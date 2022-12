Entiset jääkiekkoilijat Tuukka Mäntylä ja Toni Mäkiaho ovat maistaneet sähkön hinnannousua yrityksissään.

"Olemme aika pieni paikka Tampereen kauppahallissa. Sähkön hinta on kuusinkertaistunut siitä, mitä se on ollut”, Mäntylä sanoo.

Se tarkoittaa ex-puolustajan mukaan sitä, että aiempi 300 euron kuukausilasku on nyt noin 1 800 euroa.

”Totta kai nousu vaikuttaa, mutta niin se on kaikkialla. Positiivista on ollut se, että koronarajoitusten poistuttua meillä on käynyt asiakkaita. Nyt tehdään töitä, eikä pelkästään olla auki.”

Mäntylä osti perinteisen Tampereen Eurolohi -yrityksen korona-aikana. Pandemia koetteli kassaa ja uskoa, eikä kaikki jäänyt siihen.

”Keväällä oli kriisi, kun lohen hinta pompsahti kolminkertaiseksi. Sitä ei pysty millään siirtämään kuluttajahintoihin. Kun puhutaan lounasravintolasta, niin eihän kukaan maksaisi lounaasta kahtakymppiä tai kahtakymmentäviittä euroa.”

Mäntylä asuu omakotitalossa ja on maistanut sähkön uutta hintaa myös vapaa-ajallaan.

”Talossa on neliöitä, joissa riittää lämmittämistä. Turha tässä silti on mitään itkeä. Tilanne on vaikea kaikille, hän sanoo suhteellisen leppoisasti.”

Toni Mäkiaho omistaa puolet Espoon Iso Omena -kauppakeskuksessa sijaitsevasta siipiravintolasta McGary’s Wing Barista. Hän kertoo, että sähkön kuukausihinta ravintolassa on arvonlisävero sisältäen nykyään noin 2 300 euroa.

Vielä loppukesästä se oli Mäkiahon mukaan 1 500 euroa.

"Meillä kävi hyvä tuuri sikäli, että teimme sopimuksen kaksi vuotta sitten ja se on vielä kaksi vuotta voimassa. Onneksi nousu ei ole ollut ihan älytön”, Mäkiaho sanoo.

Toni Mäkiahon ura on jatkunut ravintolayrittäjänä.

Hänen mukaansa hinnannousua ei olla heittämässä suoraan asiakkaille.

"Yritämme pitää korotukset maltillisina. Mennään normaalilla hinnannousulla. Yritämme koko ajan miettiä, mitä asiakkaat ovat valmiit maksamaan. Sähkön hinta varmasti vielä putoaa, mutta putoavatko muiden tuotteiden hinnat? Olemme jo nyt kilpailuttaneet eri tuotteet, tavarat ja esimerkiksi pesuaineet.”

Kumpikin ex-kiekkoilija kertoo vannovansa kovan työnteon nimiin, aivan kuten tekivät pelivuosinaan jääkiekossakin.

”Onneksi nousu ei ole ollut kohdallamme ihan älytön, mutta kyllä se 600–700 euron nousu on kova. Siinä saa siipiä myydä”, Mäkiaho sanoo.

Sekä Mäkiaho että Mäntylä nousivat pelaajaurillaan SM-liigan suuruksien joukkoon.

Mäntylä, nyt 41, pelasi urallaan SM-liigaa Tapparassa yli 600 ottelua ja voitti kaksi Suomen mestaruutta. Lisäksi hänelle kertyi yhteensä yli 500 ottelua Ruotsin pääsarjassa ja KHL:ssä.

Hän edusti Suomea kuusissa maailmanmestaruuskisoissa ja saavutti maajoukkueessa kaksi MM-hopeaa ja yhden pronssin.

Mäkiahokin, 47, pelasi SM-liigassa yli 600 ottelua. Hänet muistetaan etenkin HIFK:n kulttipelaajana. Hän kulutti urallaan liigassa jäähypenkkiä paljon: rangaistusminuutteja kertyi yli 1 300, millä hän on liigan kaikkien aikojen tilaston kolmonen.

Laitahyökkääjä pelasi SM-liigan lisäksi mm. Ruotsissa ja Itävallassa. Maajoukkueessa Mäkiaho saavutti yhden MM-hopean.

Kumpikin nykyisistä ravintolapomoista viihtyy edelleen kaukalossa, vaikka totisimmat väännöt ovat jo takana.

"Saan edelleen kiksejä jääkiekosta. Käyn aika paljon jäällä, harrastusmielessä, sanoo Mäntylä, joka vaikuttaa myös Tapparassa: omien sanojensa mukaan ”yleismiesjantusena” auttaen kaukalon ulkopuolella, missä tarvetta on.”