.”

Melart sanoo seuranneensa karsintapelejä Ruotsissa tarkkaan. Hän muistuttaa, että pudonneista seuroista jotkut ovat onnistuneet nousemaan takaisin.

”On sanottu, että jos seura tippuu, miten moni menettää työpaikkansa. Kääntäisin sen niin päin, että moniko työpaikka jää saamatta, kun ei ole mahdollista nousta.”

Ilari Melart tuli HIFK:hon kolmen vuoden sopimuksella.

Melart ei ota tiukkaa kantaa siihen, mihin Liigan joukkuemäärä pitäisi avoimen sarjan aikana asettaa, mutta ajatuksissa pyörii hieman nykyistä pienempi sarja.

Samalla Mestis tulisi saada paremmalle tolalle.

"Tällä hetkellä Mestiksessä ei juuri ole ammattipelaajia. Sarjassa on hyvin vähän pelaajia joiden tienestit ovat edes yli urheilijaturvan rajan”, Melart sanoo.

Urheilijaturvan raja pelikaudella 2022–23 on 12 090 euroa. Jos pelaaja tienaa enemmän, työnantajan on otettava hänelle urheilijaturvavakuutus.

Myönteistä palautetta Melart puolestaan antaa esimerkiksi Liiga-joukkueiden terveydenhuollolle. Hän kiittelee sitä, että esimerkiksi magneettikuviin pääsee helposti ja niin lääkärit kuin fysioterapeutit ovat kovan luokan ammattilaisia.

Samoin rahastointimahdollisuus sinänsä on Melartin mielestä hyvällä tolalla.

”On ollut keskustelua, että yritetään ajaa ansiosidonnaista. Rahastointi voisi poistua, jos olisimme kokonaan yleisen järjestelmän piirissä. On parempi, että on yhä urheilijarahastointimahdollisuus.”

” "Tilanne ei ole katastrofaalinen, mutta Euroopan palkkatasosta ollaan jääty jälkeen.”

Melartilla ja HIFK:lla riittää loppukaudeksi työsarkaa. Sijoitus on keikkunut kymmenennen sijan molemmin puolin. Joukkue joutuu taistelemaan pudotuspelipaikasta pitkään, mutta vuodenvaihteen jälkeen pistetahti on ollut paranemaan päin.

HIFK lähtee perjantain otteluuun HPK:ta vastaan 12. sijalta. Pistekeskiarvolla mitattuna sijoitus on yhdeksäs.

”Sijoitus ei ole se mitä haluttaisiin. Näkisin, että varsinkin tämän vuoden puolella on ollut nousujohteista. Koetetaan pysyä siinä kiinni. Jos tällä tiellä pysytään, korkealle on mahdollisuus”, Melart sanoo.

HIFK perustettiin vuonna 1897, ja meneillään oleva kausi on seuran juhlakausi. Perjantain ottelu HPK:ta vastaan on juhlaottelu.

Melart saapui HIFK:hon ensimmäisen kerran alakouluikäisenä sen jälkeen, kun perhe Malmössä Ruotsissa asunut perhe palasi Suomeen. Arvostus omaa seuraa kohtaan on kova.

"HIFK on yksi Suomen suurista urheilubrändeistä. Itsekin haluan olla vaikuttamassa siihen, että urheilullinen menestys olisi vielä parempi. Siitä ei ole kahta sanaa, että HIFK on tärkeä Liigalle”, Melart sanoo..

Takavuosina syntyneet periaatteet elävät ja voivat kypsään ikään ehtineessä seurassa. HIFK:ssa on pitkään ollut käytäntö, että pitkissä alushousuissa ei ole asiaa joukkueen pukukoppiin. Entiset HIFK:n pelaajat muistelivat käytäntöä videolla viisi vuotta sitten seuran täyttäessä 120 vuotta.

125-vuotiskaudellakin alushousumuotiin on puututtu.

”Yhdet on jouduttu saksimaan tällä kaudella. Eräs nimeltä mainitsematon turkulainen tuli koppiin pitkät kalsarit jalassa ja lähti sitten lyhyillä kalsareilla takaisin sakkoja köyhempänä. Ei niitä yrittäjiä ole hirveästi ollut.”

HIFK:n 125-vuotisjuhlaottelu HPK:ta vastaan pelataan Helsingin jäähallissa perjantaina kello 18.30 alkaen.

Kuka? Ilari Melart 33-vuotias

HIFK:n kasvatti

Muut seurat: Springfield Falcons, (AHL), Jugra Hanti-Mansijsk (KHL), Luleå (SHL), Färjestad (SHL), Vaxjö (SHL), Adler Mannheim (DEL)

SM-kultaa kaudella 2010–2011

Ruotsin mestari Växjössä kaudella 2020–2021