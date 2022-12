Fallon Sherrockin urakka dartsin MM-kisoissa päättyi yhteen otteluun.

Dartsin kuumimmaksi nimeksi nousseella Fallon Sherrockilla oli kaikki mahdollisuudet toistaa kolmen vuoden takainen temppunsa eli voittaa miespelaaja dartsin MM-kisoissa.

Sherrock, 28, hävisi myöhään tiistai-iltana erin 1–3 Ricky Evansille, 32, paljolti epäonnistuneiden tuplaheittojensa takia.

Siten Sherrockin pelit MM-kisoissa Lontoon Alexandra Palacessa päättyivät yhteen otteluun. Yleisön tuesta se ei jäänyt kiinni, sillä Sherrock suorastaan villitsi paikalla olleen yleisön hurjaan kannustukseen.

Sherrock voitti joulukuussa 2019 ensimmäisenä naispelaajana miespelaajan MM-kisoissa. Tuolloin Sherrock voitti kahdesti ja eteni kolmannelle kierrokselle. Hän on edelleen ainoa naispelaaja, joka on voittanut MM-tasolla miespelaajan.

Tiistai-iltana Sherrock aloitti vahvasti ja voitti avauserän. Kolmannessa erässä Sherrockilla oli useita mahdollisuuksia päättää erä, mutta tuplaheitot epäonnistuivat. Sama toistui neljännessä erässä, jota Sherrock johti jo pelein (legein) 2–0, mutta Evans oli jälleen varmempi pelin päättävässä tuplaheitossa.

”Tämä oli vahvempi esitys kuin aiemmin koko vuoden aikana, joten en voi valittaa”, Sherrock sanoi Skysportsin mukaan.

”Luonnollisesti olen pettynyt, kun en voittanut. Jos selviydyn tänne ensi vuonna, tiedän, mitä minun pitää kehittää.”

Evans, joka on dartsammattilaisten nopeimpia heittäjiä, jakoi ottelun jälkeen tunnustusta Sharrockille.

”Tiesin ottelusta tulevan vaikean, mutta en uskonut sen olevan näin vaikea”, maailmanlistalla 42. oleva Evans sanoi.

”Hän on hyvä. Ihmiset kannustavat häntä, koska hän on nainen, mutta he eivät kunnioita sitä, kuinka hyvä hän on. Hän oli tässä ottelussa parempi pelaaja.”

Evanskin myönsi, että Sharrock epäonnistui liian usein tuplissa, ja se auttoi Evansin pääsemään kuin koira veräjästä.

”Minulla ei ole nyt mitään hävittävää, koska tämä oli rankin darts-ottelu, jonka voi pelata.”

Sherrockin tuplatilasto oli todellakin heikko: 31 yrityksestä vain yhdeksän onnistui. Evansilla tilasto oli kovaa luokkaa: 21 yrityksestä 10 onnistui.

Sherrock heitti kolmen tikan sarjan keskiarvolla 89,71 pistettä. Evansin keskiarvo oli niukasti heikompi, 89,32.