Lasten hyvinvointiin liittyvät haasteet eivät enää ole urheiluseurojen toiminnasta irrallisia ulkopuolisia ongelmia. Helsingin Jalkapalloklubissa hyvinvoinnin tuottaminen nähdään seuran ydintehtävänä.

”Meillä on valtava yhteiskunnallinen ongelma, emmekä voi olla sivustakatsojia vaan kyllä sen pitää jatkossa olla meidän toiminnan ydin”, HJK ry:n viestintäpäällikkö Heli Annala perustelee.

Viime aikoina urheilun parista kantautuneet äänet häirinnästä huolestuttavat HJK ry:n toiminnanjohtajaa Timo Muurista. Hän liputtaa asiasta puhumisen puolesta ja korostaa nollatoleranssia häirinnän suhteen.

Se ei kuitenkaan riitä HJK:ssa. Sekä Annala että Muurinen kokevat, ettei pelkkään häirintävapaaseen toimintaan saa yksin tyytyä.

”Nollatulos ei vaan riitä hyvinvoinnin ja kehityksen näkökulmasta. Meidän pitää vaatia itseltämme enemmän”, Muurinen sanoo.

Tässä tapauksessa nollatuloksena ajatellaan tilannetta, jossa seurassa ei esiinny häirintää.

”Eli lapsi tuli seuraan, lähti seurasta ja hänen hyvinvointinsa ei ehkä huonontunut, mutta ei välttämättä parantunutkaan. Meidän pitää pystyä enempään kuin se, että emme vain tuota häirintävapaata tai epäasiallisuuksista vapaata toimintaa ja keksiä keinot, millä tuotamme hyvinvointia”, Annala perustelee.

HJK ry:n viestintäpäällikkö Heli Annala (oik.) kertoo seuran haluavan tietää, miten se tavoittaa erilaisista perhetaustoista tulevat lapset ja nuoret, ja millainen vaikutus harrastustoiminnassa pysymisessä on lapsen hyvinvointiin. Kuvassa Annala ja kaupunginosatoiminnan kehityspäällikkö Noora Mikola toukokuussa 2022.

HJK ry on käynnistänyt Me-säätiön ja Helsingin kaupungin kanssa laajan selvitystyön, jolla mitataan urheiluseurojen vaikutusta helsinkiläisten lasten hyvinvointiin.

Pilottihanke jatkuu vuoden 2023 loppuun, mutta datasta on jo nyt havaittavissa huomattavia alueellisia eroja Helsingin eri kaupunginosissa asuvien lasten hyvinvoinnissa.

”Esimerkiksi Kannelmäki, Arabianranta ja Malmi ovat alueita, missä pelaajilla on enemmän riskitekijöitä syrjäytymiselle kuin meidän muilla alueilla”, Annala kertoo.

Riskitekijöiksi määritellään muun muassa pienituloisuus ja työttömyys sekä lapsen asuminen joko yhden vanhemman kanssa tai ei lainkaan vanhempiensa kanssa. 16 prosentilla harrastajista on jokin riskitekijä.

Se tarkoittaa sitä, että seuratoiminnan vaikutus on suurempi Kannelmäessä kuin vaikkapa Munkkiniemessä, jos molemmissa joukkueissa on 20 poikaa, jotka harrastavat lajia viisi vuotta.

”Kun eri kaupunginosissa valmennuksesta vastaava henkilö tietää sen alueen lasten taustatekijöistä erilaisia tietoja, niin jokainen valmentajamme ymmärtää sen, että nämä lapset tulee kohdata aivan eri kulmalla”, Muurinen sanoo.

Tällaisia datan avulla seulottavia taustatekijöitä ovat esimerkiksi turvallisen aikuisen läsnäolo tai ystävien määrä. Aiemmin tiedossa ovat hieman kärjistäen olleet nimi, osoite ja laskutustiedot. Enää se ei riitä.

HJK ry:n toiminnanjohtaja Timo Muurinen kertoo urheiluseurojen roolin muuttuneen liikuttajana ja nykyisin myös kasvattajana kolmen viime vuoden aikana: ”Jo aikaa ennen koronaa havaittiin, että meidän täytyy ottaa enemmän roolia, mutta korona-aikana se on kyllä muuttunut radikaalisti”, hän sanoo.

Hyvinvointikyselyn tulosten mukaan 95 prosentilla HJK:n toiminnassa olevista lapsista on vähintään yksi hyvä ystävä. 97 prosenttia lapsista kokee kuuluvansa yhteisöön, ja yhtä moni on motivoitunut oppimaan.

77 prosenttia lapsista voi keskustella mieltään painavista asioista perheen ulkopuolisen aikuisen kanssa.

Lukema on merkittävästi suurempi kuin vuoden 2021 kouluterveyskyselyssä, jossa samanlaiseen keskusteluun kertoi koulussa pystyvänsä 56 prosenttia 4.–5. luokkalaisista.

”Se on iso juttu. Kotiolot saattavat olla lapsilla ja nuorilla hyvin erilaiset, ja sitten valmentaja voi olla juuri se aikuinen, jolle voi tulla juttelemaan muistakin asioista kuin pelkästään jalkapallosta”, Muurinen kokee.

HJK:ssa tiedostetaan valmentajien muuttuneen roolin korostavan seuran vastuuta koulutustilanteissa.

”Tällä hetkellä jokaista valmentajaa koulutetaan yhtäläisillä koulutuksilla, mutta kun dataa on saatavilla alueellisesti ja jopa per joukkue, niin kaupunginosavastaava tietää jatkossa, kuinka paljon hänen joukkueissaan on pelaajia, jotka kokevat, ettei heillä ole ystäviä tai turvallista aikuista”, Annala sanoo.

”Kyllä tämä on meille myös semmoinen valmennuksen työkalu.”

HJK-juniorin varustekassi.

Kolmannelta sektorilta, etenkin seuratoiminnalta, on pitkään puuttunut taho, joka kokoaisi eri toimijat yhteen ratkaisemaan lasten hyvinvointiin liittyviä ongelmia, Muurinen kokee.

”Jokainen meistä vähän yrittää omassa poterossaan ratkaista näitä ongelmia yksin ja erillään. Tähän me toivomme muutosta”, hän sanoo.

HJK on valmis antamaan pilotin tulokset ja osaamisensa kaikkien seurojen hyväksi. HJK on poikkeuksellinen toimija, koska se vaikuttaa monessa kaupunginosassa, joiden sosioekonomiset muuttujat ovat erilaisia.

”Suomalaisista lapsista jopa 90 prosenttia on jossain vaiheessa mukana seuratoiminnassa. Tällä hetkelläkin urheiluseuroissa harrastaa yli puolet lapsista. Jos onnistumme oikeasti lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia, vaikutus on valtava”, Muurinen sanoo.

”Oikeastaan se on niin suuri, että ei pitäisi olla muuta vaihtoehtoakaan.”

Pilottihankkeen datan käsittelystä vastaa Me-säätiö.

”Koska meillä ei ole [tarvittavaa] asiantuntijuutta ja tässä liikkuu arkaluontoista tietoa, on tärkeää, että se on ulkopuolinen taho”, Muurinen perustelee.

